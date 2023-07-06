أوضح تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة الهندي (BRSR)

منظر خلاب لجسر باندرا-وورلي سي لينك في مومباي، الهند

بدأ تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR) الصادر عن الحكومة الهندية يدخل حيز التنفيذ من عام 2023، وهو إطار عمل لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وتمثل هذه المعايير الجديدة لإعداد التقارير تطورًا عن المبادئ التوجيهية الطوعية التي أصدرتها وزارة شؤون الشركات الهندية لأول مرة في عام 2009، والتي تم تنقيحها في تقرير مسؤولية الأعمال لعام 2012.

وقد صمَّم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الأوراق المالية في الهند، نظام الإبلاغ عن التقارير المالية الجديد ليكون قابلًا للتشغيل البيني مع أطر عمل الإبلاغ الأخرى المقبولة دوليًّا. مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

ويُعد تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة أول إطار عمل في الهند يتطلب من الشركات الهندية تقديم مقاييس كمّية بشأن العوامل المتعلقة بالاستدامة، اعتبارًا من السنة المالية 2023، بالنسبة للشركات المؤهلة، من أبريل 2022 إلى مارس 2023.

ما مجالات الإفصاح الرئيسية الثلاثة في إطار تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR)؟

توفر الوثيقة التوجيهية الصادرة عن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) تفاصيل ثلاثة أنواع من الإفصاحات: الإفصاحات العامة، وإفصاحات الإدارة والعمليات، والإفصاحات القائمة على المبادئ.

  • تشمل الإفصاحات العامة المعلومات الأساسية للشركة. يشمل ذلك عناوين المكاتب والمصانع، وتفاصيل المنتجات والخدمات (يجب أن تمثل هذه المنتجات والخدمات 90% من إجمالي معدل دوران الأعمال)، والبورصات التي أُدرجت فيها الشركة، وحدود الإبلاغ، أي ما إذا كانت الإفصاحات تشير إلى كيان قائم بذاته أو جزء من محفظة موحدة من الشركات. ويُطلب أيضًا تعداد الموظفين وتمثيلهم حسب الجنس والتنوع والاندماج وذوي القدرات المختلفة، إلى جانب بيانات عن معدل دوران الموظفين وعدد الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد الشركة.
  • وتقدم إفصاحات الإدارة والعمليات  دليلًا على أن الشركات تلتزم بالهياكل والسياسات والعمليات المحددة في المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن سلوك الأعمال المسؤول (NGRBC). لا تتعلق الإفصاحات الواردة في هذا القسم بالالتزام بالمبادئ المحددة الموضحة في المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن سلوك الأعمال المسؤول (NGRBC). ولكن تتعلق بعمليات السياسة والإدارة على المستوى الأعلى، بما في ذلك بيانات المديرين ومجالس الإدارة فيما يتعلق بالحوكمة والقيادة والرقابة. وتحتاج الشركات إلى إظهار أن السياسات ليست موجودة فحسب، بل يتم بالفعل اعتمادها وتفعيلها في سياق أهداف الشركة المحددة زمنيًّا.
  • تركز إفصاحات الأداء المبنية على المبدأ على المزيد من البيانات الكمية المتعلقة بـ 9 مبادئ أساسية من المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن سلوك الأعمال المسؤول (NGRBC) وتهدف هذه المجموعة من الإفصاحات ضمن تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR)، إلى مساعدة المؤسسات على توضيح كيفية تأثير عملياتها على المقاييس البيئية والاجتماعية. لذا تحتاج الشركات إلى أن تثبت بالبيانات والأمثلة الواضحة كيفية دمج المبادئ الأساسية في عملياتها الرئيسية وقياس هذه القرارات من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية. وللوصول لهذه الغاية، يتعين على الشركات الإفصاح عن النسبة المئوية للاستثمار في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية أيضًا.
تحديد الالتزام بالمبادئ وقياسه كميًّا

وكما ذُكر سابقًا، فإن تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) يستند إلى تسعة مبادئ تم تحديدها في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRR). ولكنها توضح وتضيف تفاصيل بشأن الشركات التي يجب عليها الإبلاغ (أكبر 1000 شركة مدرجة في البورصة الوطنية من حيث القيمة السوقية) وما يجب عليها الإبلاغ عنه (أنواع مختلفة من الإفصاحات).

