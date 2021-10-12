ما المقصود بمجموعة LAMP؟

ربما تكون قد سمعت عن مجموعة LAMP. يعمل بعضٌّ من أشهر تطبيقات الويب مفتوحة المصدر اليوم، مثل WordPress وDrupal، على بيئة LAMP.



لكن LAMP لها مزايا إضافية عديدة. كانت إحدى أوائل مجموعات البرمجيات مفتوحة المصدر للويب وتظل إحدى أكثر الطرق شيوعًا لتقديم تطبيقات الويب. يتم استخدامها على نطاق واسع لدرجة أنك من المحتمل أن تصادفها كثيرًا خلال مسيرتك المهنية عند تحديث التطبيقات الحالية أو استضافتها. ويعدُّها الكثيرون المنصة المفضلة لتطوير تطبيقات ويب مخصصة جديدة.

الاستقرار والبساطة والقوة - هذه هي الصفات التي غالبًا ما يتم استخدامها لوصف LAMP. كل ذلك يجعل تعلُّم LAMP جديرًا بالاهتمام ويُعَد إضافة قيّمة لسيرة أي مطور.