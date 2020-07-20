تخيّل هذا: منصة واحدة يمكنك من خلالها البحث عن أغنية ما والكشف عن سجل لكل مشغل لمس تلك الأغنية منذ بدايتها وحتى تسليمها. كل كاتب أغاني ومنتج ومهندس صوت وكل شخص بينهما. تخيل نموذجًا شفافًا لتقاسم الإيرادات يدفع للفنانين نصيبهم العادل من العائدات على الفور. تخيل عالمًا من الثقة والمساءلة المتزايدة بين الفنانين والشركات الإعلامية الكبيرة.
في حين أن كل هذا يبدو رائعًا، إلا أننا لم نصل إلى هناك بعد. ولكي يجني الفنانون وشركات الإعلام هذه الفوائد، يجب أن يشارك جميع المشاركين في سلسلة القيمة الموسيقية الرقمية لإنشاء شبكة قابلة للتوسع. يمكن أن تقربنا سلسلة الكتل من جعل هذه المنصة المثالية حقيقة واقعة.
يتفق العديد من المتخصصين في الصناعة وخاصة الفنانين على أن نظام توزيع حقوق الملكية الحالي أصبح قديمًا وغير موثوق به ولا يعطي الأولوية للفنان. هناك ما يقدر بنحو 250 مليون دولار أمريكي من أموال العائدات المكتسبة ولكن لم يتم توزيعها على المستفيدين الشرعيين. ويمكن أن تكون هذه الأموال غير المخصصة ناتجة عن تناقضات العقود أو التسجيل غير السليم أو البيانات التي تتم إدارتها بشكل خاطئ.
قبل عصر التوزيع الرقمي كانت العائدات الميكانيكية، التي يتم دفعها كلما تم إعادة إنتاج أغنية، تستند إلى الوحدات المادية المباعة، مثل التسجيلات أو الأقراص المدمجة. اليوم، تدفع منصات البث سعرًا محددًا لكل تشغيل، يتراوح من0.00069 دولارًا أمريكيًا لكل تشغيل على YouTube إلى 0.004 دولارًا أمريكيًا لكل تشغيل على Spotify. تحتاج الأغنية على Spotify إلى حوالي 230 تدفقًا لكسب دولار واحد. بمجرد تقسيم العائدات، يحصل الفنانون على جزء صغير من الإجمالي.
من دون سجل دقيق للمساهمين في الأغنية، لا يمكن الدفع العائدات المالية. قد يستغرق الأمر سنوات لتلقي المدفوعات، إن وجدت. "كل ما يتطلبه الأمر هو كاتب أغاني واحد حتى لا ينسب إليه الفضل" ، كما يقول ممثل عن NONRESIDENT، وهي شركة تسجيل مقرها مدينة نيويورك ومنصة توزيع للفنانين المغتربين. "غالبًا ما تتأخر مدفوعات العائدات من ثلاثة إلى ستة أشهر. ماذا يحدث إذا نجحت أغنية للغاية وعندما تأتي الإحصائيات، لم ينسب الفضل إلى الجميع؟ عند هذه النقطة، يعد تغيير البيانات الوصفية أمرًا مزعجًا وغالبًا ما يتم تجاهله. وكلما قل دورك في المشروع، قلّت أولويتك". هذه مشكلة خاصة للفنانين الصاعدين الذين قد لا يكونون مجهزين لحل هذه المشكلات في الوقت المناسب.
النتائج من العديد من أوجه القصور في مدفوعات الوسائط الرقمية والائتمان من بيانات وصفية غير دقيقة، التي باختصار، هي جميع المعلومات حول الأغنية، المضمنة مباشرة في الملف. خلف كل ملف موسيقي توجد بياناته الوصفية، والتي تحتوي على اسم الفنان وكتاب الأغاني والمنتجين ومهندسي الصوت ومعلومات حقوق الطبع والنشر — والقائمة تطول. لكي يحصل جميع المساهمين في الموسيقى على التقدير الواجب، يجب أن تكون البيانات الوصفية متسقة ودقيقة عبر جميع الأنظمة الأساسية. لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال دائمًا.
لا توجد طريقة موحدة أو "طريقة صحيحة" لتسجيل البيانات الوصفية. أهم شيء هو أن يتم التقاط المعلومات بشكل صحيح. ولكن مع حركة الأغنية في سلسلة توريد الوسائط، يمكن أن تضيع أجزاء من المعلومات أو يساء تفسيرها بسبب أخطاء الكمبيوتر والأخطاء البشرية. ويمكن أن تعزى هذه المشكلات إلى عدم وجود قاعدة بيانات مركزية لتخزين هذه المعلومات. عندما تتلقى الشركات معلومات غير متسقة حول أغنية، يُترك المساهمون في عداد المفقودين.
يمكن أن يؤدي حل مشكلة البيانات الوصفية المجزأة في صناعة الموسيقى إلى إنشاء عرض كامل لجميع المساهمين في عمل معين مع تبسيط عملية الدفع.
يتم استخدام سلسلة الكتل لإدارة العديد من جوانب عملية إنشاء الوسائط وتتبعها بشكل موثوق. أسست الفنانة الحائزة على جائزة جرامي Imogen Heap شركة Mycelia في عام 2015، وهي عبارة عن نظام بنائي رقمي مدعوم بسلسلة الكتل حيث يستخدم المبدعون وممثلو إدارة الوسائط هويات رقمية تسمى Creative Passports لإدارة بياناتهم. وسيتم تخزين المعلومات المتعلقة بالأغنية والمساهمين فيها بشكل آمن، ما يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات سلسة تساعد على تسهيل دفع العائدات بدقة وفعالية.
يسمح بناء شبكة بيانات وصفية مشتركة لا مركزية باستخدام سلسلة الكتل للمشاركين عبر سلسلة قيمة الوسائط الرقمية بإدخال البيانات ومشاركتها في مساحة واحدة. في عام 2017، اتخذت Spotify إجراء من خلال الاستحواذ على Mediachain، وهي شركة تقدم واجهة واحدة لتخزين البيانات التي أسهم بها المنظمون والمبدعون والمطورون. وتحتوي المعلومات المتعلقة بالأغاني على معرفات فريدة يمكن مشاركتها عبر أطراف متعددة، ما يقلل من البيانات غير المتطابقة أو المفقودة. من خلال إضافة الشفافية والمساءلة، تساعد سلسلة الكتل على تحديد الائتمان وتخصيصه عند استحقاقه بناءً على الجهد الجماعي.
لقد شهدت صناعة الموسيقى تحولاً سريعًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث طورت حضورًا رقميًا بالكامل تقريبًا مع متاهة من اللاعبين الجدد. بينما تواكب الصناعة التكنولوجيا الحديثة، لا تزال تعقيدات ملكية الحقوق والمدفوعات غامضة.
بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم تدرك هذه التحديات وتعمل على إحداث تغييرات في عالم الموسيقى باستخدام سلسلة الكتل. ويُعد الإجماع أمرًا ضروريًا لحل سلسلة الكتل الناجحة، ما يقلل من مخاطر نسيان المساهمين والبيانات الوصفية الغائبة. سيستغرق إنشاء شبكة قابلة للتوسع وقتًا، ولكن إذا اتخذ المتبنون الأوائل البارزون مثل Spotify موقفًا ضد الإهمال في الصناعات غير الصناعية، فسنكون على بعد خطوة واحدة من الاتجاه الصحيح.
