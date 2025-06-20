ما خادم Apache؟

ما خادم Apache؟

خادم Apache HTTP Server، الذي يُشار إليه عادةً باسم Apache أو ببساطة خادم Apache، هو خادم ويب مجاني ومفتوح المصدر يعمل على تشغيل العديد من مواقع الويب والتطبيقات.

يتحكم Apache في التفاعلات بين خوادم الويب والمتصفحات، ما يُتيح للمستخدمين العثور على صفحات الويب وصفحات HTML والصور والنصوص ومقاطع الفيديو وأنواع أخرى من المحتوى على الإنترنت. تم إصدار Apache لأول مرة في عام 1995، وقد كان له دور حاسم في التطوير المبكر للإنترنت، ما سمح للناس في كل مكان بإنشاء واستضافة مواقعهم الإلكترونية الخاصة.

يُدار خادم Apache بواسطة The Apache Software Foundation (ASF). تقوم هذه المنظمة غير الربحية بتحديث البرنامج بانتظام لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات، بما في ذلك الأمان والتوافق مع التقنيات الجديدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد. وقدرة Apache على تقديم محتوى ثابت وديناميكي بسرعة وتشغيل تفاعلات المستخدم المعقدة تجعله رائدًا في سوق استضافة الويب.

اليوم، يُعَد Apache أحد أشهر خوادم الويب المتاحة. تستخدم العديد من الشركات Apache لتشغيل الأعمال الأساسية الخاصة بها وضمان ازدهار موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بها. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن W3Techs، فإن أكثر من ربع المواقع الإلكترونية في العالم بقليل (26%) تعتمد على Apache لتلبية احتياجات الاستضافة.1

ما المقصود بخادم الويب؟

خوادم الويب هي أنظمة تقوم بتوصيل محتوى الويب للمستخدمين عبر الإنترنت. عادةً ما تكون مزيجًا من الأجهزة والبرامج، ويمكنها التعامل مع طلبات المستخدم لمجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والمزيد. وإلى جانب خوادم التطبيقات، وهي الخوادم التي تعمل على تمكين تطبيقات الأعمال، أصبحت خوادم الويب جزءًا مهمًا من وظائف الأعمال الأساسية للعديد من المؤسسات الحديثة.

تعمل خوادم الويب كجسر بين العملاء وشبكة الويب العالمية. فهي تمكِّن من نقل البيانات من خلال سلسلة من البروتوكولات مثل بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي 2 (HTTP / 2). ينتظر خادم الويب طلب العميل -على سبيل المثال، إدخال العنوان في شريط العناوين في متصفح الويب- ويستجيب بالمحتوى.

في بيئات Apache، يُعرَف البرنامج الذي يعمل في الخلفية ويسهِّل هذه الطلبات باسم "البرنامج الخفي" ويُشار إليه باسم HTTPd (البرنامج الخفي لبروتوكول نقل النص التشعبي).

صُمِّمت معظم خوادم الويب الحديثة لإنشاء محتوى ديناميكي، مثل التوصيات المخصصة والإعلانات وحتى لوحات المعلومات التي يمكن للمستخدمين تخصيصها. ولإنجاز هذه المهمة، تم تصميمها لتكون متوافقة مع مجموعة واسعة من لغات البرمجة، بما في ذلك Python وPerl وغيرها. 

كيف يعمل خادم Apache؟

تم تصميم خادم الويب Apache لتسهيل الاتصال بين متصفح الويب (المعروف باسم "العميل") والخادم الذي يتم فيه الاحتفاظ بملفات موقع الويب. والغرض الأساسي منه هو معالجة طلبات المحتوى عن طريق تقديم صفحات الويب وHTML وCSS والمزيد من خلال متصفح الويب. بشكل أساسي، يعمل البرنامج الذي يدعم Apache كوسيط، ويستمع باستمرار إلى طلبات المستخدم ويستجيب بالمحتوى.

طلبات المحتوى وتوليد المحتوى

نهج Apache في التعامل مع طلبات العميل وإنشاء المحتوى يميّزه عن خوادم الويب الأخرى بعدة طرق مهمة.

