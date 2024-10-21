تاريخ النشر: 17 مايو 2024
المساهمون: ألكسندرا جونكر
اتفاقية شراء الطاقة (PPA) هي عقد طويل الأجل بين مشتري الطاقة (المتعهدين) وموردي الطاقة. وتحدد اتفاقيات شراء الطاقة السعر الذي سيحصل عليه مورد الطاقة مقابل كل ميغاواط/ساعة (MWh) من الطاقة المولدة من أصول الطاقة المتجددة. كما أنها تحدد كمية الكهرباء التي ستُورد وطول مدة الاتفاقية وتفاصيل مثل مسائل النقل والتأمين.
توفر اتفاقات شراء الطاقة لمشتري الطاقة تحكمًا أكبر في عادات استهلاك الطاقة وتوفيرًا كبيرًا في تكاليف الطاقة، وفي بعض الحالات، ضمان التكلفة. كما يمكن أن تمنح المشتري شهادات الطاقة المتجددة المرتبطة بالأصل (RECs). تمثل شهادات الطاقة المتجددة الكهرباء التي كان من الممكن توليدها من الوقود الأحفوري. وتستخدم المنظمات شهادات الطاقة المتجددة لدعم أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة والامتثال للوائح انبعاثات الكربون. وتوجد شهادات خصائص الطاقة مماثلة في الاتحاد الأوروبي (EU) تسمى ضمانات المنشأ (GOs).
بالنسبة إلى موردي الطاقة، توفر اتفاقات شراء الطاقة ضمانات تدفق نقدي طويل الأجل. وهي تُعد أساسية لمواصلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تكون اتفاقيات شراء الطاقة إما في الموقع أو خارج الموقع. فيما يأتي الاختلافات الرئيسية:
في اتفاقية شراء الطاقة في الموقع، تُركب أصول الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية، في موقع المتعهد. ويتولى مورد الطاقة (أو مطور المشروع) عمليات نظام الطاقة المتجددة وملكيته وصيانته للمدة المتفق عليها. لا توجد بشكل عام تكاليف مقدمة أو تكاليف رأسمالية لمشتري الطاقة.
بالنسبة إلى بعض مشتري الطاقة (خاصة المنظمات الكبيرة) قد لا يكون توليد الطاقة المتجددة في الموقع كافيًا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. وتسمح لهم اتفاقيات شراء الطاقة خارج الموقع بتحقيق هذه الأهداف وحتى الوفاء بالالتزامات التنظيمية من خلال توفير إمكانية الوصول إلى منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق التي يمكنهم من خلالها شراء كميات أكبر من الطاقة المتجددة.
اتفاقيات شراء الطاقة إما فعلية أو مالية. تتميز اتفاقيات شراء الطاقة الفعلية بتوصيل الكهرباء فعليًا إلى العميل من خلال الشبكة. أما اتفاقيات شراء الطاقة المالية- وتسمى أيضًا اتفاقيات شراء الطاقة الافتراضية أو اتفاقيات شراء الطاقة الاصطناعية أو عقود الفروقات أو المقايضات الثابتة مقابل المقايضات العائمة- فتوفر لمشتري الطاقة أرصدة مالية أو تعويضات مالية للطاقة المتجددة المولدة، لكن مورِّد الطاقة يبيع الكهرباء إلى الشبكة. وترجع الإيرادات من هذا البيع (على أساس "سعر التنفيذ" المتفق عليه لكل كيلوواط/ساعة) إلى مشتري الطاقة. إذا كان بيع الكهرباء أقل من سعر التنفيذ المتفق عليه، فحينها يكون العميل مديونًا للبائع بالفرق. وتُعد اتفاقيات شراء الطاقة المالية ترتيبات تحوطية لأنها تقلل من مخاطر تقلب أسعار الكهرباء لكلا الطرفين.
