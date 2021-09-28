Drupal مقابل WordPress

تمنحك Drupal القدرة على إنشاء موقع متقدم ومخصص للغاية، لكن بعد فترة من التعلم. ربما تكون Drupal خيارًا أفضل إذا كنت مطور ويب محترفًا ومتمرسًا إلى حد ما وترتاح في العمل مع سطر الأوامر.



بالنسبة للشركات النامية، وخاصة تلك التي لديها موارد تقنية جيدة، يمكن أن تكون وظائف تحسين محركات البحث المتقدمة في Drupal لا تقدر بثمن. تدعم Drupal أيضًا العديد من منصات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Ubercart و Drupal Commerce و Amazon Store وفواتير التجارة الإلكترونية.

تتيح WordPress للمستخدمين تقديم موقع ويب أو مدونة جديدة بسرعة، مع الحد الأدنى من البرمجة. إذا كنت جديدًا في مجال تطوير الويب أو التدوين ولست قلقًا بشأن قابلية التوسع، فربما تكون WordPress هي الخيار الأفضل. بالنسبة لشركة صغيرة ترغب في منح موقعها الإلكتروني القديم والمسطح ترقية لطيفة، فإن WordPress تفي بالغرض.

كلاهما يمكن أن يساعداك في تسريع تصميم الويب وتجنب العملية المستهلكة للوقت في برمجة موقعك يدويًا. يتمتع كلاهما أيضًا بقواعد جماهيرية كبيرة ومخلصة، حيث يتراوح المستخدمون من الأفراد الذين ينشرون مدونات شخصية إلى مؤسسات الشركات التي تدير بيئات ويب معقدة ومتعددة المواقع بكميات كبيرة من المحتوى. ولكن، أيهما مناسب لمشروعك التالي؟

استمر في القراءة لمقارنة أكثر تفصيلاً بين Drupal و WordPress إذا كنت لا تزال غير متأكد من نظام إدارة المحتوى (CMS) الأفضل لاحتياجاتك.

عندما تكون مستعدًا لتجربة عملية لتطبيق تطبيق ويب مبني على PHP مثل WordPress أو Drupal على خادم افتراضي يعتمد على LAMP، جرّب هذا الدرس التعليمي البسيط من IBM.