واليوم، تعطي معظم الشركات الأولوية للتحسين المستمر لعمليات التشغيل لتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة واستهلاك الطاقة مع توفير الخدمات أو السلع دون انقطاع. مع ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام وقطع الغيار والمواد الخام، تضطر مجموعة من الشركات إلى إبقاء نفقاتها تحت السيطرة. كما يجب أن تلتزم هذه الشركات أيضًا بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الوطنية والدولية ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات), مما يجعل المعلومات التكنولوجية ضرورية لتقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن، وتقليل البصمة البيئية وتحسين عمليات الاستدامة لدعم أهداف الاستدامة.

باستخدام IBM® Maximo® Application Suite ، يمكنك مراقبة عمليات التشغيل وإدارتها وصيانتها بطرق تعزز ممارسات الاستدامة عبر دورة حياة الأصل. مع هذا النظام الأساسي المتكامل لإدارة الموثوقية والموثوقية المتكاملة، يمكنك: