صورة مقربة لطالبة شابة تستخدم جهازًا لوحيًا في بهو الجامعة.

ما المقصود بمجموعة LAMP؟

مجموعة LAMP هي مجموعة برمجيات مفتوحة المصدر شائعة لبناء التطبيقات ونشرها. يُعَد LAMP اختصارًا لعناصر المجموعة: Linux (نظام التشغيل) وApache (خادم HTTP) وMySQL (قاعدة البيانات)، وPHP أو Perl أو Python (لغة البرمجة).

ربما تكون قد سمعت عن مجموعة LAMP. يعمل بعضٌّ من أشهر تطبيقات الويب مفتوحة المصدر اليوم، مثل WordPress وDrupal، على بيئة LAMP.

لكن LAMP لها مزايا إضافية عديدة. كانت إحدى أوائل مجموعات البرمجيات مفتوحة المصدر للويب وتظل إحدى أكثر الطرق شيوعًا لتقديم تطبيقات الويب. يتم استخدامها على نطاق واسع لدرجة أنك من المحتمل أن تصادفها كثيرًا خلال مسيرتك المهنية عند تحديث التطبيقات الحالية أو استضافتها. ويعدُّها الكثيرون المنصة المفضلة لتطوير تطبيقات ويب مخصصة جديدة.

الاستقرار والبساطة والقوة - هذه هي الصفات التي غالبًا ما يتم استخدامها لوصف LAMP. كل ذلك يجعل تعلُّم LAMP جديرًا بالاهتمام ويُعَد إضافة قيّمة لسيرة أي مطور.

منظر جوي للطرق السريعة

عناصر مجموعة LAMP

يُشير الاختصار LAMP إلى Linux وMySQL وApache وPHP. معًا، توفِّر هذه المجموعة حزمة برمجيات مثبَتة لتقديم تطبيقات ويب عالية الأداء. ويساهم كل عنصر بقدرات أساسية في المجموعة:

  • Linux: نظام التشغيل. يُعَد Linux نظام تشغيل مجانيًا ومفتوح المصدر ظهر منذ منتصف التسعينيات. واليوم، يمتلك قاعدة مستخدمين واسعة عالميًا تمتد عبر مختلف الصناعات. يُعَد Linux شائعة جزئيًا لأنه يوفر مزيدًا من المرونة وخيارات التهيئة مقارنة ببعض أنظمة التشغيل الأخرى.

  • Apache: خادم الويب. يعمل خادم الويب Apache على معالجة الطلبات وتقديم أصول الويب عبر HTTP بحيث يمكن لأي شخص الوصول إلى التطبيق في النطاق العام عبر عنوان URL بسيط للويب. تم تطوير Apache وصيانته من قِبَل مجتمع مفتوح، وهو خادم ناضج وغني بالميزات يُدير جزءًا كبيرًا من مواقع الويب الحالية على الإنترنت.

  • MySQL: قاعدة البيانات. MySQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يُستخدم لتخزين بيانات التطبيقات. مع MySQL، يمكنك تخزين جميع معلوماتك بطريقة يمكن الاستعلام عنها بسهولة باستخدام لغة SQL. تُعَد SQL خيارًا ممتازًا إذا كنت تتعامل مع مجال أعمال منظم جيدًا وترغب في نقل هذا التنظيم إلى الخلفية. وتُعَد MySQL مناسبة لتشغيل المواقع الكبيرة والمعقدة بكفاءة. راجِع "قواعد بيانات SQL مقابل NoSQL: ما الفرق؟" للمزيد من المعلومات حول قواعد بيانات SQL وNoSQL.

  • PHP: لغة البرمجة. تعمل لغة البرمجة النصية مفتوحة المصدر PHP مع Apache لمساعدتك على إنشاء صفحات ويب ديناميكية. لا يمكنك استخدام HTML لإجراء عمليات ديناميكية مثل سحب البيانات من قاعدة البيانات. لتوفير هذا النوع من الوظائف، ما عليك سوى إدراج كود PHP في الأجزاء من الصفحة التي تريد أن تكون ديناميكية.

تم تصميم PHP لتحقيق الكفاءة. فهي تجعل البرمجة أسهل وأكثر متعة قليلًا من خلال السماح بكتابة كود جديد، ثم التحديث لرؤية التغييرات فورًا دون الحاجة إلى الترجمة. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك استبدال PHP بلغة Perl أو لغة Python التي تزداد شعبيتها بشكل متزايد.

