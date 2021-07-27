تستخدم سلسلة الكتل في الأعمال التجارية دفتر حسابات مشترك وغير قابل للتعديل لا يمكن الوصول إليه إلا للأعضاء المصرح لهم. يتمكن أعضاء الشبكة من التحكم في المعلومات التي يمكن لكل منظمة أو عضو الاطلاع عليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها. يُشار أحيانًا إلى سلسلة الكتل بأنها شبكة "عديمة الثقة" - ليس لأن شركاء الأعمال لا يثقون ببعضهم البعض، ولكن لأنهم ليسوا مضطرين لذلك.

تُبنى هذه الثقة على الأمان المحسن الذي تقدمه سلسلة الكتل، إلى جانب الشفافية الأكبر، وإمكانية التتبع الفوري. إلى جانب مسألة الثقة، توفر سلسلة الكتل فوائد إضافية للأعمال التجارية، بما في ذلك توفير التكاليف الناتج عن زيادة السرعة والكفاءة والأتمتة. من خلال تقليل الأعمال الورقية والأخطاء بشكل كبير، تقلل سلسلة الكتل إلى حدٍّ كبير من النفقات العامة وتكاليف المعاملات، وتقلل أو تلغي الحاجة إلى الأطراف الثالثة أو الوسطاء للتحقق من المعاملات.