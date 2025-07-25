IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

ترحيل البيانات بكفاءة أعلى مع الحفاظ على التوفر المستمر للتطبيقات.

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امرأة تكتب على جهاز كمبيوتر محمول

تمكين ترحيل البيانات للتخزين

تُعَد IBM® Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS أداة تعمل على مستوى المضيف، وتُتيح ترحيل البيانات محليًا أو عالميًا بسلاسة عبر بيئتَي z/OS وz/VM. تدعم التخزين متعدد الموردين، وتُتيح الوصول الكامل إلى البيانات أثناء الترحيل، وتضمن توفُّر التطبيقات من خلال عمليات انتقال ديناميكية دون انقطاع.

 تعرّف على الجديد
الترحيل دون انقطاعات

تضمن ميزة التبديل الديناميكي استمرار توفُّر التطبيقات طوال عملية الترحيل، مع بقاء أعباء العمل متصلة ومتاحة أثناء نقل البيانات في الوقت الفعلي.
التراجع بسهولة في حال حدوث مشكلات

تُتيح ميزة التراجع المدمجة العودة بسهولة إلى إعدادات التخزين الأصلية، ما يضمن استمرارية الأعمال في حال حدوث مشكلات في البيئة المستهدفة.
الأتمتة لتجنُّب الأخطاء اليدوية

تقلِّل عمليات الترحيل المؤتمتة من التدخل اليدوي، ما يساعد في الحفاظ على أداء التخزين وتجنُّب الأخطاء البشرية التي قد تؤثِّر في التوفر.
تبسيط ترقيات التخزين

تدعم البيئات متعددة الموردين لتبسيط الانتقال، وتقليل التعقيد، وتسريع اعتماد تقنيات التخزين الجديدة، ما يوفر الوقت والمال.

الميزات

تنقُّل البيانات دون انقطاع 

توفِّر TDMF تنقُّلًا سلسًا وشاملًا للبيانات دون انقطاع تقريبًا في التطبيقات. وتضمن سلامة البيانات وتوفُّرها أثناء الترحيل، حتى عبر أحجام التخزين الكبيرة، ما يضمن استمرارية الأعمال ويُلغي الحاجة إلى الانقطاعات المجدولة.

 ترحيل البيانات دون انقطاع

التوفر المستمر للتطبيقات

باستخدام التبديل الديناميكي، تُعيد TDMF توجيه عمليات الإدخال/الإخراج من وحدة التخزين المصدر إلى الهدف بشكل شفاف أثناء عمليات الترحيل المباشرة. وتعمل على أتمتة العمليات وتقليل المخاطر، وتشمل خيار التراجع الذي يُتيح الاستعادة السريعة في حال فشل وحدة التخزين الجديدة أو ضعف أدائها.

 مراحل الترحيل

دعم أنظمة التخزين متعددة البائعين

تعمل TDMF بشكل مستقل تمامًا عن الطراز والمورِّد ضمن البنية المدعومة. وهذه البنية المحايدة من حيث المورِّد تُتيح لأداة TDMF العمل مع أي وحدة تخزين متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المركزية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو إصدار البرنامج الثابت. وهي تبسِّط دورات تحديث التخزين، وتقلِّل من الاعتماد القسري على مورِّد معين، وتدعم الترحيل المتّسق عبر البنى التحتية المعقدة والمتباينة.

 فهم البنية التحتية المدعومة

الرؤية الكاملة للترحيل والتحقق من صحته

تعمل TDMF على تتبُّع عمليات نقل البيانات والتحقق منها بشكل مستمر لمنع تلف البيانات وضمان سلامة التطبيقات. يساهم التدرُّج الديناميكي في تحسين الأداء، بينما توفِّر مراقبة الترحيل التفصيلية لفرق تكنولوجيا المعلومات الثقة في دقة البيانات طوال العملية.

 تحسين الأداء من خلال التدرُّج الديناميكي

وكيل TDMF لبيئات z/VM

يُتيح وكيل z/VM ترحيل البيانات دون الحاجة إلى إيقاف أنظمة z/VM التي تشارك أقراص DASD مع z/OS. ويضمن هذا الوصول دون انقطاع إلى البيانات الحيوية أثناء عمليات التبديل، مع استمرار التحكم في الترحيل من نظام TDMF z/OS الرئيسي لضمان الإشراف المركزي.

 z/VM Agent for TDMF for z/OS

تنقُّل البيانات دون انقطاع 

توفِّر TDMF تنقُّلًا سلسًا وشاملًا للبيانات دون انقطاع تقريبًا في التطبيقات. وتضمن سلامة البيانات وتوفُّرها أثناء الترحيل، حتى عبر أحجام التخزين الكبيرة، ما يضمن استمرارية الأعمال ويُلغي الحاجة إلى الانقطاعات المجدولة.

 ترحيل البيانات دون انقطاع

التوفر المستمر للتطبيقات

باستخدام التبديل الديناميكي، تُعيد TDMF توجيه عمليات الإدخال/الإخراج من وحدة التخزين المصدر إلى الهدف بشكل شفاف أثناء عمليات الترحيل المباشرة. وتعمل على أتمتة العمليات وتقليل المخاطر، وتشمل خيار التراجع الذي يُتيح الاستعادة السريعة في حال فشل وحدة التخزين الجديدة أو ضعف أدائها.

 مراحل الترحيل

دعم أنظمة التخزين متعددة البائعين

تعمل TDMF بشكل مستقل تمامًا عن الطراز والمورِّد ضمن البنية المدعومة. وهذه البنية المحايدة من حيث المورِّد تُتيح لأداة TDMF العمل مع أي وحدة تخزين متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المركزية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو إصدار البرنامج الثابت. وهي تبسِّط دورات تحديث التخزين، وتقلِّل من الاعتماد القسري على مورِّد معين، وتدعم الترحيل المتّسق عبر البنى التحتية المعقدة والمتباينة.

 فهم البنية التحتية المدعومة

الرؤية الكاملة للترحيل والتحقق من صحته

تعمل TDMF على تتبُّع عمليات نقل البيانات والتحقق منها بشكل مستمر لمنع تلف البيانات وضمان سلامة التطبيقات. يساهم التدرُّج الديناميكي في تحسين الأداء، بينما توفِّر مراقبة الترحيل التفصيلية لفرق تكنولوجيا المعلومات الثقة في دقة البيانات طوال العملية.

 تحسين الأداء من خلال التدرُّج الديناميكي

وكيل TDMF لبيئات z/VM

يُتيح وكيل z/VM ترحيل البيانات دون الحاجة إلى إيقاف أنظمة z/VM التي تشارك أقراص DASD مع z/OS. ويضمن هذا الوصول دون انقطاع إلى البيانات الحيوية أثناء عمليات التبديل، مع استمرار التحكم في الترحيل من نظام TDMF z/OS الرئيسي لضمان الإشراف المركزي.

 z/VM Agent for TDMF for z/OS

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