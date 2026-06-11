ما المقصود بتقييم أثر حماية البيانات (DPIA)؟

تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) هو عملية منظمة يجب على المؤسسات إكمالها قبل معالجة البيانات الشخصية بطرق قد تكون محفوفة بالمخاطر، وذلك بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي قانون حماية البيانات الشامل الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، تُجرى تقييمات أثر حماية البيانات في حال كانت الأنشطة قد تشكل خطرًا كبيرًا على "حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين".
تنص اللائحة العامة لحماية البيانات العامة (GDPR) —في المادة 35—على أن تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) يجب أن يتضمن أربعة عناصر على الأقل:
وصف واضح لأنشطة معالجة البيانات المخطط لها وأهدافها.
تقييم الضرورة والتناسب (أي: هل نطاق معالجة البيانات متناسب مع أهداف المؤسسة؟).
تحليل مخاطر حماية البيانات التي قد تؤثر في الأشخاص المعنيين (المشار إليهم باسم "أصحاب البيانات" في اللائحة).
تدابير موثقة للحد من تلك المخاطر.
على الرغم من أن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حديثة نسبيًا، فإن الشركات تُجري تقييمات للأثر و تقييمات للمخاطر من أنواع مختلفة منذ عقود، وغالبًا ما يكون ذلك من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية.
يفرض القانون الأمريكي إجراء تقييمات للأثر البيئي منذ سبعينيات القرن الماضي؛ ووسعت قوانين الخصوصية في تسعينيات القرن الماضي المفهوم ليشمل تقييمات أثر الخصوصية (PIA). تُوسِّع قوانين حماية البيانات الآن فكرة أنه ينبغي على الشركات توقع الأضرار المحتملة والحد منها لتشمل مجالات البيانات و خصوصية البيانات.
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يأخذ الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ذات الصلة على محمل الجد، ويفرض غرامات على المؤسسات التي تفشل في تنفيذ تقييمات أثر حماية البيانات أو تُظهر عدم امتثالها بأي شكل آخر.
فعلى سبيل المثال، في عام 2019، واجهت مدرسة ثانوية في شمال السويد غرامة—وهي الأولى من نوعها في السويد—عندما نفذت مشروعًا تجريبيًا لإجراء عملية تسجيل الحضور باستخدام تقنية التعرف على الوجه البيومترية. وقد فعلت ذلك من دون إجراء تقييم أثر حماية البيانات. وقد فُرضت في نهاية المطاف على المدرسة غرامة قدرها 19 ألف يورو، مع أن المراقبين أشاروا إلى أن الحد الأقصى للغرامة كان من الممكن أن يصل إلى مليون يورو تقريبًا.1 (تصل العقوبات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة—أيهما أعلى).
يوجد موقع إلكتروني يتتبع الغرامات الصادرة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وبدايةً من أبريل 2026، رُصدت أكثر من 3000 غرامة. تشير العديد من هذه الغرامات تحديدًا إلى المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات (التي تتعلق بتقييمات أثر حماية البيانات) باعتبارها أحد العوامل المساهمة في فرض الغرامة. في إحدى الحالات في ديسمبر 2025، فُرضت غرامة على شركة فرنسية قدرها 3.5 ملايين يورو، مع الإشارة إلى انتهاك المادة 35. أكبر غرامة في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية على شركة Meta في عام 2023 بقيمة 1.2 مليار يورو، رغم أن تلك القضية ركزت على عمليات نقل البيانات وليس على تقييمات الأثر.
يقدم موقع GDPR.eu إرشادات حول كيفية إجراء تقييم أثر حماية البيانات بشكل صحيح، مع وجود نموذج مرفق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إجراء تقييم أثر حماية البيانات غالبًا ما يكون مجرد بداية لعملية إدارة شاملة للمخاطر. أحيانًا ما تُفرض الغرامات عندما يحدد تقييم أثر حماية البيانات احتمالية وجود مخاطر وثغرات أمنية، لكن غياب التدابير الحقيقية يجعل تقييم أثر حماية البيانات مجرد إجراء صوري.
في أسوأ الحالات، يمكن أن يكون تقييم أثر حماية البيانات مجرد سجل ورقي يثبت أن الشركة كانت على دراية بالمخاطر ولم تعالجها بشكل كافٍ. في France Travail، وكالة التوظيف الوطنية، لم تُطبق الإجراءات الأمنية المحددة في تقييمات أثر حماية البيانات، ما أدى إلى وقوع حادث اختراق أمن بيانات كبير. في يناير 2026، فرضت الهيئات التنظيمية غرامة قدرها 5 ملايين يورو على France Travail.2
وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، توجد ثلاث حالات تتطلب دائمًا إجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA).
