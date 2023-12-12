ما هو SAP CX؟

يركّز المنتج على توفير القدرات المتكاملة لعملية المبيعات والتسويق بأكملها. باستخدام SAP CX، يمكن للمؤسسات تحسين رحلة العميل من خلال توحيد الاتصالات وجمع البيانات بطريقة أخلاقية وضمان بقاء فرق المبيعات متسقة عبر القنوات. يمكن للمؤسسات تكوين مجموعة الحلول، واختيار الوحدات الأنسب لاحتياجات أعمالها.

تتألف SAP CX، والمعروفة أيضًا باسم SAP Customer Experience Suite، من عدة حلول تم تطويرها من قِبل شركة SAP، بالإضافة إلى المنصات التي استحوذت عليها الشركة بين عامي 2013 و2018. ويتم تشغيلها على SAP HANA وتعتمد على واجهة مستخدم SAP Fiori. تستخدم المنصة التعلم الآلي الآلي والذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية وتوفير تحليلات تنبؤية متقدمة لفرق المبيعات والتسويق. تتضمن المجموعة أيضًا مجموعة من أدوات الخدمة الذاتية لتعزيز مشاركة العملاء وتوجيه عمليات الأعمال.

مثل منتجات SAP الأخرى، عادةً ما يتم نشر SAP CX على السحابة، ولكن يمكن تثبيته كجزء من حل سحابة هجينة أو حل محلي إذا كان لدى الشركة متطلبات تنظيمية أو جغرافية محددة لتخزين البيانات.