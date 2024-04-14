أمثلة على الذكاء الاصطناعي العام (AGI)

عند تحقيق الذكاء الاصطناعي العام فعليًا، بعد أن كان مفهومًا نظريًا، ستكون تطبيقاته واسعة النطاق. إليك بعض الأمثلة على كيفية إحداث تقنية الذكاء الاصطناعي العام نقلة نوعية في مختلف الصناعات:

خدمة العملاء

تخيّل نظام خدمة عملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي العام. سيتمكن من الوصول إلى كمّ هائل من بيانات العملاء، ويقوم بدمجها مع تحليلات لحظية لتقديم خدمة فعّالة ومخصصة. من خلال إنشاء ملف تعريف شامل للعملاء يشمل (التركيبة السكانية والتجارب السابقة والاحتياجات وعادات الشراء)، يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يتبنأ بالمشكلات، ويخصص الردود، ويقترح الحلول المناسبة، بل ويتنبأ بالأسئلة اللاحقة.

مثال: تخيّل أفضل تجربة لخدمة العملاء مررت بها على الإطلاق يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يقدّم هذه التجربة من خلال نظام إدراك يتنبأ بالمشكلات المحتملة، ويستخدم تحليل نبرة الصوت لفهم مزاج العميل بشكل أفضل، ويملك ذاكرة قوية يمكنها تذكّر أدق التفاصيل التي تُسهم في حل المشكلات. ومن خلال فهمه لفروق اللغة البشرية الدقيقة، يمكن للذكاء الاصطناعي العام إجراء محادثات هادفة، ومعالجة قضايا معقدة، والتنقل بين خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. كما أن ذكاءه العاطفي يمكّنه من تكييف أسلوب التواصل ليكون متعاطفًا وداعمًا، ما يخلق تفاعلًا أكثر إيجابية بالنسبة للعميل.

الذكاء البرمجي

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي العام على تحليل التعليمات البرمجية، بل يفهم منطق وأهداف قواعد التعليمات البرمجية الموجودة، ويقترح تحسينات، ويولّد تعليمات برمجية جديدة بناءً على مواصفات بشرية. ويمكنه تعزيز الإنتاجية من خلال فهم مدمج للبنية والاعتماديات وسجل التغييرات.

مثال: أثناء تطوير ميزة للتجارة الإلكترونية، يقول المبرمج للذكاء الاصطناعي العام: "أحتاج إلى دالة لحساب تكاليف الشحن بناءً على الموقع والوزن وطريقة الشحن." فيقوم الذكاء الاصطناعي العام بتحليل التعليمات البرمجية ذات الصلة، ويولّد دالة أولية مرفقة بتعليقات توضح منطقها، ويتيح للمبرمج مراجعتها وتحسينها ودمجها.

أنظمة الملاحة والاستكشاف والأنظمة المستقلة

تعتمد الأنظمة الحالية مثل المركبات ذاتية القيادة على خرائط مبرمجة مسبقًا وأجهزة استشعار. أما الذكاء الاصطناعي العام، فلا يكتفي بإدراك البيئة المحيطة، بل يفهمها. إذ يمكنه تحليل البيانات الفورية من الكاميرات وLiDAR وأجهزة استشعار أخرى لتحديد الأجسام، وتقييم المخاطر، والتنبؤ بالتغيرات البيئية مثل الأحوال الجوية المفاجئة أو العوائق غير المتوقعة. وبخلاف الأنظمة الحالية ذات خيارات الاستجابة المحدودة، يمكن للذكاء الاصطناعي العام اتخاذ قرارات معقّدة في الوقت الفعلي.

وقد يأخذ في الاعتبار عوامل مثل تدفّق حركة المرور، والظروف الجوية، وحتى المخاطر المحتملة خارج نطاق أجهزة الاستشعار. كما لا تقتصر أنظمته على مسارات مبرمجة مسبقًا، بل يمكنها التعلُّم من التجارب، والتكيّف مع الظروف الجديدة، واستكشاف أماكن غير مأهولة. تخيّل مركبات استكشاف مستقلة تتنقّل عبر أنظمة كهوف معقدة، أو طائرات مسيّرة تساعد في مهام البحث والإنقاذ في بيئات دائمة التغيّر.