تُعد اتفاقيات شراء الطاقة المالية مفيدة بشكل خاص للمنظمات في أسواق الطاقة المنظمة تقليديًا التي لا تسمح باتفاقيات شراء الطاقة الفعلية. وتسمح اتفاقيات شراء الطاقة المالية لهذه المنظمات بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية والحوافز وتحقيق أهداف الاستدامة. كما أنها توفر لبائعي الطاقة التمويل اللازم لتطوير المشروع.1
هناك العديد من نماذج تسعير اتفاقيات شراء الطاقة في السوق:
تمنح اتفاقية شراء الطاقة بسعر ثابت للمشترين سعرًا محددًا لشراء الكهرباء. وتوفر اتفاقيات شراء الطاقة هذه استقرارًا في الأسعار مقابل تقلبات سوق الكهرباء. بالنسبة إلى المنظمات، يمكن أن يُترجم ذلك إلى قدرة أكبر على التنبؤ بالتشغيل. وتعد اتفاقيات شراء الطاقة بسعر ثابت من بين اتفاقيات شراء الطاقة الأكثر شيوعًا في السوق.
تُسعر اتفاقيات شراء الطاقة القائمة على المؤشر، التي تُسمى أيضًا اتفاقيات شراء الطاقة المتغيرة أو العائمة، بناءً على أسعار السوق الحالية للكهرباء. ومثلها مثل اتفاقيات شراء الطاقة بسعر ثابت، فهي شائعة جدًا أيضًا. توفر هذه الأنواع من اتفاقيات شراء الطاقة مرونة أكبر من اتفاقيات شراء الطاقة بسعر ثابت، ولكنها أيضًا تنطوي على مخاطر تقلبات السوق. ومع ذلك، لا تزال اتفاقيات شراء الطاقة المتغيرة توفر الكهرباء بسعر مخفض عن سعر السوق.
أقل شيوعًا من اتفاقيات شراء الطاقة بسعر ثابت واتفاقيات شراء الطاقة القائمة على المؤشر، حيث تمزج اتفاقيات شراء الطاقة بسعر هجين بين نماذج تسعير الكهرباء وتطابقها: تُسلم بعض الطاقة بسعر ثابت، بينما تُسلم بعضها بسعر متغير. وهذه اتفاقية أكثر تعقيدًا ولكنها يمكن أن تساعد مشتري الطاقة على جني ميزات كل من القدرة على التنبؤ بأسعار الطاقة والمرونة.
قد تتضمن نماذج أسعار اتفاقية شراء الطاقة أيضًا تصاعدًا سنويًا أو معدلات تصاعد الأسعار. وفي هذه الحالات، تُباع الكهرباء للمشتري بسعر يزيد على فترات معينة خلال العقد بمعدل متفق عليه.
تقدم شركات مرافق الخدمات اتفاقيات شراء الطاقة بتعريفات خضراء وتمنح مشتري الطاقة بديلاً لاتفاقات شراء الطاقة التقليدية. من خلال اتفاقية شراء الطاقة بتعريفات خضراء يشتري مرفق الخدمات الكهرباء من مولدات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة نيابة عن مشتري الطاقة. ويحصل المشتري على كل من الطاقة وشهادات الطاقة المتجددة المرتبطة بها. هذا برنامج مرافق خدمات طوعي يمكن أن يساعد عملاء الطاقة على تعزيز تطوير الطاقة المتجددة وتمويله وتحقيق أهداف الاستدامة من دون إدارة اتفاقية شراء الطاقة بشكل مباشر.
إن الجمع بين ضغوط الأطراف المعنية وزيادة الوعي بالقضايا البيئية الناجمة عن آثار تغير المناخ والميزات المالية المحتملة للطاقة المتجددة جعل اتفاقيات شراء الطاقة جذابة للمشترين من الشركات في مختلف القطاعات. تُعد المنظمات متعددة الجنسيات في مجال التقنية (التي تستخدم اتفاقيات شراء الطاقة لتلبية الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات) وتجارة البيع بالتجزئة والتصنيع من بين كبار المشترين. في عام 2023، أعلنت شركة Amazon- أكبر مشترٍ للطاقة المتجددة في ذلك العام- عن 74 اتفاقية شراء الطاقة في 16 سوقًا بإجمالي 8.8 جيجاوات.
