التكامل مع Red Hat® OpenShift
أتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير
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رسم توضيحي للتكامل مع Red Hat OpenShift لبرنامج IBM Turbonomic
طريقة العمل

Red Hat OpenShift (يوجد الرابط خارج ibm.com) هو عبارة عن Application Platform مصدر مفتوح للحاوية تعتمد على Kubernetes. يعمل برنامج IBM Turbonomic على إدارة موارد Kubernetes داخل OpenShift نيابة عنك، ما يؤدي إلى إنشاء إجراءات محددة قابلة للتشغيل التلقائي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقاتك التي تعمل على OpenShift.
تطلق الأتمتة العنان لقيمة أعمال Red Hat OpenShift
البيانات المكتشفة

الكيانات

  • الحاويات
  • الحجيرات
  • العُقد
  • المشروعات (مساحات الأسماء) 
  • أحمال التشغيل
  • مواصفات الحاوية

المقاييس

  • حدود وطلبات وحدة المعالجة المركزية للحاوية
  • حدود وطلبات ذاكرة الحاوية
  • كثافة الحجيرات
  • تخصيص طلب واستخدام وحدة المعالجة المركزية للعقدة 
  • استخدام ذاكرة العُقد وتخصيص الطلبات 
  • حصص مساحات الاسماء

الإجراءات الصادرة

  • تحجيم رأسي للحاوية وفق السياق التاريخي
  • انتقالات الحجيرات (إعادة الجدولة)
  • توسيع نطاق المجموعة

ملاحظة: يمكن محاكاة جميع الإجراءات (تخطيط القدرات) 

الإصدارات المدعومة

  • Red Hat OpenShift 3.9+
المزيد من عمليات تكامل منصة الحاويات

يعد التكامل مع Red Hat OpenShift هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.

 عرض جميع عمليات التكامل Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

تمكن من تحقيق إدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد على التطبيقات باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.

 تعرف على المزيد Azure Kubernetes Service (AKS)

احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.

 تعرف على المزيد Google Kubernetes Engine (GKE)

تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.

 تعرف على المزيد Kubernetes

تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

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