مثال: تواجه سيارة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي العام ازدحامًا مروريًا غير متوقّع في مسارها المعتاد. بدلاً من اتباع تعليمات مبرمجة، يحلل الذكاء الاصطناعي العام بيانات المرور الفعلية من مركبات أخرى متصلة. ثم يحدد الطرق البديلة، مع مراعاة عوامل مثل المسافة ووقت الرحلة المقدر والمخاطر المحتملة مثل مناطق الإنشاءات. ثم يختار الطريق الأكثر كفاءة وأمانًا في الوقت الفعلي، ويُبقي الركاب على اطلاع كامل، ويوفّر لهم تجربة سلسة.

الرعاية الصحية

تظلّ الكميات الهائلة من البيانات الطبية المتولّدة اليوم إلى حدّ كبير غير مستغلة. يمكن للذكاء الاصطناعي العام تحليل الصور الطبية، والسجلات الصحية، والبيانات الجينية لاكتشاف أنماط دقيقة قد تغيب عن ملاحظة البشر. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية والاتجاهات الطبية، قد يتنبأ الذكاء الاصطناعي العام باحتمالية إصابة مريض معين بأمراض مستقبلية بناءً على بياناته الشخصية. قد يحلل الذكاء الاصطناعي العام (AGI) أيضًا البنية الجينية للمريض وتاريخه الطبي لتخصيص خطط العلاج. هذا النهج الشخصي قد يؤدي إلى علاجات أكثر فاعلية وبآثار جانبية أقل.

مثال: مريض يزور طبيبًا وهو يعاني من أعراض مقلقة. يرفع الطبيب السجل الطبي للمريض ونتائج التحاليل الحديثة إلى نظام تحليل طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي العام. يقوم الذكاء الاصطناعي العام بتحليل البيانات ويكتشف طفرة جينية نادرة مرتبطة بمرض معين. تُعد هذه المعلومة ذات أهمية بالغة للطبيب، إذ تتيح له التشخيص بشكل أدق ووضع خطة علاج مخصصة، ما قد يُحسّن النتائج الصحية للمريض.

التعليم

تخيّل مُعلّمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي العام لا يقدّم المعلومات فحسب، بل يُخصص تجربة التعلُّم. قد يقوم الذكاء الاصطناعي العام بتحليل أداء الطالب، وأسلوبه في التعلُّم، ونقاط ضعفه، لبناء مسار تعليمي مخصص. لن يُعامَل جميع الطلاب بالطريقة نفسها. فقد يُعدل الذكاء الاصطناعي العام سرعة وصعوبة المحتوى في الوقت الفعلي بناءً على فهم الطالب. هل يواجه الطالب صعوبة في مفهوم ما؟ يقدّم الذكاء الاصطناعي العام تفسيرات إضافية وأمثلة توضيحية. هل أتقن الطالب الموضوع؟ يمكنه تقديم مواد أكثر تقدمًا وتحديًا. قد يتجاوز الذكاء الاصطناعي العام حدود المحاضرات والكتب الدراسية فيُنشئ محاكاة تفاعلية، وتمارين مخصصة، وتجارب تعلم مُحفَّزة بالألعاب للحفاظ على تحفيز الطلاب وتفاعلهم.

مثال: يواجه طالب صعوبة في فهم مفهوم رياضي معقّد. يكتشف المُعلّم المدعوم بالذكاء الاصطناعي العام موطن الصعوبة ويُعدل نهجه. فبدلًا من محاضرة تقليدية، يعرض المفهوم بصورة مرئية من خلال محاكاة تفاعلية، ويقسمه إلى خطوات صغيرة قابلة للفهم. يتدرب الطالب من خلال تمارين مخصصة تستهدف نقاط ضعفه المعرفية، ويقدّم له الذكاء الاصطناعي العام ملاحظات مشجّعة طوال العملية.

التصنيع وإدارة سلسلة التوريد

قد يُحدث الذكاء الاصطناعي العام ثورة في مجال التصنيع من خلال تحسين كل خطوة من خطوات العملية. عن طريق تحليل كميات ضخمة من البيانات من أجهزة الاستشعار المنتشرة في خط الإنتاج، يمكنه تحديد مواطن الاختناق، واقتراح تعديلات على إعدادات الآلات، وتحسين جداول الإنتاج في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية وقراءات أجهزة الاستشعار، يستطيع الذكاء الاصطناعي العام التنبؤ بأعطال المعدات قبل حدوثها. هذا النهج الاستباقي يجنّب فترات التعطّل المكلفة، ويساهم في الحفاظ على استمرارية التشغيل بسلاسة. ومع تولّي الذكاء الاصطناعي العام إدارة شبكات لوجستية معقدة في الوقت الفعلي، يمكنه تحسين طرق التوصيل، والتنبؤ بالتأخيرات المحتملة، وتعديل مستويات المخزون لضمان التسليم في الوقت المناسب، مما يُقلّل من الهدر وتكاليف التخزين.

