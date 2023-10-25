ما الذي ينبغي على مسؤولي المعلومات ومسؤولي التقنية (CIOs وCTOs) مراعاته قبل اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

يُسهم اختيار نماذج الأساس المناسبة في وقت مبكر في تحقيق نتائج أكثر دقة وكفاءة على مستوى المؤسسة.

تُفضل بنية المُحوِّلات النماذج الأكبر حجمًا — فكلما كبر النموذج، كانت النتائج أفضل. هناك سباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء نماذج أساس أكبر حجمًا لتطبيقات أوسع نطاقًا. لكن، وعلى الرغم من قوة النماذج الأكبر، فإن النموذج الضخم الذي يضم مليارات المعلمات قد لا يكون دائمًا الخيار الأفضل للمؤسسات. ففي كثير من الأحيان، يمكن لنموذج أصغر تم ضبطه بدقة لمهمة محددة أن يتفوق على نموذج ضخم لم يتم ضبطه لتلك المهمة. يمكن تشغيل هذه النماذج فوق نماذج لغوية كبيرة (LLMs) عامة، مع قدر ضئيل من التعديل، إذا كانت بنية النموذج الأساس مناسبة للاستخدام المؤسسي. فعلى سبيل المثال، تضم نماذج Granite من IBM عددًا يبلغ 13 مليار معلمة، وهي متوفرة في الإصدار القادم من watsonx.ai. ورغم أنها أصغر بكثير من النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى التي تحتوي على مئات المليارات من المعلمات، إلا أنها تؤدي أداءً جيدًا في المهام الخاصة بالأعمال، مثل تلخيص النصوص، والإجابة عن الأسئلة، والتصنيف — وكل ذلك بكفاءة أعلى بكثير.

تتيح نماذج الأساس المصممة لغرض محدد للمؤسسات أتمتة وتسريع جهود التحديث من خلال توليد أجزاء من التعليمات البرمجية وعناصر التطبيقات، إضافة إلى أتمتة اختبار التطبيقات. وبالاستفادة من نماذج التعليمات البرمجية المدمجة في watsonx.ai، يمكن أيضًا استخدام IBM watsonx Code Assistant لتحويل التعليمات البرمجية، على سبيل المثال من COBOL إلى Java. ويتيح Watsonx Code Assistant للمطورين من جميع مستويات الخبرة كتابة الطلبات بلغة طبيعية والحصول على توصيات يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو توليد تعليمات برمجية بناءً على التعليمات البرمجية المصدرية. كما يتضمن watsonx.ai إمكانية الوصول إلى النموذج اللغوي الكبير StarCoder، المُدرَّب على بيانات مفتوحة المصدر من GitHub. ويمكن للمطورين الاستفادة من StarCoder لتسريع توليد التعليمات البرمجية وزيادة الإنتاجية في تحديث التطبيقات وتحديث تكنولوجيا المعلومات.

عند اختيار نموذج أساس، يجب على مسؤولي التقنية (CTOs) النظر إلى ما هو أبعد من الحجم، ومراعاة اللغات الطبيعية ولغات البرمجة التي يدعمها النموذج، ودرجة الضبط التي يحتاجها النموذج.