يُعد انحدار لاسو-والذي يُعرف أيضًا بـ ضبط L1-شكلاً من أشكال الضبط لنماذج الانحدار الخطي. الضبط هو طريقة إحصائية لتقليل الأخطاء الناتجة عن فرط تخصيص بيانات التدريب. ويُمكن توضيح هذا النهج باستخدام الصيغة التالية:

w-hat = argmin w MSE(W ) + ||w|| 1

يمكن تتبع المفاهيم وراء تقنية لاسو (Lasso) إلى ورقة بحثية في الجيوفيزياء من عام 1986 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) للباحثين Santosa وSymes1، حيث استخدما جزاء L2 للمعاملات. ومع ذلك، في عام 1996، قام الإحصائي Robert Tibshirani بتطوير ونشر مصطلح لاسو (lasso) بشكل مستقل2 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بناءً على عمل Breiman في مجال الغاروت غير السالب 3(يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com).

يُشير مصطلح لاسو (lasso) إلى المشغل الأدنى للانكماش المطلق والاختيار، وهو تقنية تُستخدم بشكل متكرر في تعلم الآلة لمعالجة البيانات عالية الأبعاد لأنها تُسهل اختيار الميزات بشكل تلقائي من خلال تطبيقها، فالتقنية تقوم بذلك عن طريق إضافة عامل جزاء إلى مجموع المربعات المتبقية (RSS)، الذي يتم ضربه في معامل الضبط (لامدا [lambda] أو λ)، حيث يتحكم هذا المعامل في كمية الضبط المطبقة؛ فتزيد القيم الأكبر للامدا [lambda] من الجزاء، مما يؤدي إلى تقليل قيمة المعاملات نحو الصفر؛ وبالتالي يقلل من أهمية بعض الميزات (أو يلغيها تمامًا) من النموذج، مما يؤدي إلى اختيار تلقائي للميزات. وعلى العكس، فإن القيم الأصغر للامدا [lambda] تقلل من تأثير الجزاء، مما يحافظ على مزيد من الميزات داخل النموذج.

يُعزز هذا الجزاء الندرة داخل النموذج، مما يمكن أن يساعد في تجنب مشاكل التعددية الخطية ومشاكل الإفراط في التخصيص داخل مجموعات البيانات. فالتعددية الخطية تحدث عندما تكون متغيرات مستقلة متعددة مترابطة بشكل كبير مع بعضها البعض، مما يمكن أن يُشكل مشكلة في النمذجة السببية. وبالتالي، النماذج التي تعاني من الإفراط في التخصيص ستكون ضعيفة في تعميم النتائج على البيانات الجديدة، مما يقلل من قيمتها تمامًا. ومن خلال تقليل معاملات الانحدار إلى الصفر، يمكن لانحدار لاسو (lasso) أن يلغي المتغيرات المستقلة من النموذج بشكل فعال، متجنبًا هذه المشاكل المحتملة في عملية النمذجة، كما يمكن أن تُحسن تشتت النموذج من قابلية تفسير النموذج مقارنةً بتقنيات الضبط الأخرى مثل انحدار ريدج (المعروف أيضًا باسم الضبط L2).

وكملاحظة، تركز هذه المقالة على ضبط نماذج الانحدار الخطي، ولكن يجدر بالذكر أن انحدار لاسو (lasso) قد يُطبق أيضًا في الانحدار اللوجستي.