تخزين آمن للمفاتيح وإجراء العمليات التشفيرية داخل جهاز مادي مقاوم للتلاعب ومطابق لمعايير FIPS 140-2 من المستوى 3.
يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.
يتوافق IBM Cloud HSM 7.0 مع FIPS 140-2 المستوى 3، ويُعَد جهازًا مقاومًا للتلاعب.
يساعد تخزين المفاتيح في وحدة واحدة على تبسيط الإدارة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء.
نهج تخزين المفاتيح داخل الأجهزة يضمن حماية المفاتيح على المستويين الفيزيائي والمنطقي.
