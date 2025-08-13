إدارة الغطاء النباتي

تُعَد حماية خطوط الكهرباء، ومحطات الطاقة، وغيرها من الأصول الحيوية من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة العامة: حيث يمكن أن تؤدي الفروع المتساقطة من الأشجار والشجيرات المتضخمة بالقرب من خطوط الطاقة إلى انقطاعات، وزيادة خطر حرائق الغابات، وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، فإن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات حول السيطرة على الغطاء النباتي قد تكون أكثر كفاءة وميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إذا اعتمدت على الجداول الزمنية الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.