يُعَد IBM Cloud HSM 7.0 أسرع من وحدات HSM الأخرى في السوق، ومناسبًا تمامًا للحالات التي تتطلب أداءً عاليًا، مثل حماية مفاتيح SSL/TLS وتوقيع الكود بكميات كبيرة.