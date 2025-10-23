سبب فشل مشاريع الذكاء الاصطناعي: فخ التجارب العلمية وكيفية تجنبه

من السهل تخيل: عالم وحيد يحبس نفسه في مرآب لأسابيع ثم يخرج باكتشاف يغير العالم. أو مجموعة عمل سرية في الشركة لا تظهر إلا كل بضعة أشهر لتقديم أحدث اختراعاتها الرائدة.

لطالما كان للابتكار في معزل—أي الأشخاص العباقرة الذين يعملون في عزلة—لحظاته المتألقة، ومن المؤكد أن هذه الفكرة لا تزال تحتفظ بمكانتها في المخيلة العامة

لكنني سأخبرك بموقف واحد لا ينجح فيه هذا الأمر وفي الواقع يمكن أن يضر أكثر مما ينفع: تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات .

من المؤكد أن محاولة تنفيذ تحول بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات في معزل ستفشل. فاستبعاد الأطراف المعنية الإستراتيجية وقادة وحدات الأعمال والمتعاونين يعني في نهاية المطاف إهمال وجهات النظر والموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

قد يكون هذا النهج هو السبب في أن 16% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي شهدت انتشارًا على مستوى المؤسسة، وفقًا لدراسة CEO لعام 2025 التي أجراها IBM Institute for Business Value’s (IBV). وقد أشار تقرير صدر مؤخرًا عن مبادرة NANDA التابعة لمعهد MIT إلى نتائج أكثر قتامة—حيث تبين أن 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي فشلت.

في كثير من الحالات، تنخرط الشركات في محاولات متعددة لإثبات المفهوم لا تزيد عن كونها تجارب علمية غير عملية. قد تثير الدهشة في البداية (أو الخوف من تفويت الفرصة، كما أشار إليها IBV)، لكنها في النهاية تنتج قيمة ضئيلة. بصفتي شخصًا لديه خبرة مالية عميقة، أعلم أن المؤسسات يمكنها أن تفعل ما هو أفضل—أفضل بكثير—من الرضا بمثل هذا العائد الضئيل على الاستثمار.