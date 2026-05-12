ما المقصود بتحليل "ماذا لو"؟

على مستوى عالٍ، يعمل تحليل "ماذا لو" من خلال فحص التغيرات الإيجابية أو السلبية المحتملة لمتغير واحد أو أكثر. وتسمى هذه التغيرات أيضًا الافتراضات ويمكن أن تكون تغيرات طفيفة أو تقلبات كبيرة، اعتمادًا على الموقف.

تتضمن بعض هذه المتغيرات إجمالي الإيرادات، ومعدل دوران العملاء، وإجمالي النفقات، وتكلفة البضائع المَبيعة، والضرائب، والتضخم، والالتزامات، وأسعار الفائدة. ويجب على المؤسسات الحديثة أن تأخذ هذه العوامل وغيرها في الحسبان عند وضع خطة العمل.

يُجرى تحليل "ماذا لو" في برنامج Microsoft Excel، وذلك عادةً عن طريق الانتقال إلى علامة تبويب "البيانات" واختيار الأداة المناسبة من القائمة المنسدلة لتحليل "ماذا لو".

توفر أدوات التخطيط والتحليل المالي الحديثة تكاملاً مباشرًا مع جداول بيانات Excel، ما يسهل على المؤسسات تنظيف بياناتها وتنظيمها والاتصال بالأنظمة الحالية، مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP). كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر الذكاء الاصطناعي في وظائف النمذجة المالية وأدوات الأتمتة المالية لتبسيط عملية التحليل.

ومن ثَم، يمكن للفرق المالية الاختيار من بين أدوات تحليل "ماذا لو" المختلفة لإنشاء السيناريوهات:

مدير السيناريوهات: تتيح هذه الوظيفة، التي يمكن الوصول إليها من خلال نافذة الحوار، للمستخدمين إمكانية إنشاء وحفظ مجموعات متعددة من القيم (السيناريوهات) ومقارنة نتائجها. يعمل مدير السيناريوهات على إنشاء سيناريوهات مختلفة من دون الحاجة إلى إعادة كتابة قيم مختلفة يدويًا أو إجراء مقارنات جانبية بين أفضل السيناريوهات وأسوئها.

Goal Seek: تعتمد أداة تحليل "ماذا لو" هذه على الحساب العكسي للمعادلات بهدف إيجاد قيمة الإدخال المطلوبة في خلية متغيرة لتحقيق نتيجة محددة. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة المستهدفة في خلايا النتائج هي 50000 دولار أمريكي كأرباح، فيمكن للفريق المالي استخدام Goal Seek لتحديد المدخلات المطلوبة. كما يمكن أن تمثل المدخلات عدد الوحدات التي يجب بيعها للوصول إلى الهدف.