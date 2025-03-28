توفر منصة برنامج ®IBM® SPSS تحليلاً إحصائيًا متقدمًا، ومكتبة واسعة من خوارزميات التعلم الآلي، وتحليل النصوص، وقابلية التوسع باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والتكامل مع البيانات الكبيرة والنشر السلس في التطبيقات.
إن سهولة الاستخدام والمرونة وقابلية التوسع تجعل SPSS في متناول المستخدمين بغض النظر عن مستويات المهارة التي يتمتعون بها. علاوة على ذلك، فهو مناسب للمشاريع باختلاف أحجامها ومستويات التعقيد بها، ويمكن أن يساعدك في العثور على فرص جديدة وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.
ضمن مجموعة منتجات برامج SPSS، يدعم IBM SPSS Statistics نهج اختبار فرضيات لبياناتك بأسلوب من أعلى إلى أسفل، بينما يعرض IBM SPSS Modeler الأنماط والنماذج المُخفاة في البيانات من خلال نهج إنشاء الفرضيات بأسلوب من أسفل إلى أعلى.
اقرأ المزيد لمعرفة كيف أن استخدام SPSS Statistics مع R & Python يجعل هذا الحل لا غنى عنه لتحليل بيانات الأدلة في المستقبل.
قم بإعداد البيانات وتحليلها عن طريق واجهة مستخدم سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.
اختر من بين خيارات الشراء المختلفة بما في ذلك الاشتراك والتراخيص التقليدية.
مكّن المبرمجين، وغير المبرمجين، والمحللين، باستخدام أدوات علم البيانات المرئية.
اكتشف معارف البيانات التي يمكن أن تساعد في حل مشكلات الأعمال والأبحاث.
يساعدك IBM SPSS Modeler على الاستفادة من أصول البيانات والتطبيقات الحديثة، باستخدام الخوارزميات والنماذج الجاهزة للاستخدام الفوري.
استخدم نمذجة المعادلات البنائية (SEM) لاختبار الفرضيات والحصول على معارف جديدة من البيانات.
تعرف على كيفية استخدام تحليل الانحدار الخطي للتنبؤ بقيمة متغير بناءً على قيمة متغير آخر.
تعرف على كيفية تقدير الانحدار اللوجستي لاحتمالية وقوع حدث ما، بناءً على مجموعة بيانات من المتغيرات المستقلة.
تعرّف على الإجراءات الإحصائية الجديدة وأدوات العرض المصور للبيانات والتحسينات الأخرى في SPSS Statistics 30.