معالجة طلبات العملاء

في حين أن الأنواع الأخرى من خوادم الويب مثل NGINX تستخدم نهجًا قائمًا على الأحداث للتعامل مع طلبات العملاء بشكل متزامن، فإن Apache يُنشئ عملية جديدة لكل طلب. يستمع Apache إلى الطلبات الواردة ويمررها إلى وحدة المعالجة المتعددة (MPM) ووحدة Apache لمعالجة الطلبات، حيث يتم تحديد الخطوات التالية.
توليد المحتوى

يمكن لوحدة إنشاء المحتوى في Apache إنشاء ملفات ثابتة ومحتوى ديناميكي لتلبية طلب المستخدم. بالإضافة إلى المحتوى، يمكن لوحدة الإنشاء إرسال رؤوس HTTP ذات الصلة، وهي الحقول التي تحتوي على معلومات مهمة حول أصل الطلب وسياقه.

البنية المعمارية ومجموعات LAMP

جانب آخر مهم لوظائف خادم Apache هو التصميم. يُعَد Apache جزءًا أساسيًا من مجموعات تطبيقات الويب الحديثة -المعروفة أيضًا باسم مجموعات التكنولوجيا- وهي مجموعات من أدوات الأجهزة والبرامج التي تعمل على تشغيل تطبيقات الويب الحديثة. يُعَد Apache أحد العناصر الرئيسية في LAMP (والتي تُشير إلى Linux، وApache، وMySQL، وPHP)، وهي إحدى أقوى مجموعات التكنولوجيا وأكثرها استخدامًا في السوق.

فيما يلي نظرة عن قرب على كل عنصر من عناصر LAMP: 

  • Linux:‏ Linux هو نظام التشغيل مفتوح المصدر الأكثر شهرة في العالم، وهو المسؤول عن إدارة الموارد والتطبيقات في جميع حالات الاستخدام.
  • Apache: في مجموعة LAMP التقنية، يستمع Apache إلى طلبات HTTP الواردة ويعالجها، معتمدًا على Linux للتحكم في موارد الأجهزة والبرامج.
  • MySQL:‏ MySQL هو أحد أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا وفاعلية لإدارة البيانات بتنسيق منظم. في المجموعة التقنية LAMP، يعتمد Apache على MySQL للمساعدة على تشغيل المحتوى الديناميكي والتطبيقات الخاصة به.
  • PHP:‏ PHP هي لغة برمجة نصية على جانب الخادم تتكامل مع Apache في حالات استخدام LAMP وتساعد على إنشاء محتوى ويب ديناميكي.
فوائد خادم Apache

تتمثل الوظيفة الأساسية لخادم Apache في الاستجابة لطلبات العملاء بالمحتوى - وهي قدرة أساسية لجميع مواقع الويب وتطبيقات الويب. يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات والقدرات التي تُتيح هذه الوظيفة.

مفتوح المصدر

على عكس خوادم الويب الخاصة، التي تصدرها شركات مثل Microsoft وGoogle وOracle، فإن Apache هو برنامج مفتوح المصدر. وبعبارة أخرى، هو مجاني ومدعوم من قِبَل مجتمع واسع من الخبراء. حتى الاستخدامات التجارية لخادم Apache مجانية، ويقوم المطورون بتعديل الكود الخاص به باستمرار ليناسب غرضًا تجاريًا فريدًا.

عندما تعمل التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير طريقة إنشاء المؤسسات للمحتوى وتخزينه، فإن مجتمع المصدر المفتوح يستجيب بسرعة، ما يضمن بقاء Apache متوافقًا.

توافق المنصات

يُعَد Apache متوافقًا مع العديد من أنواع المنصات، بما في ذلك Linux وUnix وWindows وMacOS. فبنيته المعيارية، وهي نهج يعطي الأولوية للمرونة وإمكانية التخصيص، تمكِّن من إضافة ميزات ووظائف جديدة بسرعة وسهولة.

على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم أنظمة AIX من IBM، والتي تفضلها الشركات الكبيرة، بنشر Apache في بيئات صعبة. ويضمن نهج Apache مفتوح المصدر إمكانية دمجه بسهولة في AIX والتكرار باستمرار مع ظهور تقنيات وحالات استخدام جديدة.

الاستضافة الافتراضية

يُعَد Apache مثاليًا لممارسة الاستضافة الافتراضية، وهي تشغيل مواقع ويب متعددة على خادم واحد بدلًا من خادم مخصص لكل مثيل. تُعَد استضافة Apache الافتراضية فعَّالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسع، ما يمكِّن المؤسسات من إدارة نطاقات متعددة دون تكاليف إضافية وتدوير المثيلات الافتراضية بسرعة حسب الحاجة.

