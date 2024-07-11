التحول إلى الطاقة المتجددة جارٍ بالفعل. ولكن هل تتحرك المنظمات بالسرعة الكافية؟
هناك جهود عالمية حثيثة لمكافحة تغير المناخ عبر التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري واعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء. وقد أسهم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2015، والذي نتج عنه توقيع اتفاقية باريس، في تسريع هذا التحول نحو الطاقة المتجددة.، ومنذ ذلك الحين، ازداد وعي صناع القرار والجمهور بمخاطر احتراق الوقود الأحفوري، مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولكن رغم ذلك، كانت السنوات التسع الماضية هي الأكثر حرارةً على الإطلاق (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، ويستمر الاحتباس الحراري العالمي في تهديد صحة الناس والحيوانات والنظم البنائية. ويثير هذا تساؤلًا: كيف يمكننا إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري؟
سنستعرض هنا مصادر الطاقة المتجددة المتاحة للشركات، والخطوات التي يمكن أن تتخذها لتسريع تحولها إلى الطاقة النظيفة، وكيف يمكنها كسب دعم الأطراف المعنية خلال هذه الرحلة.
يمكن للطاقة المتجددة، التي تنتج انبعاثات كربونية منخفضة أو شبه معدومة، أن تؤدي دورًا حيويًا في مكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. كما يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، نمت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بنحو 14% - أي ما يعادل 473 جيجاوات - في عام 2023. ومع ذلك، يختلف مدى سهولة الوصول إلى الطاقة المتجددة وتوافرها بين المناطق، مما يؤثر على قرارات الشركات حول مصادر الطاقة المستدامة التي ينبغي الاستثمار فيها.
وبينما تختلف الخيارات من منظمة إلى أخرى، تظل مصادر الطاقة المتجددة الأساسية للتحول في مجال الطاقة اليوم تشمل:
الطاقة الكهرومائية تعتمد على تدفق المياه لتدوير التوربينات وتوليد الكهرباء. ومع تطور التكنولوجيا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تظل الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للطاقة النظيفة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) حتى عام 2030.
الطاقة الشمسية هي تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء من خلال طريقتين: الطاقة الكهروضوئية الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة. ومن المرجح أن يتجاوز إنتاج الطاقة الشمسية إنتاج الفحم والغاز الطبيعي (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بحلول عام 2027.
طاقة الرياح تعتمد على توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة إلى كبيرة الحجم. واليوم، تستغل مزارع الرياح البحرية الرياح القوية لمضاعفة قدرة طاقة الرياح البحرية.
وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية. على سبيل المثال، فإن الحكومة المركزية الصينية تخطط لاستثمار (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) 1.2 تريليون يوان صيني (174.32 مليار دولار أمريكي) في الطاقة الحيوية بحلول عام 2025. وفي أفريقيا، يقدر الخبراء أن كينيا وإثيوبيا قد تتمكنان من إنتاج حوالي 10 آلاف ميجاوات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) من الطاقة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية. ورغم الأبحاث المكثفة في القطاعين العام والخاص، فإن هذه المصادر لم تضطلع بعد بدور مهم في أسواق الطاقة كما هو الحال مع الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى التحولات إلى الطاقة المتجددة، فإن تحديد مدى توفر مصادر الطاقة المتجددة يمثل خطوة واحدة فقط ضمن عملية شاملة. ويجب عليها أيضا أن تحدد الكيفية التي ستشتري بها أنظمة الطاقة المتجددة وتدمجها في محافظها الاستثمارية. ولحسن الحظ، تتوفر أمامها العديد من الخيارات والاستراتيجيات، بما في ذلك:
شهادات الطاقة المتجددة (RECs): يمكن شراء هذه الشهادات من محطات توليد الطاقة. وهي تظهر أن حاملها يمتلك ميجاوات-ساعة واحدة من الكهرباء الخالية من الكربون التي تم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة وتغذيتها في شبكة الكهرباء. على سبيل المثال، عندما أعلنت شركة Intel (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) عن خططها لبناء مصنعين للرقائق الإلكترونية في ولاية أوهايو بحلول عام 2025، استخدمت شهادات الطاقة المتجددة لضمان تشغيل المنشآت بالكامل بالطاقة المتجددة في غضون خمس سنوات.
اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs): اتفاقية شراء الطاقة هي عقد طويل الأجل بين مشتري الطاقة ومورديها يحدد سعر وكمية أصول الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، وقعت شركة Microsoft (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة Brookfield Asset Management gزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من 10.5 جيجاوات عبر مصادر مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتوزيعها على منشآتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.
