تعلُّم تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتطويرها واختبارها على أجهزة x86
تُعَد بيئة IBM Z® Development and Test Environment منصة لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبارها، وعرضها، والتعلُّم عليها. تمكِّن هذه البيئة أي برنامج ®z/OS من العمل على أنظمة محلية أو بيئات سحابية متوافقة مع x86 من خلال محاكاة مجموعات تعليمات IBM Z واستخدام وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (CPs)، وأجهزة الإدخال/الإخراج والأجهزة الأخرى.
يمكن للمستخدمين إنشاء بيئات محاكاة لأنشطة التطوير والاختبار وإدارتها ونشرها باستخدام IBM Z Development and Test Environment Enterprise Edition - وهو حل قائم على الأدوار يوفر واجهة ويب وواجهات برمجة تطبيقات RESTful.
تمكَّن من محاكاة أنظمة z/OS وإعادة ضبطها على أجهزة x86 لأغراض النمذجة الأولية ولترحيل إصدارات برمجيات z/OS من إصدار إلى آخر. احصل على المزايا المتعلقة بالتكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي لاستخدامه مع أعباء عمل إنتاج أكثر قيمة.
تحقيق جودة أعلى وتسليم أسرع باستخدام بيئة تطوير واختبار z/OS عالية الدقة (تمثيل الأجهزة، وليس تمثيل البرمجيات).
استخدام حزمة IBM Z مسبقة التكوين تشمل z/OS والبرمجيات الوسيطة مثل ®CICS و™IMS و®Db2، بالإضافة إلى عناصر z/OS الخاصة بالعديد من أدوات عمليات التطوير لأنظمة المؤسسات.
إجراء تعليم IBM Z افتراضيًا في أي وقت ومن أي مكان باستخدام منصات Intel والمتوافقة مع Intel، والتجربة دون خوف من التأثير في بيئات الإنتاج الرئيسية.
توفِّر بيئة IBM Z Development and Test Environment بيئة IBM Z معزولة وقابلة للتحكم تعمل على أنظمة محلية أو بيئة سحابية متوافقة مع x86. يمكنك تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، وتطبيق واختبار التغييرات على الكود والبيئة مثل المعاملات الجديدة وتعريفات الموارد قبل تنفيذها على أجهزة IBM Z الخاصة بك. على الرغم من أنَّه لا يمكن استخدام البيئة لأعباء العمل الإنتاجية، فإنَّه يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار، وتدريب الموظفين، أو عرض تطبيقات قائمة على z/OS.
ميزة تُستخدم لبناء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار z/OS الأخرى على أجهزة x86 في البيئات المحلية والسحابية. وتمكِّن مبرمجي الأنظمة من إنشاء صور تطبيقات z/OS بسرعة أكبر، مع المحافظة على مستوى الأمان والتحكم الذي يحتاجونه. ويمكن للمطورين والمختبرين نشر هذه الصور الرسمية لأغراض التطوير والاختبار تلقائيًا ببضع نقرات فقط، ما يمنحهم الاستقلالية والوصول المطلوب باستخدام أجهزة يمكن محاكاتها افتراضيًا واستنساخها وإعادة ضبطها بسهولة.
إضافة دعم لتوفير بيئة z/OS محاكاة، تعمل على ZD&T، في بيئة Docker. تكوين خدمة Docker الخاصة بك لدعم HTTPS باستخدام بروتوكول التشفير TLS. تُتيح حزمة ZD&T Enterprise Edition دفع صورة حاوية إليها وتشغيل ما يصل إلى 5 حاويات كحد أقصى، كلٌّ منها يوفر بيئة z/OS محاكاة، مع وجود حد أقصى يبلغ 100 منفذ للخدمات العاملة على تلك البيئة. يوفر هذا طريقة سهلة لتوفير بيئة z/OS محاكاة معزولة في حاوية تستخدم ميزات تقنية Docker.
واجهة مستخدم جديدة متوافقة مع Carbon 10 (نظام التصميم لدى IBM) لتحسين تجربة المستخدم: توفِّر ZD&T Enterprise Edition واجهة ويب مُعاد تصميمها تستخدم أحدث إصدار من Carbon - نظام التصميم مفتوح المصدر من IBM للمنتجات والتجارب الرقمية. بالإضافة إلى دعم توفير Docker، توفِّر واجهة المستخدم الجديدة نفس الإمكانات الموجودة في الإصدارات السابقة، لكن تمت إعادة تصميمها لتحسين تجربة المستخدم وزيادة قابلية التوسع لدعم المزيد من العناصر في الأدوات والمبادرات المستقبلية.
تتضمن هذه الميزة توزيع برمجيات z/OS كما هي، غير مدعومة، وتشمل IBM z/OS و®IBM CICS و™IBM IMS وIBM Db2 و®IBM WebSphere وIBM z/OS Connect وCOBOL وPL/I و++C و®Java وHigh Level Assembler. كما تشمل عناصرz/OS للعديد من أدوات عمليات تطوير أنظمة المؤسسات، بما في ذلك ®IBM Developer for z Systems وRational® Team Concert وIBM UrbanCode™ Deploy.
إلغاء الحاجة إلى الكمبيوتر المركزي IBM Z في أنشطة تعليم الموظفين. التجربة بحريَّة دون القلق من تدمير أي شيء؛ إذ يمكن إعادة ضبط البيئة بسهولة. دعم العديد من المستخدمين بنظامهم الخاص للحصول على تجربة تعلُّم أسرع وأكثر مرونة.
يتم استخدام التكامل مع السحابة لتقليل زمن التهيئة وتمكين بيئة أكثر ديناميكية. يمكن لمجموعات z/OS التخلص من العوائق في الاختبارات من خلال توفير بيئة اختبار خلال أقل من 30 دقيقة.
مدعومة بواجهات برمجة تطبيقات RESTful، يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. باستخدام RESTful APIs، يمكنك دمج هذه الوظيفة في مسار عمليات التطوير الخاص بك.
تمكين المستخدم الواحد من تشغيل توزيع IBM Z على جهاز كمبيوتر شخصي.
تمكين المؤسسات من استضافة توزيع IBM Z على أجهزة منخفضة التكلفة قائمة على Intel/x86.
يُستخدم لتمكين بيئة Sysplex التي تعمل ضمن z/VM.
نوع الترخيص
منفذ USB
البرمجيات وغيرها
البرمجيات وغيرها
مستخدم واحد
عدة مستخدمين
قابل للتوسع
دعم السحابة / الجهاز الافتراضي
واجهة قائمة على الويب
واجهة ®Linux الأصلية
دعم نقل مجموعة البيانات
دعم نقل وحدات التخزين
التكامل مع IBM AD
دعم OpenStack Cloud
يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول الإصدارات المتاحة من Z Development and Test Environment في مركز IBM Knowledge Center.
يجب طلب الوسائط المادية بشكل منفصل لإصدار Personal Edition. للاطِّلاع على تعليمات طلب الوسائط المادية.
يتم تحديث إصدار Learner's Edition حاليًا وسيعود قريبًا.
تعرَّف على كيفية توفير تطبيقات z/OS بشكل ذاتي.
إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful فعَّالة وقابلة للتوسع لتطبيقات الهواتف المحمولة والتطبيقات السحابية.
ترحيل البيانات بشكل أكثر فاعلية مع ضمان توافر التطبيقات بشكل مستمر.
تصفح مجموعة منتجات عمليات التطوير
استخدم أداة قائمة على الويب لتتعرَّف على كيفية توفير بيئة z/OS بنفسك على أجهزة IBM Z التي تتم محاكاتها لأغراض التطوير السريع والاختبارات.