أهم اتجاهات المشتريات

يجب أن يستخدم فريق المشتريات في الشركة الاستراتيجيات والتقنيات والممارسات المتطورة لتحسين توريد السلع والخدمات والاستحواذ عليها. تنشأ اتجاهات المشتريات هذه من خلال تحول أوسع في الأعمال، والتقدم التكنولوجي، والحاجة إلى مزيد من الكفاءة والاستدامة.

وقد أدت التأثيرات الخارجية مثل جائحة كوفيد-19 والخلافات الجيوسياسية إلى ظهور تحديات جديدة للعمليات، مما أدى إلى مزيد من التعطيل لسلسلة التوريد للمؤسسة. لكن مع هذه التحديات، جاءت فرصة لظهور تكنولوجيا مبتكرة جديدة تعيد تشكيل عمليات المشتريات، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة عبر دورة حياة المشتريات بأكملها.

علاوة على ذلك، من المهم للمؤسسات أن تظل مطلعة على الاتجاهات الناشئة ويمكنها ضمان أن عملية المشتريات الخاصة بها تعمل بأقصى قدر من الكفاءة. يجب على قادة المشتريات والأطراف المعنية أن يتحلوا بالتفكير المستقبلي وأن يديروا عملياتهم مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتهم. بالإضافة إلى عوامل مثل ربحية الأعمال، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز العلاقات مع الموردين.