تشتري المنظمات غير الربحية أيضًا اتفاقيات شراء الطاقة. نظرًا لأن هذه المنظمات لا يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لدعم شراء أنظمة الطاقة المتجددة في الموقع، فإن اتفاقيات شراء الطاقة هي خيار شراء الطاقة الخضراء القابل للتطبيق.
يمكن لأصحاب المنازل الأفراد أيضًا الدخول في اتفاقيات شراء الطاقة. على سبيل المثال، تسمح اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية (SPPA) للأفراد باستضافة مشروعات الطاقة الشمسية، مثل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) مع الألواح الشمسية، على ممتلكاتهم من دون تكاليف مسبقة. مثل اتفاقيات شراء الطاقة التقليدية، تسمح اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية للمطور بامتلاك نظام الطاقة الذي يمكن للعميل المضيف شراء الكهرباء منه وتشغيله.
قد أتاحت تقنية سلسلة الكتل إمكانية تقسيم عقود اتفاقيات شراء الطاقة الكبيرة إلى وحدات أصغر، سواء من حيث وحدات الطاقة أو المدة الزمنية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء سوق ثانوية لاتفاقيات شراء الطاقة مع حواجز أقل أمام دخول الشركات الصغيرة والمشترين الأفراد.
في الوقت الحالي، تُعد الأمريكتان، التي تشمل الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، أكبر منطقة لنشاط اتفاقيات شراء الطاقة. وتلي هذه المنطقة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). وبالمقارنة، فإن نشاط اتفاقات شراء الطاقة أقل بكثير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ولكنها شهدت ارتفاعات قياسية مع السياسات الأخيرة التي تدعم النمو.2
توفر اتفاقيات شراء الطاقة وفورات في تكلفة الطاقة واستقرار تكلفة الطاقة والقدرة على دعم تقدم التحول إلى الطاقة المتجددة. ومع ذلك، هناك بعض التحديات المرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة:
اتفاقيات شراء الطاقة هي اتفاقيات تعاقدية طويلة ومعقدة. قد يكون توقيع هذا النوع من العقود والتفاوض بشأنه مكلفًا وقد يتطلب مشورة إضافية من شركات محاسبة خارجية.
نظرًا للطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة (تتطلب الألواح الشمسية أشعة الشمس لتوليد الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح تتطلب رياحًا لتدور)، قد تحتاج بعض المنظمات التي تبرم اتفاقية شراء الطاقة أيضًا إلى أنظمة تخزين الطاقة للاستعداد لنقص الطاقة وإدارتها.
بالنسبة إلى المنظمات، قد يكون قياس تأثير شراء الطاقة المتجددة (من خلال اتفاقيات شراء الطاقة وشهادات الطاقة المتجددة وغيرها) معقدًا بشكل خاص. يختار بعض المنظمات اعتماد التقنية للمساعدة، مثل منصات إدارة البيانات وإعداد التقارير التي تدعم أيضًا متطلبات التدقيق.
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توقع الطلب على الطاقة من خلال التنبؤ الدقيق ووضع الخطط لنمو الغطاء النباتي بالقرب من خطوط الكهرباء.
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الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية التي تتجدد بشكل أسرع من استخدامها.
تشهد شهادات الطاقة المتجددة على أن حاملها يمتلك واحد ميغاواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الكربون التي تم توليدها من مصادر طاقة متجددة وجرى توصيلها إلى شبكة الكهرباء.
الاستدامة هي الأهداف طويلة الأمد لتعايش البشر على الأرض من دون استنزاف مواردها الطبيعية.
الطاقة الشمسية، هي مصدر طاقة متجددة تستخدم جزيئات ضوء الشمس (الفوتونات) لإنتاج الطاقة.
طاقة الرياح هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي تستعمل الطاقة الحركية للرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.
تخزين الطاقة هو عملية التقاط الطاقة وحفظها احتياطيًا للاستخدام المستقبلي.
1 "اتفاقيات شراء الطاقة المالية" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وكالة حماية البيئة الأمريكية، 1 نوفمبر 2023.
2 "Amazon هي أكبر مشترٍ للطاقة الخضراء في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). BloombergNEF، 26 فبراير 2024.