ميزة XaaS الأساسية التي تعود على المؤسسات هي ميزة مالية. قبل XaaS، كان على الشركات شراء البرامج والحلول والخدمات والمنتجات التي تحتاجها لتعمل بشكل مباشر. كان هذا النهج يتطلب إنفاقًا ماليًا كبيرًا في كثير من الأحيان دون أي ضمانات بأن الخدمة أو الحل سيعمل بالطريقة التي تحتاجها.

يسمح نموذج XaaS المرن والقابل للتطوير والدفع حسب الاستخدام للمؤسسات من مختلف الأحجام وفي مختلف القطاعات بتجربة خدمات XaaS المناسبة لها دون تكبد تكاليف كبيرة مقدماً. بالإضافة إلى توفير التكاليف، تحقق المؤسسات عادةً هذه الفوائد الأخرى أيضًا:

1. زيادة الابتكار: يبسط نهج XaaS متعدد المستأجرين - حيث يخدم تطبيق واحد عدة مستخدمين - عملية اعتماد خدمات جديدة وإيقاف تشغيل الخدمات القديمة. تتيح هذه المرونة للمؤسسات التي تتمتع بقدرات XaaS نشر التقنيات الجديدة بشكل أسرع وتمكين أتمتة البنية التحتية حسب الحاجة.

2. النشر عن بُعد: خلال جائحة كوفيد-19، ارتفع الطلب على الخدمات والحلول عن بُعد بدرجة هائلة. كان أي شيء كخدمة (XaaS) يتم تقديمه عن ُبعد عبر شبكات الإنترنت والبيئات السحابية العامة والخاصة، عنصرًا مثاليًا لمساعدة المؤسسات. قدم XaaS التنفيذ السريع عن بُعد للتطبيقات والخدمات التي ساعدت أقسام تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على استمرارية الأعمال في الأوقات الصعبة. عندما انحسر الوباء، وجدت معظم المؤسسات التي نفذت أطر عمل XaaS أنها أكثر كفاءة من عمليات أعمالها السابقة واحتفظت بها.

3. تقليل الموارد: تتيح خدمة XaaS المؤسسية للعديد من المؤسسات تقليل الموارد اللازمة لتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة. مع زيادة أحمال التشغيل في السحابة، أصبحت الأجهزة القديمة مثل مراكز البيانات الموجودة في الموقع ومحركات الأقراص الصلبة (HDD) والخوادم زائدة عن الحاجة.

4. زيادة الكفاءة: يساعد نقل أحمال التشغيل إلى السحابة المؤسسات على تبسيط عملياتها التجارية وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة. في نموذج السحابة، يمكن إعادة تخصيص موظفي تكنولوجيا المعلومات من الصيانة إلى المزيد من المشاريع الاستراتيجية والدعم الفني. تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات الشائعة التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لها في إطار XaaS توفير الخدمات والترقيات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

5. تحول رقمي أسرع: تسمح نماذج XaaS للمؤسسات بتبني التقنيات الجديدة بسرعة والبقاء في طليعة صناعاتها. وينعكس هذا الاعتماد السريع للخدمات السحابية بشكل أساسي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تتيح قابلية التوسع المعززة التي توفرها XaaS للمستخدمين الوصول إلى التقنيات الجديدة بشكل أسرع من خلال السحابة، مما يسهل الطريق نحو الابتكار.