أولاً: عندما تؤثر صناعة القرار الآلية بشكل كبير في الناس. ومن الأمثلة على ذلك: رفض خوارزمية أحد البنوك طلب قرض تلقائيًا بناءً على التنميط، حيث يخضع الأساس القانوني لهذا القرار للتدقيق.
ثانيًا: المعالجة واسعة النطاق للبيانات الحساسة، والتي تشمل البيانات البيومترية والآراء السياسية وغيرها من أنواع البيانات التي تكشف تفاصيل دقيقة عن حياة الشخص.
ثالثًا: المراقبة المنهجية للأماكن العامة على نطاق واسع (مثل شبكات الكاميرات الكبيرة في محطات القطارات أو مراكز التسوق).
إلى جانب هذه المحفزات التلقائية، تحدد إرشادات الاتحاد الأوروبي تسعة معايير لتحديد أنشطة معالجة البيانات عالية المخاطر التي قد تتطلب إجراء تقييمات أثر حماية البيانات. وتشمل هذه المعايير تقييم أو تصنيف الأفراد، والاستخدام المبتكر للتقنيات الجديدة، ومعالجة بيانات الفئات الضعيفة (مثل الأطفال)، ودمج مجموعات البيانات من مصادر مختلفة.
تتبع العديد من الشركات مبدأً أساسيًا: إذا استوفت عمليات المعالجة اثنين أو أكثر من هذه المعايير، فسيكون من الحكمة إجراء تقييم أثر حماية البيانات.
تبدأ عملية تقييم أثر حماية البيانات بتحديد ما إذا كان إجراء تقييم كامل أمرًا ضروريًا، وذلك عادةً خلال المراحل الأولية من التخطيط للمشروع.
عندما يكون التقييم مطلوبًا، تضع المؤسسات عادةً خرائط مفصلة لأنشطة معالجة البيانات ذات الصلة. توضح هذه الخرائط كيفية جمع البيانات الشخصية، ومصادرها، وأغراض المعالجة، ومدة الاحتفاظ بها.
يتبع ذلك تحليل المخاطر، حيث يُجرى تقييم كل ضرر محتمل قد ينجم عن البيانات (الخسارة المالية، أو التمييز، أو الإضرار بالسمعة، أو حتى الخطر الجسدي) من حيث احتمالية وقوعه ومدى شدته.
لكل خطر يُرصد، توثق المؤسسة إجراءات الحد منه. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الضمانات التقنية مثل التشفير أو ضوابط الوصول ، وإجراءات مؤسسية مثل تدريب الموظفين أو خيارات تصميم المشاريع بشكل عام. توجِّه اللائحة العامة لحماية البيانات الشركات إلى تبني مبدأ حماية البيانات بالتصميم. بمعنى آخر: يجب تضمين حماية البيانات في كل ما تفعله الشركة بدلاً من اعتبارها فكرة لاحقة.
بعد تنفيذ إجراءات الحد من المخاطر، يبقى ما تسميه الهيئات التنظيمية "المخاطر المتبقية"، وهي المخاطر التي تستمر حتى بعد اتخاذ تدابير معقولة. وإذا ظل الخطر المتبقي مرتفعًا، يجب على المؤسسة إبلاغ هيئة الرقابة الوطنية التابعة لها.
بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، يجب على بعض المؤسسات تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO)—وهو موظف مستقل في الشركات يكون مسؤولاً عن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وحيثما يوجد مسؤولو حماية البيانات، فإنهم غالبًا ما يقودون عملية تقييم أثر حماية البيانات، أو على الأقل يتم استشارتهم طوال العملية.
عادةً ما تشارك الأطراف المعنية المتأثرة بالمعالجة حيثما أمكن. تمتلك بعض الهيئات التنظيمية أدوات تساعد على تبسيط عملية تقييم أثر حماية البيانات. فعلى سبيل المثال، في حالة مكتب مفوض المعلومات (ICO) في المملكة المتحدة، يوجد نموذج مجاني وقابل للتنزيل لتقييم أثر حماية البيانات منظم حول سبع خطوات. (وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لم تعد دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإن لديها تشريعات مشابهة للغاية للائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وتسمى اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة.) أصدر نظيره في فرنسا (CNIL، الذي يعني "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ") برامج مفتوحة المصدر. ونشرت السلطات الإسبانية على موقعها الإلكتروني قوالب مميزة للهيئات العامة والشركات الخاصة، بالإضافة إلى دليل شامل لإدارة المخاطر.
بشكل عام، تؤكد هذه الأدوات والأدلة أن عملية تقييم أثر حماية البيانات الفعالة تبدأ مبكرًا وتعالج خصوصية الأفراد ومخاطرها منذ البداية.
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1. "التعرف على الوجه في المدارس يؤدي إلى فرض أول غرامة في السويد بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات"، The Next Web، 27 أغسطس 2019.
2. "اختراق أمن البيانات: تغريم FRANCE TRAVAIL 5 ملايين يورو" CNIL.fr، 29 يناير 2026.