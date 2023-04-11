استكشاف أخطاء تقييد وحدة المعالجة المركزية (CPU) وإصلاحها في Kubernetes

اليوم، تقوم غالبية المؤسسات التي تشغِّل تطبيقات ذات مهام حساسة على Kubernetes بذلك في بيئات متعددة المستأجرين. تعتمد هذه البيئات متعددة المستأجرين على تحديد القيود لتنظيم استهلاك عبء العمل لكل مستأجر أو لاستخدام هذه القيود في عملية تحميل التكاليف. يختار بعض المطورين تحديد قيود CPU أو GPU لاختبار الأداء المرجعي لتطبيقاتهم.

تقييد CPU -حيث يتم تقليل معدل جدولة المهام على أنوية المعالج الفعلية بشكل غير مقصود، ما يؤدي غالبًا إلى زيادة غير مرغوب فيها في زمن استجابة التطبيقات- هو النتيجة غير المقصودة لهذا التصميم. لنلقِ نظرة على هذا المثال:

في الشكل أعلاه، يبلغ استخدام CPU للحاوية 25% فقط، ما يجعلها مرشحًا طبيعيًا لتقليل حجمها.

لكن بعد تغيير حجم الحاوية (أصبح استخدام CPU للحاوية الآن 50%، وما زال منخفضًا)، تضاعف زمن الاستجابة أربع مرات.