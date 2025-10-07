تم تصميم حل IBM Cloud Direct Link لربط مواردك المحلية مع مواردك السحابية بسلاسة. تمكّنك سرعة IBM Cloud Direct Link وموثوقيته من توسيع شبكة مركز بيانات مؤسستك وتوفران اتصالاً ثابتًا عالي الإنتاجية - من دون الاتصال بالإنترنت العام.
سواءً أكانت مواردك في مركز البيانات أم على IBM Cloud، يمكنك العمل بسرعة وأمان يتوافقان مع متطلبات عملك. باستخدام Direct Link، تظل حركة الشبكة ضمن شبكة IBM Cloud الآمنة والمتوافقة مع المعايير.
يمكنك الاتصال مباشرةً بخدمات IBM Cloud لتمديد شبكتك المحلية إلى IBM Cloud. على سبيل المثال، يمكنك الاتصال بشبكات VPCs أو ربط وصلات Direct Link بخوادم النقل المحلية أو البعيدة الأخرى.
مع خيارات تتراوح من 50 ميجابت في الثانية إلى 10 جيجابت في الثانية، احصل على كمية النطاق الترددي المناسبة لمؤسستك. تمكَّن من توفير المزيد من الاتصالات بسهولة عند الحاجة إلى زيادة السعة.
توفِّر قدرات التوجيه العالمية في IBM Cloud Direct Link إمكانية الاتصال بالمناطق حول العالم من خلال اتصال واحد فقط.
الاتصال بـ IBM Cloud من خلال مزوِّدي الخدمة الرائدين في الصناعة.
اربط الموارد المنشورة على البنى التحتية التقليدية وVPC في المناطق المحلية والعالمية.
عزل وتهيئة مقاطع الشبكة على IBM Cloud لنشر الموارد وإدارتها.
الاستفادة بأكثر من 11 مليون تكوين لخوادم السحابة عالية الأداء والمخصصة لمستأجر واحد.
الحصول على اتصال آمن وسريع وخاص للغاية إلى IBM Cloud لأعباء العمل المترابطة.