إدارة الغطاء النباتي

اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد والنظام البنائي المهدد بالنمو الخضري

رسم توضيحي يمثِّل ميزة إدارة الغطاء النباتي في IBM Environmental Intelligence.

لمحة عامة

تُعَد حماية خطوط الكهرباء، ومحطات الطاقة، وغيرها من الأصول الحيوية من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة العامة: حيث يمكن أن تؤدي الفروع المتساقطة من الأشجار والشجيرات المتضخمة بالقرب من خطوط الطاقة إلى انقطاعات، وزيادة خطر حرائق الغابات، وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، فإن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات حول السيطرة على الغطاء النباتي قد تكون أكثر كفاءة وميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إذا اعتمدت على الجداول الزمنية الدورية وعمليات التفتيش اليدوية. 

 ما المقصود بإدارة الغطاء النباتي؟
حل IBM® Vegetation Management

يستخدم بيانات الأقمار الصناعية وتقنية LiDAR بنمط Geiger مع التحليلات التنبؤية، إلى جانب الرؤى المستمدة من بيانات الطقس، لتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول نمو الغطاء النباتي، ما يمكِّنك من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستباقية بشأن إدارة الغطاء النباتي لشبكات المرافق. ويعتمد هذا الحل منخفض التكلفة على منصة تقوم بمعالجة ما يلي:

  • مجموعات بيانات جغرافية مكانية وزمنية معقدة
  • تطبق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لحساب تأثير الغطاء النباتي وتسجيل درجته
  • تساعد في تحديد الدوائر أو الممرات عالية الخطورة التي ستستفيد أكثر من غيرها من عمليات التشذيب أو الصيانة

ما يمكنك فعله

لقطة شاشة لخريطة مستخدمة في صفحة إدارة الغطاء النباتي عبر EIS، توفِّر نظرة على واجهة استخدام المنتج.
اكتساب معارف زمنية وقابلة للتوسع 

يساعد IBM Vegetation Management المديرين والأطراف المعنية على فهم الحالة الحالية للغطاء النباتي على مستوى إقليم ما بشكل أفضل، ويشمل ذلك متوسط ارتفاع الأشجار والارتفاع الأقصى لها. يُعَد هذا الفهم بالغ الأهمية لتحديد الأشجار التي قد تشكِّل تهديدًا على خدمات المرافق ولتقديم ملخص لتجاوز الغطاء النباتي إلى مناطق فاصلة محددة حول الأصول. تتوسع الأداة تلقائيًا، إذ تقيِّم نمو الغطاء النباتي عبر مئات الأميال من خطوط الطاقة، ما يسمح بتحديد أولويات أعمال تقليم الأشجار وإزالتها بناءً على الممرات والقطاعات والمناطق.
لقطة شاشة لخريطة مستخدمة في صفحة إدارة الغطاء النباتي عبر EIS.
تخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية والتقييم

يستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية وبيانات LiDAR لتقييم امتدادات الغطاء النباتي وفقًا لمقاييس ومؤشرات أداء رئيسية متعددة، مثل المسافة إلى موصل الطاقة أو مقدار التجاوز على منطقة عازلة. فهم يحددون درجات للمساعدة في الوقوف على قرار إزالة الشجيرات وتركيز الجهود تجاه ذلك. بإمكان المستخدمين بناء خطة إدارة متكاملة للغطاء النباتي من خلال دمج هذه المعارف مع طبقات أخرى من المعلومات لتصميم لوحات معلومات مخصصة، وإنشاء تنبيهات ومقاييس لاتخاذ القرارات، وتصدير البيانات حسب الحاجة.
لقطة شاشة توضِّح واجهة مستخدم EIS من الداخل وتعرض قدرات بيانات حلول المناخ المخصصة.
تقييم أنواع الغطاء النباتي ومخاطره

تقدم الأداة معارف حول أنواع الأشجار، وتشمل التعرف على الأشجار التي تشكل خطورة متمثلة في سقوطها، وتتنبأ بالمناطق التي قد يحمي فيها تقليم الأشجار خطوط النقل وغيرها من الأصول. من خلال ما تعرضه لوحات المعلومات وتنبيهاتها، بإمكان المديرين تحسين الصيانة الوقائية ودورات التقليم، وبناء استراتيجيات إدارة استباقية للأصول، والاستجابة السريعة وتقليل الحاجة إلى التفتيش اليدوي المكلف.
إدارة الغطاء النباتي باستخدام IBM Maximo

يمكن أن يكلف النمو الزائد للغطاء النباتي مرافق الخدمات مليارات الدولارات ويتسبب في انقطاعات مزعجة في الخدمة. دعونا نرَ كيف يمكن لمرافق الخدمات استخدام IBM Environmental Intelligent وIBM Maximo للتخفيف من حدة المشكلة.
      دراسات حالة

      Loading of iron ore on a barge at Saldanha Bay, South Africa
      توصَّلت شركتا Shell وIBM إلى أن من أفضل المسارات للمُضي قُدُمًا هو إنشاء منصة رقمية، OREN، لتمكين إزالة الكربون. اقرأ دراسة الحالة
      View of two airplane tails on tarmac at airport
      تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقام الأول من خلال تحليل مدروس لمخاطر المناخ باستخدام البيانات المكانية. اقرأ دراسة الحالة
      اتخِذ الخطوة التالية

      احجز عرضًا توضيحيًا أو حدِّد موعدًا لاستشارة مع خبير لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من الحل IBM Vegetation Management.

