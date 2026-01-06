حلول IBM Cloud VPC

ابنِ السحابة الخاصة عالية الأداء التي تحتاجها، واحتفظ بمزايا السحابة العامة التي تريدها
تُعد IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) شبكة محددة بالبرمجيات (SDN) عالية المرونة والأمان حيث يمكنك بناء سحابة خاصة معزولة لعملياتك التجارية مع الحفاظ على مزايا السحابة العامة الأساسية. أنت تختار موارد الحوسبة والتخزين والشبكات، ونحن نوفر أقصى قدر من التوافر وقابلية التوسع، بالإضافة إلى خيارات متنوعة فعالة من حيث التكلفة لتلبية أحمال التشغيل. شبكة IBM Cloud VPC مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك من IaaS وPaaS والسحابة الهجينة مع حلول لـ SAP وIBM® Z وغيرها.
تمتلك سحابة IBM Cloud VPC شبكة عالمية مكونة من 6 مناطق متعددة المناطق و18 منطقة توافر مصممة حسب المواصفات للوصول السريع، والترحيل منخفض التكلفة، وزمن الانتقال القصير، والأمان المعتمد.
دعم المنصات الهجينة أو منصات السحابة المتعددة. تبسيط أعباء العمل عبر مجموعة IBM Cloud بالكامل باستخدام حلول لـ SAP وIBM Z وغيرها.
إن IBM Cloud VPC هي شبكة سحابية افتراضية خاصة مملوكة لشركة IBM، وهي شبكة SDN مدمجة تتضمن أمنًا مدمجًا، ومعايير امتثال تنظيمي، وحلولًا متعددة للأجهزة والبرامج للحوسبة السرية.
مثيلات خوادم افتراضية قابلة للتوسع بدرجة عالية، أحادية أو متعددة المستأجرين، مبنية على معالجات ®Intel® Xeon، ويمكن تشغيلها بسرعة لتحقيق أعلى درجات العزل والتحكم في الشبكة.
خوادم فعلية مخصّصة لمستأجر واحد، مزوّدة بروابط شبكية بسرعة 100 جيجابت في الثانية، جاهزة خلال 10 دقائق أو أقل، ومبنية على معالجات Intel® Xeon® Platinum 8260 من الجيل الثاني.
خصوصية كاملة للبيانات وحمايتها عبر أعباء العمل المُحاوَية التي تحتوي على بيانات حسّاسة أو ملكية فكرية خاصة بالأعمال.
مع وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud، يمكنك تسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وتوسيعها بأمان.
تخزين سحابي مرن وفعّال من حيث التكلفة وقابل للتوسع للبيانات غير المنظمة دون تكرار.
وحدات تخزين كتل عالية الأداء مزوّدة بخيارات IOPS مرنة، وتوافرية عالية، وخيارات للتشفير.
تخزين الملفات المنطقي المستند إلى NFS يمكنك مشاركته مع خوادم افتراضية متعددة عبر حلول VPC متعددة.
موزّعات أحمال للتطبيقات والشبكات لتوزيع حركة المرور وطلبات العملاء عبر أعباء العمل والخوادم.
ادفع حسب الاستخدام مع خيارات فوترة مرنة، بما في ذلك الخوادم بنظام الساعة، وخيارات التخزين المتدرج، والفوترة المستمرة. يتم تسعير موارد IBM Cloud VPC بشكل منفصل، ويتم احتسابها ضمن إجمالي رسوم IBM Cloud VPC الخاصة بك. يتم إرفاق مستويات الخدمة بحسابك، وليس بأجهزة VPC الخاصة بك.
ابدأ البناء باستخدام موارد IBM Cloud VPC. سجِّل الدخول إلى حسابك على IBM Cloud أو أنشئ حسابًا اليوم.