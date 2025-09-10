SPSS Collaboration and Deployment Services

إدارة الأصول التحليلية وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.

SPSS Collaboration and Deployment Services

لمحة عامة

تتيح خدمات IBM SPSS Collaboration and Deployment نشر التحليلات التنبؤية ومشاركتها عبر المؤسسة.

يوفر هذا الحل تخزينًا مركزيًا وآمنًا للأصول التحليلية، بالإضافة إلى قدرات متقدمة لإدارة ومراقبة عمليات التحليلات التنبؤية. كما يوفر آليات متقدمة لتقديم نتائج التحليلات للمستخدمين.
دعم التعاون

مشاركة الأصول التحليلية من مستودع مركزي، وتمكين المستخدمين من التحكم في طريقة عرض التحليلات واستخدامها. 
العمليات المؤتمتة

تشغيل المهام عند الطلب أو وفقًا لجدول زمني محدد أو عند تشغيلها بواسطة أحداث أخرى. الاستفادة من عملية مؤتمتة لتقييم النماذج التنبؤية التي تستخدم نهج البطل والمتحدي (Champion-Challenger).
نشر أسرع

جمع معلومات عن نتائج القرارات لتحسين النماذج التنبؤية.
الوصول إلى الإصدارات والتحكم فيه

التحكم في الوصول إلى الأصول التحليلية واستخدام التحكم في الإصدارات لضمان استخدام النسخ الصحيحة في عمليات الإنتاج.

منتجات ذات صلة

برنامج IBM SPSS

سد الفجوة بين علم البيانات وفهم البيانات.

 IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise

يوفر التحليلات الوصفية والتنبؤية، وإعداد البيانات والتقييم في الوقت الفعلي.

 IBM SPSS Analytic Server

إنشاء منصة تجعل التحليلات التنبؤية أسهل للبيانات الكبيرة.

 IBM SPSS Modeler في IBM Cloud Pak for Data

ابدأ بتجربة إصدار تجريبي مجاني من Cloud Pak for Data. شاهِد كيف يمكن لشركة IBM تحويل عملك إلى مؤسسة قائمه على البيانات.
اتخِذ الخطوة التالية

ناقِش كيف يمكن لخدمات SPSS Collaboration and Deployment Services دعم احتياجات عملك.
المجتمع وثائق المنتج خدمات التحليلات