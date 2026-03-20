ما المقصود بتخطيط أعداد الموظفين؟

ويُعد موظفو الشركة أهم أصولها، ولهذا يشكل تخطيط أعداد الموظفين وظيفة أساسية لبناء مؤسسة ناجحة.

وتساعد عملية تخطيط أعداد الموظفين فرق الشؤون المالية على تحليل المستويات الحالية للقوى العاملة، والتنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية، ووضع استراتيجيات لاستقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم بما ينسجم مع الأهداف العامة للأعمال واستراتيجياتها. وعادةً ما تتضمن هذه العملية تحليل احتياجات الأعمال، وتحديد أهداف التوظيف، وإعادة تأهيل الموظفين الحاليين أو الارتقاء بمهاراتهم.

وعلى المستوى الأساسي، تعيد المؤسسات النظر في ما تحتاجه من موظفيها لتحقيق النجاح، لا سيما في ظل الاضطراب التقني الذي يغيّر متطلبات المواهب ويعيد تشكيلها. وتساعد برامج تخطيط القوى العاملة الحديثة فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) على تنفيذ تخطيط أعداد الموظفين بفاعلية من خلال البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يتيح لهذه الفرق الاستجابة بسرعة لاحتياجات التوظيف وصناعة قرارات قائمة على البيانات.

ووجد تقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value أن وظيفة الموارد البشرية (HR) تتجه إلى تحوّل كبير نحو الأتمتة الذكية، وأن على المؤسسات الاستعداد لذلك. وبحلول عام 2027، سيعمد معظم المتخصصين في الموارد البشرية إلى تعزيز أداء موظفيهم بأدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين يتوقع قادة الموارد البشرية تنامي الحاجة إلى الارتقاء بالمهارات، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة تقلص حجم الفريق. بل على العكس، يتوقع التقرير زيادة طفيفة في أعداد الموظفين مع تغيّر الأدوار.