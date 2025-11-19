إن IBM z/OS Provisioning Toolkit هو أداة خدمات بسيطة لسطر الأوامر للتزويد السريع لبيئات تطوير z/OS. يمكن لمطوّري التطبيقات إتاحة تطبيقات z/OS وإلغاء إتاحتها في دقائق - دون الحاجة إلى أي مهارات إدارية خاصة بنظام z/OS - مما يقلل من الوقت اللازم للتسليم. يمكن لمبرمجي النظام إدارة عملية التزويد بسهولة عبر التهيئة المسبقة للبيئات، والتحكم في وصول المطورين من خلال أمان z/OS، وتعيين حدود التزويد المناسبة. مجموعة الأدوات مدعومة بالكامل ومتاحة لجميع عملاء IBM z/OS V2 دون أي رسوم إضافية.