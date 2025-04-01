IBM Cloud Block Storage
حلول تخزين البيانات عالية الأداء مع إمكانية تخصيص IOPS وفواتير يمكن التنبؤ بها
توفير وحدة تخزين الكتلة السحابية من IBM Cloud Block Storage ل VPC توفير IBM Cloud Block Storage (كلاسيكي)
رسم توضيحي لشخص يقف أمام شاشة كمبيوتر تعمل باللمس، وهي متصلة بشاشة عرض آمنة من السحابة والخوادم والتطبيق
وفر 1,000 دولار أمريكي

احصل على أرصدة بقيمة 1,000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من مواردك الجديدة IBM VPC - بما في ذلك جميع الحوسبة والشبكة والتخزين على الإنترنت.

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حالة الاستخدام

التخصيص الديناميكي للبيانات التعافي من الكوارث الموثوق به سرعة التخزين التخزين التخزين السريع
التسعير والتوفير التهيئة والتسعير والتزويد بالحل الصحيح Block Storage التخزين السحابي السحابي من IBM Cloud Block Storage ل VPC

كل ساعة وشهرياً Block Storage على Virtual Servers أو حاوية التطبيق داخل شبكة IBM Cloud VPC.

 تكوين أو تسعير أو حفظ تقدير IBM Cloud Block Storage (كلاسيكي)

كل ساعة وشهرياً Block Storage على Bare Metal Servers أو حاوية التطبيق في شبكة IBM Cloud الكلاسيكية.

 تكوين أو تسعير أو حفظ تقدير
البدء Block Storage على IBM Cloud

ابدأ في طلب وإنشاء حلولك Block Storage على رأس البنية الأساسية الحالية للحوسبة داخل وحدة التحكم IBM Cloud.

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