ما المقصود بالتنبؤ بالأحمال؟

تبدأ طرق التنبؤ بالأحمال بجمع بيانات الأحمال القديمة. وهذا يشمل البيانات من العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في استخدام الكهرباء، بما في ذلك بيانات الطقس (درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح) والوقت من اليوم والمتغيرات التقويمية (الفصول والأعياد وأيام الأسبوع مقابل عطلة نهاية الأسبوع) والعوامل الديموغرافية (الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي). يأخذ التنبؤ بالأحمال كل هذه المجموعات من البيانات في الحسبان لإنشاء صورة شاملة للطلب على الطاقة.

بمجرد جمع البيانات، يُطور نموذج للتنبؤ. تتضمن بعض الأمثلة على النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال ما يلي:

نماذج السلاسل الزمنية : تحظى نماذج المتوسط المتحرك الانحداري الذاتي المتكامل (ARIMA) والنماذج المماثلة بشعبية في التنبؤ بالأحمال قصيرة الأجل. وهي تعتمد على بيانات الأحمال السابقة للتنبؤ بالطلب المستقبلي.

نماذج الذكاء الاصطناعي (AI): تُستخدم الشبكات العصبية وآلات المتجهات الداعمة بشكل متزايد نظرًا إلى قدرتها على نمذجة العلاقات غير الخطية المعقدة. ويمكن لنماذج التعلم العميق تحسين دقة التنبؤات بشكل أكبر من خلال استخراج السمات ذات الصلة تلقائيًا من مجموعة البيانات.

يُدرّب نموذج التنبؤ باستخدام جزء من البيانات القديمة ويُختبر للتحقق من صحته. وتُستخدم مقاييس الأداء مثل خطأ النسبة المئوية المطلقة المتوسطة (MAPE) لتقييم دقة التنبؤات.

بمجرد التحقق من صحة النموذج وضبطه، يمكنه إنشاء تنبؤات بالأحمال المستقبلية. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه التنبؤات في التخطيط التشغيلي وإدارة الطاقة وأنشطة صنع القرار الأخرى. هذه عملية مستمرة وقابلة للتكيف: مع توفر بيانات جديدة، تتطلب النماذج عادةً تحديثات أو إعادة تدريب للحفاظ على دقتها.