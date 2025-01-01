watsonx Assistant يوفر ملخصًا للتفاعلات بين المستخدمين والوكيل افتراضي.
يساعدك تصور وتحليل حساس المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية على فهم الموضوعات التي يريد المستخدمون والعملاء معالجتها, ما إذا كان وكيل افتراضي يلبي تلك الاحتياجات، وكيفية تحسين الخدمة التي يقدمها المركز بسرعة.
اطّلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك watsonx Assistant وقم ببناء أول مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم.
افهم بسهولة وبشكل كامل مدى نجاح روبوت المحادثة الخاص بك من خلال معرفة عدد المرات التي يكمل فيها المستخدمون تدفقات الإجراءات التي قمت بإنشائها. تمكّنك هذه المقاييس المهمة من معرفة ما إذا كان المحتوى الذي قمت بإنشائه يمكّنك من إكمال طلبات العملاء بنجاح ويفي بمؤشرات الأداء الرئيسية - عن طريق افتراضات أو عن طريق التسليم المتعمد إلى وكيل مباشر.
انظر بشكل أعمق لفهم سبب فشل تدفق المحادثات. هل تعطلت المستخدم؟ هل كانوا يبحثون عن إجراء مختلف؟ هل تم التخلي عن محادثة دعم العملاء ؟ هل تم تصعيد المعلومات إلى وكيل؟ حدد التحسينات بسرعة لمساعدة عملائك في الحصول على الإجابات التي يحتاجون إليها - عندما يحتاجون إليها.
تجميع سجلات روبوت المحادثة على مستوى المحادثة، مع تسليط الضوء على مختلف الإجراءات التي يتخذها العميل داخل تلك المحادثة. يتيح ذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع لفهم مناطق المشكلات، بينما لا يزال توفير عرض محادثة كاملة مع كل رسالة عندما تريد التحليل العميق .
مع watsonx Assistant و Segment، يمكن لفريقك دمج تحليلات بيانات روبوتات المحادثة الناتجة عن جميع المحادثات اليومية بين العميل وكيل افتراضي, في اختيارهم لعشرات الحلول. قم بتنظيف هذه البيانات وتجميعها وربطها بمئات تحليلات روبوتات المحادثة وأدوات بيانات غير منسقة وأدوات المستودعات الموجودة في كتالوج التكامل Segment Segment. اعرف على وجه اليقين ما إذا كنت تقدم رضا العملاء الحقيقي
توفر صفحة التحليلات على موقع watsonx Assistant تاريخ محادثات روبوت المحادثة. يمكنك استخدام هذا السجل لتحسين كيفية فهم مساعديك لطلبات المستخدمين والاستجابة لها وتحقيق معالجة اللغة الطبيعية (NLP) روبوت المحادثة الأداء.
الاحتواء: عدد المحادثات التي يتمكن فيها المساعد من تلبية طلب العميل دون تدخل بشري.
التغطية: عدد المحادثات التي يكون فيها المساعد واثقًا من أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون العنوان طلب العميل.
إجمالي المحادثات: إجمالي عدد المحادثات بين المستخدمين النشطين ومساعدك خلال الفترة الزمنية المحددة.
متوسط الرسائل لكل محادثة: إجمالي الرسائل المستلمة خلال الفترة الزمنية المحددة مقسومًا على إجمالي المحادثات خلال الفترة الزمنية المحددة.
إجمالي الرسائل: إجمالي عدد الرسائل المستلمة من المستخدمين النشطين خلال الفترة الزمنية المحددة.
المستخدمون النشطون: عدد المستخدمين الفريدين الذين تفاعلوا مع مساعدك خلال الفترة الزمنية المحددة.
متوسط المحادثات لكل مستخدم: إجمالي المحادثات مقسومًا على إجمالي عدد المستخدمين الفريدين خلال الفترة الزمنية المحددة.
معدل الاحتفاظ: النسبة المئوية للمستخدمين الذين يعودون إلى استخدام روبوت المحادثة في إطار زمني محدد.
استخدم صفحة إكمال الإجراء لعرض الكل.