تمتلك LAMP بنية طبقية كلاسيكية، حيث يأتي Linux في أدنى مستوى. الطبقة التالية هي Apache وMySQL، تليها PHP. على الرغم من أن PHP موجود اسميًا في الطبقة العليا أو طبقة العرض، فإن عنصر PHP موجود داخل Apache.

كيف تعمل عناصر مجموعة LAMP معًا؟

نظرة عامة على ترتيب تنفيذ عناصر LAMP توضِّح كيفية تفاعلها معًا. تبدأ العملية عندما يتلقى خادم الويب Apache طلبات لصفحات الويب من متصفح المستخدم. إذا كان الطلب لملف PHP، يمرِّر Apache الطلب إلى PHP، التي تقوم بتحميل الملف وتنفيذ الكود الموجود فيه. تتواصل PHP أيضًا مع MySQL لإحضار أي بيانات تمت الإشارة إليها في الكود.

بعد ذلك، تستخدم PHP الكود الموجود في الملف والبيانات من قاعدة البيانات لإنشاء HTML الذي تحتاجه المتصفحات لعرض صفحات الويب. تتميز LAMP بالكفاءة في التعامل مع الصفحات الثابتة وكذلك الصفحات الديناميكية التي قد تتغير محتوياتها في كل مرة يتم فيها تحميلها وفقًا للتاريخ والوقت وهوية المستخدم وعوامل أخرى.

بعد تنفيذ كود الملف، تُعيد PHP البيانات الناتجة إلى خادم الويب Apache لإرسالها إلى المتصفح. ويمكنها أيضًا تخزين هذه البيانات الجديدة في MySQL. وبالطبع، كل العمليات يتم تفعيلها بواسطة Linux الذي يعمل في قاعدة المجموعة.

مرونة مجموعة LAMP

على الرغم من أن LAMP تستخدم Linux كنظام تشغيل، يمكنك استخدام العناصر الأخرى مع نظام بديل لتلبية احتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، هناك مجموعة WAMP التي تستخدم نظام Microsoft Windows؛ وMAMP مع نظام Mac OS؛ وحتى WIMP، الذي يستخدم Windows وخادم الويب Internet Information Services من Microsoft.

نظرًا لأن LAMP مفتوحة المصدر وغير مملوكة لأي جهة، يمكنك تجنُّب الاعتماد على مورِّد محدد. لديك المرونة في اختيار العناصر المناسبة لمشروعات أو متطلبات أعمال محددة.

توفِّر LAMP المرونة بطرق أخرى أيضًا. يتميز تصميم Apache بأنه معياري، وستجد وحدات حالية وقابلة للتخصيص متاحة للعديد من الملحقات المختلفة. وتتراوح هذه الوحدات بين دعم لغات البرمجة الإضافية وقدرات المصادقة.

من مزايا LAMP أيضًا البنية الآمنة وممارسات التشفير القوية التي ثبتت فاعليتها في بيئات المؤسسات.

مجموعة LAMP وكفاءة التطوير

يمكن أن تساعدك مجموعة LAMP على تقليل وقت التطوير. نظرًا لأن LAMP حزمة مفتوحة المصدر متاحة منذ أكثر من عقد، فقد نشأت اليوم منظومة واسعة من LAMP. يمكنك البناء على ما أنجزه الآخرون في الماضي وتطويره بما يتناسب مع احتياجاتك. اعمل ضمن وحدة Apache توفِّر لك 80% من الحل، وخصِّص الـ 20% المتبقية، لتوفير وقت كبير نتيجة لذلك.

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
دمج التخزين في البنية ثلاثية الطبقات الخاصة بك باستخدام OpenShift

اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
تحسين بنية التخزين المؤسسي لتحقيق أقصى قدر من الأداء

احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
بناء طبقة بيانات قابلة للتوسع ومرنة باستخدام IBM Storage Ceph

استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
تسريع طبقة البيانات الخاصة بك باستخدام أنظمة الملفات المتوازية (PFS)

رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
الاستفادة من التحليلات عبر كل طبقة

تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
اطّلع على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر المجموعة الكاملة

استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة مع حوكمة شاملة

احصل على نهج منظم لإدارة المخاطر والثقة والامتثال في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعلّم كيف تُطبَّق أطر الحوكمة عبر البنى السحابية متعددة الطبقات.