يقدِّم Apache طريقتين، اعتمادًا على بيئة الحوسبة الخاصة بالمؤسسة والاحتياجات المحددة.

  • الاستضافة الافتراضية القائمة على IP: كل موقع مستضاف لديه عنوان IP فريد خاص به.
  • الاستضافة الافتراضية القائمة على الاسم: تتشارك مواقع الويب المتعددة في نفس عنوان IP وتميِّز نفسها فقط من خلال أسماء المضيفين الخاصة بها.

الأمان

يمكن للمؤسسات تكوين Apache عن طريق ضبط إعدادات التشفير والمصادقة وكيفية استخدامه لجدران الحماية، وهو النهج المعروف باسم تكوين Apache.

  • التشفير: يدعم خادم Apache بروتوكولات تشفير SSL/TLS (طبقة مآخذ التوصيل الآمنة/أمان طبقة النقل)، وهي مجموعة من البروتوكولات التشفيرية التي تحكُم كيفية تواصُل أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت. يُتيح Apache للمستخدمين تخصيص مستوى التشفير في كل حالة باستخدام وحدة تُعرف باسم mod_ssl. 
  • المصادقة: يدعم Apache مجموعة واسعة من أدوات المصادقة والتفويض القوية التي تسمح للمستخدمين بمراقبة الموارد وتقييدها. تتضمن الأمثلة حماية كلمة المرور المتقدمة، وقائمة عناوين IP المسموح بها، وبروتوكول الوصول إلى الدليل الخفيف (LDAP) والمزيد.
  • جدران الحماية:يمكن تكوين Apache لاستخدام أنواع مختلفة من جدران الحماية وفقًا لاحتياجات بيئة الحوسبة المحددة. ModSecurity، على سبيل المثال، هو جدار حماية لتطبيقات الويب (WAF) مفتوح المصدر يساعد على حماية تطبيقات الويب الحساسة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف طبقة التطبيق.

توزيع حركة المرور

تُتيح قدرات موازنة التحميل لخادم Apache تحسين الموارد أثناء حالات حركة المرور العالية على مواقع الويب والتطبيقات الشهيرة. يمكنه توزيع طلبات العملاء على خوادم مختلفة بحيث لا يتلقى أي خادم عددًا كبيرًا جدًا من الطلبات، ما يؤدي إلى إبطاء الوظائف والأداء.

تتميز خوادم Apache أيضًا بالكفاءة في تخزين الصفحات المطلوبة بشكل متكرر وإعادة استخدامها لتقليل عبء العمل على الخوادم وإدارة النطاق الترددي بشكل فعَّال. يمكن أن يعمل Apache أيضًا كوكيل عكسي، وهو خادم يعمل كوسيط بين الخوادم الأخرى وطلبات العملاء، ما يساعد على تحسين الأداء وتوزيع الموارد.

خادم Apache مقارنةً بخوادم الويب الأخرى

يتفوق Apache بشكل إيجابي على الأنواع الأخرى من برامج خادم الويب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصميمه المعياري وطبيعته مفتوحة المصدر والتوافق مع المنصات والتقنيات الأخرى. على الرغم من أنه لم يعد يتمتع بالهيمنة التي كان يتمتع بها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا إنه لا يزال يُعَد خيارًا قويًا لاحتياجات استضافة الويب وتطبيقات الويب المختلفة. فيما يلي نظرة على كيفية مقارنته بمنافسيه الأقرب: NGINX وMicrosoft IIS.

Apache مقابل NGINX

تفوَّق NGINX (الذي يُنطق إنجن-إكس) مؤخرًا على Apache ليصبح خادم الويب الأكثر شيوعًا في العالم، حيث استحوذت على 33% من الحصة السوقية وفقًا لتقرير صدر في عام 2025.2

يكمن الفرق الأكبر بين Apache وNGINX في البنية المعمارية لكل منهما؛ حيث يستخدم خادم Apache بنية تعتمد على العمليات، بحيث يُنشئ عملية جديدة تُعرف بالسلسلة (thread) لكل طلب من العميل. بدلًا من ذلك، يستخدم NGINX بنية تعتمد على الأحداث، ما يُتيح له التعامل مع العديد من الطلبات بشكل متزامن في نفس السلسلة.

