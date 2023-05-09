تسليط الضوء على الصندوق الأسود

قريبًا، watsonx.governance هو إطار عمل شامل يستخدم مجموعة من العمليات والمنهجيات والأدوات الآلية للمساعدة على إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسة. تؤدي المبادئ المتسقة التي توجه تصميم النماذج وتطويرها ونشرها ومراقبتها دورًا محوريًا في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير. في IBM، نؤمن بأن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي مسؤولية كل مؤسسة، وأن الحوكمة السليمة ستساعد الشركات على بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يعزز خصوصية الأفراد. يتطلب بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول تخطيطًا مسبقًا، وأدوات وعمليات مؤتمتة مصممة لتحقيق نتائج عادلة ودقيقة وشفافة وقابلة للتفسير.

صُمم watsonx.governance لمساعدة الشركات على إدارة سياساتها وأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالمخاطر والأخلاقيات من خلال الأتمتة. يُعزز هذا تطوير حلاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي من دون تكاليف باهظة للانتقال من منصة علم البيانات الحالية الخاصة بك.

وقد صُمم هذا الحل ليشمل كل ما يلزم لتطوير عملية إدارة نموذج متسقة وشفافة. تعزز الأتمتة الناتجة قابلية التوسع والمساءلة من خلال تسجيل زمن تطوير النموذج والبيانات الوصفية، وتوفير خدمة مراقبة النموذج بعد نشره، والسماح بتخصيص مهام سير عمل.

يساعد watsonx.governance، المبني على ثلاثة مبادئ حساسة، على تلبية احتياجات المؤسسة في أي خطوة في رحلة الذكاء الاصطناعي:

1. حوكمة دورة الحياة: مراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي وفهرستها وإدارتها على نطاق واسع من أي مكان وطوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي

أتمتة عملية تسجيل بيانات النموذج عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، لتمكين قادة علم البيانات ومدققي النماذج من الحصول على رؤية محدثة لنماذجهم. تمكن حوكمة دورة الحياة الشركة من تشغيل وأتمتة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ومراقبة ما إذا كانت النتائج شفافة وقابلة للتفسير وتقليل التحيز الضار والانحراف. يمكن أن يساعد ذلك على زيادة دقة التنبؤات من خلال تحديد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والإشارة إلى إعادة تدريب النموذج.

2. إدارة المخاطر: إدارة المخاطر والامتثال لمعايير العمل، من خلال إدارة الحقائق المؤتمتة وإدارة مهام سير العمل

تحديد المخاطر وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها على نطاق واسع. استخدم لوحات المعلومات الديناميكية لتقديم النتائج الواضحة والموجزة والقابلة للتخصيص، ما يتيح مجموعة قوية من مهام سير العمل ويعزز التعاون ويساعد على تعزيز الامتثال التجاري عبر مناطق جغرافية متعددة.

3. الامتثال التنظيمي: معالجة الامتثال للوائح الحالية والمستقبلية على نحو استباقي

ترجم اللوائح التنظيمية الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من السياسات للأطراف المعنية التي يمكن تطبيقها تلقائيًا لمعالجة الامتثال. يمكن للمستخدمين إدارة النماذج من خلال لوحات المعلومات الديناميكية التي تتعقب حالة الامتثال عبر سياسات ولوائح محددة.

هل أنت مستعد لاستكشاف المزيد؟

قم بتبسيط إدارة البيانات وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي باستخدام IBM OpenPages. تعرف على المزيد عن كيفية تعزيز IBM لمهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI).

تعرف على فريق خبراء IBM الذين يمكنهم العمل معك لمساعدتك على بناء حلول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على نطاق واسع وسرعة كبيرة عبر جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي.