LAMP مقابل MEAN: ما الفرق؟

يُعد كل من LAMP وMEAN مجموعتي ويب مشهورتين ومفتوحتا المصدر يُستخدما لتطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة عالية الأداء ومن فئة المؤسسات. على غرار مجموعات الويب الأخرى، تجمع هاتين المجموعتين بين تقنيات (مثل أنظمة التشغيل، وأنظمة البرمجة، واللغات، وقواعد البيانات، والمكتبات، وأطر عمل التطبيقات) التي يستطيع المطورون استخدامها لبناء ونشر وإدارة تطبيقات ويب وظيفية وكفؤة وموثوقة عبر عمليات تطوير المجموعات.

تختلف LAMP وMEAN في أنهما يزودان المطورين بطبقات،- أو مجموعات- مختلفة من التقنيات التي يحتاجها تطبيق الويب ليعمل عبر جميع أنشطة الواجهة الأمامية والواجهة البينية والشبكة والخادم الخلفي. على سبيل المثال، قد يعتمد التطبيق المصرفي المستند إلى الويب على مجموعة LAMP أو مجموعة MEAN لتفسير طلب المستخدم للاطلاع على النشاط المصرفي واسترداد البيانات اللازمة وعرضها في واجهة المستخدم.