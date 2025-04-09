يُعد الأمن السحابي متعدد المستويات (MTCS)، المعروف أيضًا باسم معيار سنغافورة SS 584، أحد المعايير الأمنية لمقدمي الخدمات السحابية العاملين في سنغافورة. وقد تم وضع الأمن السحابي متعدد المستويات (MTCS) بتوجيه من لجنة معايير تكنولوجيا المعلومات (ITSC) في سنغافورة كوسيلة لمقدمي الخدمات السحابية لإثبات الضوابط الأمنية المناسبة لحساسية البيانات التي يقومون بتخزينها ومعالجتها.

يستند مخطط MTCS إلى معايير دولية مثل ISO 27001، وهو مصمم لضمان تطبيق ممارسات الأمان والخصوصية، ما يساعد على تقليل المخاطر عند العمل في بيئة سحابية.

تُمنح شهادة الأمن السحابي متعدد المستويات (MTCS) في ثلاثة مستويات مختلفة من الأمن التشغيلي، مع متطلبات صارمة بشكل متزايد. تتم مراجعة شهادة الأمن السحابي متعدد المستويات (MTCS) في المستوى 3 للتحقق من تطبيق الضوابط الأمنية لاستضافة البيانات الأكثر حساسية وذات التأثير العالي وهي مطلوبة لمقدمي خدمة Cloud الذين سيتعاملون مع البيانات لصالح الحكومة السنغافورية.

التقارير والوثائق الأخرى

