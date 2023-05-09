تسليط الضوء على الصندوق الأسود

من المعروف أن الذكاء الاصطناعي (AI) قد تقدم، متجاوزًا عصر التجارب ليصبح ذا أهمية حيوية للأعمال في العديد من المؤسسات. اليوم، يقدم الذكاء الاصطناعي فرصة هائلة لتحويل البيانات إلى رؤى وأفعال، للمساعدة على تعزيز القدرات البشرية وتقليل المخاطر وزيادة عائد الاستثمار من خلال الوصول إلى ابتكارات غير مسبوقة.
ورغم أن نتائج الذكاء الاصطناعي ليست مؤكدة، وقد لا تأتي بسهولة، فإن التبني لم يعد خيارًا. بل هو أمر حتمي. من المتوقع أن تنفرد الشركات التي تقرر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بميزة هائلة، وفقًا لآراء 72% من صانعي القرار الذين شملهم الاستطلاع في دراسة حديثة أجرتها IBM. إذن ما الذي يمنع اعتماد الذكاء الاصطناعي اليوم؟
هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء صعوبات المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي: ضعف الثقة في تشغيل الذكاء الاصطناعي، والتحديات المتعلقة بإدارة المخاطر والسمعة، والتوسع مع تزايد اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي.
تواجه العديد من المؤسسات صعوبات عند تبني الذكاء الاصطناعي. وفقًا لمؤسسة Gartner، فإن 54% من النماذج عالقة في مرحلة ما قبل الإنتاج بسبب عدم وجود عملية آلية لإدارة هذه المسارات، وهناك حاجة لضمان إمكانية الوثوق بنماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا بسبب:
يجب أن يعتمد الذكاء الاصطناعي المخطط والمنفذ جيدًا على بيانات موثوقة مع أدوات آلية مصممة لتوفير مخرجات شفافة وقابلة للتفسير. يتطلب النجاح في تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع استخدام أدوات وعمليات مصممة خصوصًا لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها ومراقبتها وإعادة تدريبها.
يتوقع العملاء والموظفون والمساهمون من المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وقد بدأت الجهات الحكومية في المطالبة بذلك. يُعد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أمرًا حساسًا، خاصة مع تزايد مخاوف المؤسسات المتعلقة بالضرر المحتمل الذي قد يلحق بعلامتهم التجارية عند تطبيق الذكاء الاصطناعي. كما أننا نشهد تزايدًا في عدد الشركات التي تجعل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية ضرورة إستراتيجية رئيسية.
مع تزايد عدد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أصبح تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه بمسؤولية تحديًا أكثر صعوبة، خاصة للكيانات العالمية التي تخضع لمتطلبات متنوعة وصناعات شديدة التنظيم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات. يمكن أن يؤدي عدم الالتزام باللوائح إلى تدخل الحكومة في شكل تدقيق تنظيمي أو غرامات، وانعدام الثقة مع المساهمين والعملاء، وفقدان الإيرادات.
قريبًا، watsonx.governance هو إطار عمل شامل يستخدم مجموعة من العمليات والمنهجيات والأدوات الآلية للمساعدة على إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسة. تؤدي المبادئ المتسقة التي توجه تصميم النماذج وتطويرها ونشرها ومراقبتها دورًا محوريًا في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير. في IBM، نؤمن بأن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي مسؤولية كل مؤسسة، وأن الحوكمة السليمة ستساعد الشركات على بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يعزز خصوصية الأفراد. يتطلب بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول تخطيطًا مسبقًا، وأدوات وعمليات مؤتمتة مصممة لتحقيق نتائج عادلة ودقيقة وشفافة وقابلة للتفسير.
صُمم watsonx.governance لمساعدة الشركات على إدارة سياساتها وأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالمخاطر والأخلاقيات من خلال الأتمتة. يُعزز هذا تطوير حلاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي من دون تكاليف باهظة للانتقال من منصة علم البيانات الحالية الخاصة بك.
وقد صُمم هذا الحل ليشمل كل ما يلزم لتطوير عملية إدارة نموذج متسقة وشفافة. تعزز الأتمتة الناتجة قابلية التوسع والمساءلة من خلال تسجيل زمن تطوير النموذج والبيانات الوصفية، وتوفير خدمة مراقبة النموذج بعد نشره، والسماح بتخصيص مهام سير عمل.
يساعد watsonx.governance، المبني على ثلاثة مبادئ حساسة، على تلبية احتياجات المؤسسة في أي خطوة في رحلة الذكاء الاصطناعي:
أتمتة عملية تسجيل بيانات النموذج عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، لتمكين قادة علم البيانات ومدققي النماذج من الحصول على رؤية محدثة لنماذجهم. تمكن حوكمة دورة الحياة الشركة من تشغيل وأتمتة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ومراقبة ما إذا كانت النتائج شفافة وقابلة للتفسير وتقليل التحيز الضار والانحراف. يمكن أن يساعد ذلك على زيادة دقة التنبؤات من خلال تحديد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والإشارة إلى إعادة تدريب النموذج.
تحديد المخاطر وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها على نطاق واسع. استخدم لوحات المعلومات الديناميكية لتقديم النتائج الواضحة والموجزة والقابلة للتخصيص، ما يتيح مجموعة قوية من مهام سير العمل ويعزز التعاون ويساعد على تعزيز الامتثال التجاري عبر مناطق جغرافية متعددة.
ترجم اللوائح التنظيمية الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من السياسات للأطراف المعنية التي يمكن تطبيقها تلقائيًا لمعالجة الامتثال. يمكن للمستخدمين إدارة النماذج من خلال لوحات المعلومات الديناميكية التي تتعقب حالة الامتثال عبر سياسات ولوائح محددة.
هل أنت مستعد لاستكشاف المزيد؟
قم بتبسيط إدارة البيانات وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي باستخدام IBM OpenPages. تعرف على المزيد عن كيفية تعزيز IBM لمهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI).
تعرف على فريق خبراء IBM الذين يمكنهم العمل معك لمساعدتك على بناء حلول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على نطاق واسع وسرعة كبيرة عبر جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
تعرف على الفوائد الرئيسية المكتسبة من الحوكمة المؤتمتة للذكاء الاصطناعي وذلك لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية ونماذج التعلم الآلي التقليدية.
تعرّف على التحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة إلى حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي وخطوات بناء إطار عمل موثوق وشفاف وقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي.
فهم أهمية إنشاء عملية تقييم قابلة للدفاع عنها وتصنيف كل حالة استخدام باستمرار ضمن فئة المخاطر المناسبة.
اقرأ عن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمتوافقة مع مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يمكنك إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان ونشرها على السحابة أو بشكل محلي باستخدام IBM watsonx.governance.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
تمكَّن من الاستعداد لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ووضع نهج حوكمة مسؤول للذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.
يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه وإدارته ومراقبته باستخدام محفظة واحدة لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير.