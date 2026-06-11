ما المقصود بتقييم أثر حماية البيانات (DPIA)؟

يأخذ الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ذات الصلة على محمل الجد، ويفرض غرامات على المؤسسات التي تفشل في تنفيذ تقييمات أثر حماية البيانات أو تُظهر عدم امتثالها بأي شكل آخر.

فعلى سبيل المثال، في عام 2019، واجهت مدرسة ثانوية في شمال السويد غرامة—وهي الأولى من نوعها في السويد—عندما نفذت مشروعًا تجريبيًا لإجراء عملية تسجيل الحضور باستخدام تقنية التعرف على الوجه البيومترية. وقد فعلت ذلك من دون إجراء تقييم أثر حماية البيانات. وقد فُرضت في نهاية المطاف على المدرسة غرامة قدرها 19 ألف يورو، مع أن المراقبين أشاروا إلى أن الحد الأقصى للغرامة كان من الممكن أن يصل إلى مليون يورو تقريبًا.1 (تصل العقوبات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة—أيهما أعلى).

يوجد موقع إلكتروني يتتبع الغرامات الصادرة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وبدايةً من أبريل 2026، رُصدت أكثر من 3000 غرامة. تشير العديد من هذه الغرامات تحديدًا إلى المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات (التي تتعلق بتقييمات أثر حماية البيانات) باعتبارها أحد العوامل المساهمة في فرض الغرامة. في إحدى الحالات في ديسمبر 2025، فُرضت غرامة على شركة فرنسية قدرها 3.5 ملايين يورو، مع الإشارة إلى انتهاك المادة 35. أكبر غرامة في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية على شركة Meta في عام 2023 بقيمة 1.2 مليار يورو، رغم أن تلك القضية ركزت على عمليات نقل البيانات وليس على تقييمات الأثر.

يقدم موقع GDPR.eu إرشادات حول كيفية إجراء تقييم أثر حماية البيانات بشكل صحيح، مع وجود نموذج مرفق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إجراء تقييم أثر حماية البيانات غالبًا ما يكون مجرد بداية لعملية إدارة شاملة للمخاطر. أحيانًا ما تُفرض الغرامات عندما يحدد تقييم أثر حماية البيانات احتمالية وجود مخاطر وثغرات أمنية، لكن غياب التدابير الحقيقية يجعل تقييم أثر حماية البيانات مجرد إجراء صوري.

في أسوأ الحالات، يمكن أن يكون تقييم أثر حماية البيانات مجرد سجل ورقي يثبت أن الشركة كانت على دراية بالمخاطر ولم تعالجها بشكل كافٍ. في France Travail، وكالة التوظيف الوطنية، لم تُطبق الإجراءات الأمنية المحددة في تقييمات أثر حماية البيانات، ما أدى إلى وقوع حادث اختراق أمن بيانات كبير. في يناير 2026، فرضت الهيئات التنظيمية غرامة قدرها 5 ملايين يورو على France Travail.2