Red Hat OpenShift (يوجد الرابط خارج ibm.com) هو عبارة عن Application Platform مصدر مفتوح للحاوية تعتمد على Kubernetes. يعمل برنامج IBM Turbonomic على إدارة موارد Kubernetes داخل OpenShift نيابة عنك، ما يؤدي إلى إنشاء إجراءات محددة قابلة للتشغيل التلقائي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقاتك التي تعمل على OpenShift.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات الصادرة
ملاحظة: يمكن محاكاة جميع الإجراءات (تخطيط القدرات)
الإصدارات المدعومة
يعد التكامل مع Red Hat OpenShift هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
تمكن من تحقيق إدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد على التطبيقات باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.
تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.
تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.