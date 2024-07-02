ما المقصود بتحليل العمليات؟

تحليل العمليات، يُشار إليه أحيانًا بتحليل عمليات الأعمال (BPA)، هو تخصص فرعي ضمن إدارة عمليات الأعمال (BPM)، وهو نهج منهجي لجعل سير العمل للمؤسسة والعمليات أكثر فعالية وكفاءة وقابلية للتكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال.

يوفر تحليل العمليات فهمًا تفصيليًا لكل خطوة ضمن العملية، ما يتيح تحديد أوجه القصور والاختناقات والتغلب عليها. وغالبًا ما يكشف هذا الفحص التفصيلي عن التكرار والمهام غير الضرورية التي يمكن تبسيطها أو أتمتتها، ما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف وزيادة الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز تحليل العمليات الاتساق والتوحيد من خلال ضمان تنفيذ جميع الخطوات بشكل موحد، ما يقلل من الأخطاء ويحسن الجودة. كما أنه يسهل أيضًا تخصيص الموارد بشكل أفضل من خلال تسليط الضوء على المجالات التي لا يتم فيها استخدام الموارد بشكل كافٍ أو المثقلة بالأعباء.

من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر، يشجع تحليل العمليات التقييم المنتظم والتحسين، ما يساعد المؤسسات على الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية. وتدعم الرؤى القيّمة المستخلصة من تحليل العمليات صناعة القرار على نحو أفضل والتخطيط الاستراتيجي، ما يتوافق بشكل أوثق مع أهداف العمل، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الربحية.