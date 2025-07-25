IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

ترحيل البيانات بكفاءة أعلى مع الحفاظ على التوفر المستمر للتطبيقات.
تُعَد IBM® Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS أداة تعمل على مستوى المضيف، وتُتيح ترحيل البيانات محليًا أو عالميًا بسلاسة عبر بيئتَي z/OS وz/VM. تدعم التخزين متعدد الموردين، وتُتيح الوصول الكامل إلى البيانات أثناء الترحيل، وتضمن توفُّر التطبيقات من خلال عمليات انتقال ديناميكية دون انقطاع.
تضمن ميزة التبديل الديناميكي استمرار توفُّر التطبيقات طوال عملية الترحيل، مع بقاء أعباء العمل متصلة ومتاحة أثناء نقل البيانات في الوقت الفعلي.
تُتيح ميزة التراجع المدمجة العودة بسهولة إلى إعدادات التخزين الأصلية، ما يضمن استمرارية الأعمال في حال حدوث مشكلات في البيئة المستهدفة.
تقلِّل عمليات الترحيل المؤتمتة من التدخل اليدوي، ما يساعد في الحفاظ على أداء التخزين وتجنُّب الأخطاء البشرية التي قد تؤثِّر في التوفر.
تدعم البيئات متعددة الموردين لتبسيط الانتقال، وتقليل التعقيد، وتسريع اعتماد تقنيات التخزين الجديدة، ما يوفر الوقت والمال.
تكمِل TDMF من خلال تنفيذ عمليات ترحيل مجموعات البيانات دون انقطاع.
ميزة في z/OS تعمل على تبسيط الإشراف على TDMF من خلال واجهة إدارة حديثة تعتمد على الويب.
تضمن التوفر العالي واستمرارية الاستعادة أثناء عمليات ترحيل TDMF.
تُتيح إعدادات تخزين هجينة مثالية للتكامل مع السحابة بعد TDMF.
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