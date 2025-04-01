يوفر IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) حل تخزين ملفات سحابي آمن وثابت يستند إلى NFSv4.1. يسمح لك حل تخزين البيانات هذا بإنشاء مشاركات ملفات حسب المنطقة لخوادم IBM Cloud Virtual Servers على سحابة خاصة افتراضية.
احصل على تحكم كامل وساعد في تقليل التكاليف مع البنية المدعومة بالذاكرة الوميضية. يمكنك إنشاء مشاركات ملفات تتراوح من 10 إلى 32000 جيجابايت، وتوفيرها بمجموعة متنوعة من الخيارات المرنة للتكيف بسرعة مع التغييرات التي تطرأ على متطلبات أحمال التشغيل.
احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لموارد VPC الجديدة، بما في ذلك عناصر الحوسبة والشبكة والتخزين.
احصل على نفس أداء القرص المحلي باستخدام الثبات والمتانة التي توفرها شبكة منطقة التخزين (SAN).
يمكنك بناء بيئة التخزين المتصل بالشبكة (NAS)/التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) الخاصة بك من خلال خوادم عالية السعة قائمة على العمل بدون نظام تشغيل وخيارات الأجهزة.
ويمكنك الوصول إلى البيانات غير المنظمة في أي مكان في العالم من خلال بوابة الخدمة الذاتية المدعومة بواجهات برمجة تطبيقات RESTful.
تحديث سلس لأحمال عمل وتطبيقات VMware الخاصة بك باستخدام IBM Cloud.