الاستثمار في أصول الطاقة المتجددة: يمكن للمؤسسات تركيب الألواح الشمسية أو توربينات الرياح في منشآتها لتعزيز توليد الكهرباء داخل الموقع. كما تساعد أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية (EES) في تخزين فائض الكهرباء، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي. واليوم، تمتلك شركة Target (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) واحدة من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، والتي تتضمن أكبر مجموعات من الألواح الشمسية في ولاية نيويورك بأكملها. تبلغ سعة نظام الطاقة 7.5 ميجاوات ومن المقرر تشغيله هذا العام.
الكهربة: تعني الكهربة تحويل جهاز أو نظام أو عملية تعتمد على مصادر طاقة غير كهربائية إلى جهاز أو نظام أو عملية تعمل بالكهرباء، مثل المركبات الكهربائية (EV) التي تعتبر مثالًا بارزًا. تعتمد الكهرباء غالبًا على تقنيات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. تهدف شركة IBM إلى الوصول إلى 75٪ من استهلاكها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2025 من خلال زيادة مشترياتها من الطاقة المتجددة.
رغم أن تكلفة الاستثمار الأولية في الطاقة المتجددة تعد أحد أبرز التحديات، فإن هناك ميزات اقتصادية وبيئية طويلة الأجل للشركات والاقتصادات التي تستثمر في مشاريع الطاقة النظيفة والتقنيات المتجددة ومن خلال تعزيز الوعي بهذه الميزات، يمكن لقادة الأعمال الذين يركزون على التحول في الطاقة كسب دعم المستثمرين وغيرهم من الأطراف المعنية. كما يمكنهم دفع عجلة النمو الاقتصادي. تشمل هذه الميزات ما يلي:
تعزيز العمل المناخي الذي قد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة النظيفة. قد يستثمر قادة سلاسل التوريد في توظيف كفاءات قادرة على تحديد انبعاثات النطاق 1 و2 و3 أو في التعاون مع الموردين الذين يلتزمون بممارسات أخلاقية في توريد المواد الخام. في عام 2022، زاد عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 13.7 مليون وظيفة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهو ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في العقد الماضي.
يمكن للشركات تقييم جدوى تقنيات ومشاريع الطاقة المتجددة من حيث التكلفة باستخدام مقاييس مثل التكلفة المستوية للطاقة (LCOE). تقدم اتفاقيات شراء الطاقة الثابتة استقرارًا سعريًا يحمي من تقلبات سوق الكهرباء، بينما تمنح تعرفة التغذية (FiT) منتجي الطاقة أسعارًا أعلى من أسعار السوق للطاقة التي يولدونها ويغذون بها الشبكة.
في الولايات المتحدة، يوفر ائتمان ضريبة الاستثمار في الطاقة التجارية إعانات للشركات مقابل اعتمادها للطاقة المتجددة. وفي بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، يمكن للشركات الاستفادة من معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لتركيب الألواح الشمسية. أما في آسيا، تمنح الهند مزايا ضريبية عبر تسريع استهلاك الضرائب على منشآت الطاقة الشمسية، مما يوفر مزايا للمستهلكين التجاريين والسكنيين.
يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن توفر قدرًا أكبر من الاستقرار والمرونة من خلال تنويع مصادر الطاقة. حتى إذا لم تكن شبكة الكهرباء أو محطة توليد الطاقة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، فإن تنوع وسائل إنتاج الطاقة يضمن توفر الطاقة بشكل دائم.
تشهد المؤسسات اليوم ضغوطًا متزايدة من الأطراف المعنية بالاستدامة لدفعها نحو الشفافية في عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يشجع هذا الضغط الشركات على تبني مبادرات الطاقة النظيفة التي يمكن أن تسهم في تعزيز سمعة علامتها التجارية.
كما أن التحول نحو الطاقة المتجددة يساعد الشركات على تحقيق الأهداف المناخية التي تحددها التشريعات والأطر القانونية. فعلى سبيل المثال، في بعض المناطق، أصبحت تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلزامية لموجب القوانين، وليس مجرد وصية. كما أن بعض الشركات ملزمة بالامتثال للوائح مثل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، الذي يشجع الشركات الأوروبية على الإفصاح عن تأثيراتها البيئية والاجتماعية.
في المستقبل، ستكون الإدارة الفعالة للطاقة عنصرًا حاسمًا في تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة. ويمكن لحلول البرمجيات مثل® IBM Environmental Intelligence Suite أن تساعد الشركات على تبني الطاقة النظيفة في محافظها الاستثمارية، مع تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاكها. باستخدام تطبيقات المناخ المخصصة ونماذج البيانات، يمكن للمنظمات تحتقيق انتقال عادل نحو صافي انبعاثات صفري.
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