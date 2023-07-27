يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل على جودة البيانات التي تُغذّيه، ولم تكن الحاجة إلى بنية بيانات موثوقة وفعالة بهذه الأهمية من قبل.

ومع تخزين البيانات في البيئات السحابية والمحلية على حد سواء، يصبح الوصول إليها أكثر تعقيدًا، خاصة مع ضرورة الالتزام بالحوكمة والتحكم في التكاليف. وتزداد التحديات تعقيدًا مع تنوّع استخدامات البيانات، حيث تواجه المؤسسات مشكلات في إدارة البيانات المعقدة أو منخفضة الجودة.

وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة Precisely أن علماء البيانات يقضون 80% من وقتهم في تنظيف البيانات ودمجها وتحضيرها، والتعامل مع العديد من التنسيقات، بما في ذلك المستندات والصور ومقاطع الفيديو. وهذا يُبرز الحاجة إلى بناء منصة بيانات موثوقة ومتكاملة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.