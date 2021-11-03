سيكون من الخطأ افتراض أن أحد النظامين يتفوق على الآخر بمراحل في الأداء والاستجابة. كل من MongoDB وMySQL يتمتعان بأداء سريع، وكلاهما نظامان لإدارة قواعد البيانات (DBMs) مصممان بقوة.

MySQL هو نظام قديم

صُمم MySQL بلغة SQL وتم تصميمه على هيكل جدول B-tree، ما يعني أن التفاعلات اللوغاريتمية داخل البنية تمكّن محرك الخادم من مسح مجموعات البيانات والبحث فيها بسرعة للعثور على البيانات ذات الصلة.



يحتوي MySQL على عنصرين رئيسيين: نوع من التخزين واللغة المستخدمة للتعامل مع البيانات. إن محرك التخزين هو المكان الذي يتم فيه إنشاء البيانات واسترجاعها وإرسالها وتخزينها. أما اللغة فتعبر عن كيفية الوصول إليها.

في العقد الماضي، عمل MySQL في الغالب بقاعدة تخزين غير معامَلاتية، ما يعني أن البيانات يتم تعريفها وفصلها بمعزل عن البيانات الأخرى، ما يُسهِّل تحديد موقعها لإجراء التحديثات. يستخدم النظام حاليًا محرك تخزين المعاملات، ولكنه يعمل مع العديد من أنواع تنسيقات التخزين الأخرى، مثل CSV (القيم المفصولة بفواصل) أو gzip (تنسيق المحرك القائم على الضغط).

MySQL قائم على العُقد، ما يؤدي إلى تسريع البحث عن البيانات بواسطة بنية الشجرة، وخلق تجربة بحث وفهرسة واستعلام فعالة. يستخدم نظام MySQL هذه البنية لتخزين البيانات في الحقول أو مجموعات البيانات ذات الصلة بالبيانات الأخرى.

على سبيل المثال، قد يوجد دليل الشركة كحقل بيانات للمعلومات الفردية، وقد يتضمن حقل البيانات معلومات القسم. من منظور البيانات، يتم تحديدها أيضًا على أنها أزواج قيم، أو "أزواج المفتاح والقيمة". تُشير مجموعتا البيانات إلى القسم باعتباره السمة الرئيسية، والعناصر الموجودة داخل حقول البيانات تُعرِّف القسم بشكل أعمق، مثل الغرض منه وموظفيه والسمات الأخرى ذات الصلة. وعندما تتم هيكلتها في قاعدة بيانات MySQL، تصيح هذه البيانات علائقية.

علاوة على ذلك، يمكنك تشغيل MySQL على أي نظام تشغيل تقريبًا، مثل Windows وLinux وMacOS - على الرغم من أن المستخدمين قد لاحظوا سابقًا أن Linux هو الأمثل.

MongoDB هو نظام NoSQL

تُعرف MongoDB بأنها قاعدة بيانات NoSQL، أو نظام غير علائقي، وهي تعتمد على المستندات بصفتها وحدة بيانات للبحث، ما يجعلها نظامًا قائمًا على الكائنات، وهي مكتوبة بلغة JSON الثنائية وتستخدم تلك اللغة؛ كما أنها تستخدم لغة الاستعلام الخاصة بـ MongoDB، والتي يراها الكثيرون هيكلاً عالميًا أخف أو أكثر مرونة للتعامل معه. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم MongoDB مستندات BSON — وهي مستندات شبيهة بـ JSON يتم ترميزها ثنائيًا لتصبح ملفات أصغر حجمًا، ويجد العديد من المطورين أن التعامل معها أسهل، ما يجعل إدارة البيانات أسرع.



وكما هو الحال مع MySQL، فإن MongoDB يدعم أنواعًا مختلفة من محركات التخزين. لكن البنية هي ما تميزه عن غيره، وما تراه العديد من المؤسسات سببًا لاختيار هذا النوع من أنظمة قواعد البيانات. إنه منظم بتصميم "مخطط" ديناميكي، وهي طريقة يتم بها ترتيب المعلومات بحيث تكون مرنة وسريعة.

يعد MongoDB نظامًا مفيدًا بشكل خاص للبيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة على حد سواء. البيانات المنظمة واضحة ومباشرة — ومن أمثلتها المحتوى المكتوب. أما البيانات غير المنظمة، فيصعب تخزينها وتنظيمها. وتعد الوسائط الغنية أو التعرف على الوجه مجرد أمثلة قليلة لأنواع تسعى MongoDB لإدارتها بشكل أفضل مع ازدياد انتشار هذا النوع في البيانات الكبيرة.