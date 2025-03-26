ما هو نظام التشغيل الآني (RTOS)؟

يقوم كل من نظام التشغيل ذي الأغراض العامة (GPOS) ونظام التشغيل الآني (RTOS) بتنسيق موارد أجهزة النظام (مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وأجهزة الإدخال/الإخراج والتخزين)، ومع ذلك يختلفان اختلافًا كبيرًا في تركيزهما وقدراتهما.

تُركز أنظمة التشغيل—مثل Microsoft Windows و Linux و Unix —على تعظيم كفاءة النظام الإجمالية ودعم تعدد المهام، ولكنها تعتمد على الجدولة غير الحتمية. وباعتبارها أنظمة غير وقتية، فقد لا تتمكن دائمًا من إكمال المهام في الوقت المحدد، وخاصةً تحت الحمل الثقيل أو في بيئات الأجهزة الافتراضية (VM) حيث تتم مشاركة الموارد.

على عكس نظام التشغيل ذي الأغراض العامة، تم تصميم نظام التشغيل الآني للتطبيقات في الوقت الفعلي ويضمن أن المهام تلبي متطلبات التوقيت الصارمة، غالبًا في غضون ميكروثانية. تتم إدارة الموارد في النظام الآني بجدولة حتمية لضمان إكمال المهام ذات الأولوية العالية ضمن أطر زمنية محددة، حتى في ظل التحميل. على الرغم من أن RTOS يمكنه دعم الأجهزة الافتراضية، إلا أن عبء المحاكاة الافتراضية قد يؤثر على قدرته على تلبية الطلبات في الوقت الفعلي.