برنامج IBM SPSS
قم بسد الفجوة بين علم البيانات، وفهم البيانات
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تصوير متساوي الأطراف (إيزومتري) لأربعة أشخاص في مواقع العمل
لماذا برنامج IBM SPSS؟

توفر منصة برنامج ®IBM® SPSS تحليلاً إحصائيًا متقدمًا، ومكتبة واسعة من خوارزميات التعلم الآلي، وتحليل النصوص، وقابلية التوسع باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والتكامل مع البيانات الكبيرة والنشر السلس في التطبيقات.

إن سهولة الاستخدام والمرونة وقابلية التوسع تجعل SPSS في متناول المستخدمين بغض النظر عن مستويات المهارة التي يتمتعون بها. علاوة على ذلك، فهو مناسب للمشاريع باختلاف أحجامها ومستويات التعقيد بها، ويمكن أن يساعدك في العثور على فرص جديدة وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر.

ضمن مجموعة منتجات برامج SPSS، يدعم  IBM SPSS Statistics نهج اختبار فرضيات لبياناتك بأسلوب من أعلى إلى أسفل، بينما يعرض IBM SPSS Modeler الأنماط والنماذج المُخفاة في البيانات من خلال نهج إنشاء الفرضيات بأسلوب من أسفل إلى أعلى.
أقوى معًا: SPSS مع (R & Python) مفتوح المصدر

اقرأ المزيد لمعرفة كيف أن استخدام SPSS Statistics مع R &amp; Python يجعل هذا الحل لا غنى عنه لتحليل بيانات الأدلة في المستقبل.
احصل على أحدث المعلومات حول إصدار SPSS Statistics 30.0.0 — اقرأ مدونة المجتمع! SPSS Statistics للطلاب
مزايا SPSS
واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

قم بإعداد البيانات وتحليلها عن طريق واجهة مستخدم سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.
خيارات ترخيص مرنة

اختر من بين خيارات الشراء المختلفة بما في ذلك الاشتراك والتراخيص التقليدية.
عزز إنتاجية علم البيانات

مكّن المبرمجين، وغير المبرمجين، والمحللين، باستخدام أدوات علم البيانات المرئية.
المنتجات
IBM SPSS Statistics

اكتشف معارف البيانات التي يمكن أن تساعد في حل مشكلات الأعمال والأبحاث.
IBM SPSS Modeler

يساعدك IBM SPSS Modeler على الاستفادة من أصول البيانات والتطبيقات الحديثة، باستخدام الخوارزميات والنماذج الجاهزة للاستخدام الفوري.
IBM SPSS Amos

استخدم نمذجة المعادلات البنائية (SEM) لاختبار الفرضيات والحصول على معارف جديدة من البيانات.
منتجات أخرى IBM SPSS Collaboration and Deployment Services IBM SPSS Analytic Server IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise IBM SPSS Modeler في IBM Cloud Pak® for Data
الموارد تعمق في كيفية مساعدة برنامج SPSS لمؤسستك. الانحدار الخطي

تعرف على كيفية استخدام تحليل الانحدار الخطي للتنبؤ بقيمة متغير بناءً على قيمة متغير آخر.

 اقرأ عن الانحدار الخطي الانحدار اللوجستي

تعرف على كيفية تقدير الانحدار اللوجستي لاحتمالية وقوع حدث ما، بناءً على مجموعة بيانات من المتغيرات المستقلة.

 اقرأ عن الانحدار اللوجستي آخر تطورات برنامج SPSS Statistics 30

تعرّف على الإجراءات الإحصائية الجديدة وأدوات العرض المصور للبيانات والتحسينات الأخرى في SPSS Statistics 30.

 اقرأ المستند التقني
الخطوات التالية
 

استكشف كيف يمكنك الوصول لمعارف من البيانات، تساعدك على حل مشكلات الأعمال والأبحاث.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا
الموارد دعم SPSS Statistics مجتمع علم البيانات لدى IBM مدونة الخبراء دعم IBM SPSS Modeler