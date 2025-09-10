تتيح خدمات IBM SPSS Collaboration and Deployment نشر التحليلات التنبؤية ومشاركتها عبر المؤسسة.

يوفر هذا الحل تخزينًا مركزيًا وآمنًا للأصول التحليلية، بالإضافة إلى قدرات متقدمة لإدارة ومراقبة عمليات التحليلات التنبؤية. كما يوفر آليات متقدمة لتقديم نتائج التحليلات للمستخدمين.