مثال: تخيّل نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي العام يراقب خط تجميع في مصنع. يرصد النظام اهتزازًا طفيفًا في آلة أساسية، ما يشير إلى تآكل محتمل. يُحلل الذكاء الاصطناعي العام البيانات التاريخية ويتنبأ بفشل محتمل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة. يُنبه فريق الصيانة لمعالجة المشكلة بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الإنتاج. وهكذا تستمر العمليات بسلاسة وكفاءة، ويتم تجنّب تكاليف التعطّل غير المتوقعة.

الخدمات المالية

قد يُحدث الذكاء الاصطناعي العام (AGI) ثورة في التحليل المالي من خلال تجاوز الأساليب التقليدية. قد يتمكّن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) من تحليل مجموعات بيانات ضخمة تشمل الأخبار المالية، ورأي المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى صور الأقمار الصناعية لتحديد اتجاهات السوق المعقّدة والاضطرابات المحتملة التي قد تغيب عن محللي البيانات البشريين. هناك بالفعل شركات ناشئة ومؤسسات مالية بدأت باستخدام نُسخ محدودة من مثل هذه التقنيات.

وبفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات التاريخية، قد يتمكن الذكاء الاصطناعي العام من بناء نماذج مالية أكثر دقة لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. وقد يقوم بتطوير وتنفيذ خوارزميات تداول معقّدة تأخذ بعين الاعتبار بيانات السوق، والأخبار الفورية، والآراء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يبقى الإشراف البشري ضروريًا لاتخاذ القرار النهائي والنظر في الجوانب الأخلاقية.

مثال: يستخدم صندوق تحوّطي نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي العام لتحليل الأسواق المالية. يرصد النظام تغيرًا طفيفًا في الآراء المتداولة على وسائل التواصل تجاه قطاع معيّن ويحدّد احتمال حدوث تراجع. يُحلل الذكاء الاصطناعي العام البيانات التاريخية والمقالات الإخبارية، ويؤكّد احتمالية تصحيح في السوق. بفضل هذه المعلومات، يمكن لمدير الصندوق اتخاذ قرارات مدروسة لتعديل المحفظة الاستثمارية وتخفيف المخاطر.

البحث والتطوير

قد يُحلل الذكاء الاصطناعي العام مجموعات ضخمة من البيانات والأبحاث العلمية المنشورة، ويصيغ فرضيات جديدة، ويصمّم تجارب علمية على نطاق غير مسبوق، مما يُسهم في تسريع الاختراقات العلمية في مختلف المجالات. تخيّل وجود شريك علمي قادر على فحص البيانات وتوليد أفكار مبتكرة من خلال تحليل أدقّ الأنماط والروابط في الأبحاث والبيانات العلمية التي قد تغيب عن الباحثين البشريين. قد يؤدي ذلك إلى صياغة فرضيات جديدة تمامًا وفتح مسارات بحث غير مسبوقة.

وبفضل قدرته على محاكاة الأنظمة المعقّدة وتحليل كميات ضخمة من البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي العام تصميم تجارب متطورة بكفاءة عالية. وهذا يتيح للعلماء اختبار الفرضيات بشكل أسرع واستكشاف آفاق بحثية لم تكن ممكنة سابقًا. وقد يعمل الذكاء الاصطناعي العام دون انقطاع، لمساعدة الباحثين على تنقيح البيانات، وإدارة المحاكاة المعقّدة، واقتراح اتجاهات بحث جديدة. هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التقدّم العلمي.

مثال: يعمل فريق من علماء الفلك على دراسة تكوّن المجرات في بدايات الكون. يُحلل الذكاء الاصطناعي العام بيانات ضخمة من التلسكوبات والمحاكاة الفلكية. ويكتشف وجود ارتباط دقيق بين توزيع المادة المظلمة وتكوّن عناقيد النجوم. استنادًا إلى ذلك، يقترح الذكاء الاصطناعي العام فرضية جديدة حول تكوّن المجرات، ويوصي بسلسلة من المحاكاة المتقدمة لاختبار صحتها. تُمهّد هذه المعرفة الطريق لفهم أعمق لأصول الكون.