التكامل مع Red Hat® OpenShift

Red Hat OpenShift (يوجد الرابط خارج ibm.com) هو عبارة عن Application Platform مصدر مفتوح للحاوية تعتمد على Kubernetes. يعمل برنامج IBM Turbonomic على إدارة موارد Kubernetes داخل OpenShift نيابة عنك، ما يؤدي إلى إنشاء إجراءات محددة قابلة للتشغيل التلقائي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقاتك التي تعمل على OpenShift.