يُعَد NGINX أيضًا أسرع قليلًا من Apache في تقديم المحتوى الثابت نظرًا لقدرات التخزين المؤقت الأكثر كفاءة. من حيث تقديم المحتوى الديناميكي، يستخدم NGINX معالجات خارجية، مثل PHP-FPM لـ PHP، بينما يقوم Apache بمعالجة المحتوى الديناميكي داخليًا، على جانب الخادم.

Apache مقابل Microsoft IIS (خدمات معلومات الإنترنت)

Microsoft IIS هو خادم ويب شائع آخر، مثل Apache، تم تصميمه لاستضافة مواقع الويب وتطبيقات الويب وتقديم المحتوى استجابة لطلبات المستخدم. على عكس Apache، يُعَد Microsoft IIS حلًا خاصًا تم إنشاؤه خصيصًا للعمل مع حلول ودعم برامج Microsoft الأخرى. إحدى نقاط قوة Microsoft IIS هي أنه يبسِّط عملية التطوير والنشر لإطارات عمل .NET وASP.NET - البيئات المستخدمة على نطاق واسع لبناء تطبيقات الويب.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بتشغيل المواقع والتطبيقات على خوادم Windows، يُعَد Microsoft IIS حلًا قويًا، حيث يوفر تكاملًا مباشرًا وقويًا مع أدوات Microsoft الأخرى مثل Active Directory وExchange Server. ومن المعروف أيضًا أنه من السهل إعداده وإدارته، ويتميز بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) البسيطة والمباشرة.

حالات الاستخدام المؤسسية لخادم Apache

بفضل مجموعته الواسعة من الميزات وطبيعته مفتوحة المصدر وميزات الأمان والتوافق مع التقنيات الجديدة، يتمتع Apache بالعديد من حالات الاستخدام المؤسسية. فيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا.

  • مواقع الويب وتطبيقات الويب: إن توافق Apache مع لغات البرمجة النصية الأكثر استخدامًا في العالم، مثل Python وPHP، يجعله الخيار المفضل لاستضافة مواقع الويب وتطبيقات الويب.تعتمد العديد من أنظمة إدارة المحتوى (CMS) مثل WordPress وDrupal على Apache، فضلًا عن تطبيقات CRM مثل Salesforce. كما تعتمد عليه أيضًا العديد من المواقع الإخبارية والإعلامية الرائدة، مثل The Guardian وSpotify.
  • تطبيقات المؤسسات: يُعَد Apache خيارًا قويًا لاستضافة تطبيقات المؤسسات المعقدة والمتطلبة، وهي أنظمة برمجية مصممة لتسهيل العمليات الأساسية وعمليات الأعمال للمؤسسات الكبيرة. وهو يدعم العديد من تطبيقات الخدمات المالية الرائدة ومنصات تحليل البيانات ومواقع التجارة الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الأكثر نجاحًا في العالم. على سبيل المثال، تعتمد شركة Walmart على Apache لتسهيل آلاف المعاملات اليومية على موقع walmart.com وتوفير تجربة مستخدم سلسة.
  • المحتوى: يساعد Apache أكبر المؤسسات في العالم على تقديم المحتوى لقواعد المستخدمين الكبيرة لديها، بما في ذلك صفحات الويب الثابتة والصور والفيديو والمزيد. يعمل Apache على تحسين الأداء والاستجابة لطلبات العميل في غضون ثوانٍ وإدارة موارد الويب لضمان أوقات تحميل سريعة للمواقع والتطبيقات.
  • الشبكات الداخلية ومواقع الويب الداخلية: تعتمد العديد من المؤسسات على Apache لاستضافة شبكاتها الداخلية ومواقع الويب الداخلية، وهي شبكات خاصة وآمنة تسمح للموظفين داخل المؤسسة بمشاركة البيانات والموارد بأمان وسريّة. يمكن تكوين Apache بسهولة لخدمة المحتوى داخل شبكة محددة فقط، ما يضمن ضوابط وصول صارمة ومجموعة واسعة من خيارات الأمان القابلة للتخصيص.
  • عمليات التطوير: يؤدي Apache دورًا مهمًا في بيئات عمليات التطوير (DevOps) الحديثة، حيث يدعم العديد من القدرات المهمة. غالبًا ما تعمل خوادم Apache كوكلاء عكسيين، وموازِنات تحميل وخوادم خلفية لتطبيقات الويب المعقدة والمتطلبة التي يعتمد عليها المطورون.

