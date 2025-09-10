إدارة الأصول التحليلية وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.
تتيح خدمات IBM SPSS Collaboration and Deployment نشر التحليلات التنبؤية ومشاركتها عبر المؤسسة.
يوفر هذا الحل تخزينًا مركزيًا وآمنًا للأصول التحليلية، بالإضافة إلى قدرات متقدمة لإدارة ومراقبة عمليات التحليلات التنبؤية. كما يوفر آليات متقدمة لتقديم نتائج التحليلات للمستخدمين.
مشاركة الأصول التحليلية من مستودع مركزي، وتمكين المستخدمين من التحكم في طريقة عرض التحليلات واستخدامها.
تشغيل المهام عند الطلب أو وفقًا لجدول زمني محدد أو عند تشغيلها بواسطة أحداث أخرى. الاستفادة من عملية مؤتمتة لتقييم النماذج التنبؤية التي تستخدم نهج البطل والمتحدي (Champion-Challenger).
جمع معلومات عن نتائج القرارات لتحسين النماذج التنبؤية.
التحكم في الوصول إلى الأصول التحليلية واستخدام التحكم في الإصدارات لضمان استخدام النسخ الصحيحة في عمليات الإنتاج.
سد الفجوة بين علم البيانات وفهم البيانات.
يوفر التحليلات الوصفية والتنبؤية، وإعداد البيانات والتقييم في الوقت الفعلي.
إنشاء منصة تجعل التحليلات التنبؤية أسهل للبيانات الكبيرة.