توفر صفحة "نظرة عامة على التحاليل" ملخصًا لتفاعلات روبوتات المحفظة. يمكنك عرض مقدار حركة المرور لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المقاصد والكيانات التي تم التعرف عليها في أغلب الأحيان في محادثات المستخدمين.
يمكنك اختيار المقاييس الخاصة بك: ما إذا كنت ترغب في عرض تحليلات روبوتات المحادثة ليوم واحد أو أسبوع أو شهر أو ربع سنة. في كل حالة، يتم ضبط نقاط البيانات على الرسم البياني على فترة قياس مناسبة. على سبيل المثال، عند عرض رسم بياني ليوم واحد، يتم عرض البيانات بقيم كل ساعة، ولكن عند عرض رسم بياني لأسبوع، يتم عرض البيانات حسب اليوم. يمتد الأسبوع دائماً من الأحد إلى السبت. يمكنك أيضًا إنشاء فترات زمنية مخصصة، مثل أسبوع يمتد من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء التالي، أو شهر يبدأ في أي تاريخ غير التاريخ الأول.
يمكن أن تقيس أدوات روبوت المحادثة المحادثة روبوت المحادثة عدد الرسائل الفردية ذات الفهم الضعيف. لا يتم تصنيف هذه الرسائل حسب القصد، ولا تحتوي على أي كيانات معروفة. يمكن أن تساعدك المراجعات غير المعترف بها في تحديد مشاكل الحوار المحتملة.
استخدم المقاييس المدمجة لتحليل سجلات المحادثات بين العملاء ومساعدك لقياس مدى جودة أداء تكنولوجيا المعلومات وتحديد مجالات التحسين.
توفر لوحة المعلومات الخاصة بـ "التحليلات" watsonx Assistant تاريخ المحادثات بين المستخدمين ومساعد ينشر. في حالة الاستخدام هذه، سجل لقياس عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع مساعدك.
تتألف المحادثة الواحدة من الرسائل التي يرسلها المستخدم النشط إلى مساعدك، والرسائل التي يرسلها مساعدك إلى المستخدم إلى ®بدء المحادثة أو الرد عليها. إذا بدأ المساعد الخاص بك بالقول "مرحباً، كيف يمكنني مساعدتك؟" ، ثم يغلق المستخدم المتصفح دون رد، يتم تضمين هذه الرسالة في إجمالي عدد المحادثات.
توفر لوحة المعلومات الخاصة بـ "التحليلات" watsonx Assistant تاريخ المحادثات بين المستخدمين ومساعد ينشر. يمكنك استخدام هذا السجل لتحديد العدد الإجمالي للمحادثات والرسائل.
لقياس الاحتواء بدقة، يجب أن تكون المقاييس قادرة على تحديد وقت حدوث تدخل بشري. يستخدم المقاييس في المقام الأول نوع استجابة العامل البشري للاتصال بالعامل البشري كمؤشر. إذا كان سجل محادثة المستخدم يتضمن اتصالاً بنوع استجابة وكيل اتصال بشري، فإن المحادثة تعتبر غير متضمنة.
يقوم روبوت المحادثة المحفوظ بتشغيل رسالة احتياطية عندما يتعذر على المعلومات المعلومات الاستجابة بذكاء لرسالة تتلقاها من أحد المستخدمين.
من خلال التكامل مع Watson Natural Language Understanding (NLU) يمكنك قياس تحليل المشاعر.
يمكنك عرض السجلات لإصدار من المهارة التي تعمل في الإنتاج من علامة تبويب التحليلات لإصدار تطوير المهارة. عندما تعثر على تصنيفات خاطئة أو مشاكل أخرى، يمكنك تصحيحها في نسخة التطوير من المهارة، ثم نشر النسخة المحسّنة إلى الإنتاج بعد الاختبار. راجع صفحة التحسين عبر المساعدين لمزيد من التفاصيل.
هل تبحث عن الرؤى لابتكار روبوتات محادثة أفضل؟ حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه مساعد watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم، على خطتنا المجانية.