يتألف كل مبدأ من مبادئ الإفصاح الحكيم من عنصرين، المؤشرات الأساسية ومؤشرات القيادة. وتُعد المؤشرات الأساسية إلزامية وتشمل بيانات عن العوامل البيئية مثل الطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات. فضلًا عن الأثر الاجتماعي لعمليات الشركة، إلى جانب تفاصيل تدريب الموظفين حول هذه المبادئ.

أما مؤشرات القيادة، من ناحية أخرى، فهي طوعية وتستهدف الشركات "التي تطمح إلى التقدم إلى مستوى أعلى في سعيها لأن تكون مسؤولة اجتماعيًّا وبيئيًّا وأخلاقيًّا"، كما هو مذكور في إطار عمل إعداد التقارير. ويشمل ذلك برامج التوعية بالأخلاقيات لشركاء سلسلة القيمة، وتقييمات دورة حياة المنتجات والخدمات، وبرامج حماية الموظفين مثل التأمين وبرامج الانتقال. وتتضمن مؤشرات الريادة أيضًا تقارير متقدمة عن التنوع البيولوجي واستهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق 3 والإفصاحات المتعلقة بسلسلة التوريد.

واعتبارًا من يونيو 2023، يتألف إطار عمل تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) من 140 سؤالًا—98 سؤالًا عن المؤشرات الأساسية و42 سؤالًا عن مؤشرات القيادة.

وفيما يلي المبادئ التسعة والإفصاحات الخاصة بها المطلوبة في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR):

  1. وينبغي أن تتصرف الشركات وتدير نفسها بنزاهة وبطريقة أخلاقية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وتشمل مؤشرات الأداء وجود سياسات لمكافحة الفساد والرشوة، وتفاصيل الإجراءات التنظيمية ضد المؤسسة، وتفاصيل الشكاوى المتعلقة بتضارب المصالح.
  2. وينبغي على الشركات توفير السلع والخدمات بطريقة مستدامة وآمنة. وتتضمن مؤشرات الأداء استثمارات لتحسين التأثيرات البيئية والاجتماعية، وتفاصيل إجراءات الاستصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص، وتفاصيل خطط مسؤولية المنتج الممتدة وتقييمات دورة الحياة.
  3. وينبغي أن تحترم الشركات رفاهية جميع الموظفين وتعززها، بما في ذلك الموظفون في سلاسل القيمة الخاصة بها. وتتضمن مؤشرات الأداء النسبة المئوية للموظفين المشمولين بالتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، واستحقاقات الأبوة، واستحقاقات الرعاية النهارية واستحقاقات التقاعد؛ ومقدار إمكانية الوصول للعمال ذوي القدرات المختلفة والنسبة المئوية للعمال المنضمين إلى النقابات.
  4. يتعين على الشركات احترام مصالح جميع الأطراف المعنية والاستجابة لها. وتتضمن مؤشرات الأداء وجود مجموعات الأطراف المعنية التي تشمل الأشخاص الضعفاء والمهمشين، وعدد قنوات التواصل المستخدمة وتواتر المشاركة، وتفاصيل عمليات التشاور.
  5. يجب أن تحترم الشركات حقوق الإنسان وتعززها. وتتضمن مؤشرات الأداء النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا تدريبًا على قضايا حقوق الإنسان، والنسبة المئوية للعاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة مقارنة بمتوسط باقي القطاعات.
  6. يتعين على الشركات احترام البيئة وبذل الجهود لحماية البيئة واستعادتها. وتتضمن مؤشرات الأداء استهلاك الكهرباء والوقود على أساس سنوي، وسحب المياه حسب المصدر (مثل المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه البحر)، وانبعاثات الهواء (مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة) وتقييمات الأثر البيئي.
  7. يتعين على الشركات، عند مشاركتها في التأثير على السياسة العامة والتنظيمية، أن تفعل ذلك بطريقة مسؤولة وشفافة. وتتضمن مؤشرات الأداء عدد الارتباطات بالاتحادات التجارية والصناعية، وتفاصيل القضايا المتعلقة بالسلوك المانع للمنافسة، وتفاصيل مواقف السياسة العامة التي تنادي بها المؤسسة.
  8. يتعيّن على الشركات تحسين النمو الشامل والتنمية العادلة. وتتضمن مؤشرات الأداء تفاصيل تقييمات الأثر الاجتماعي، ومعلومات عن المشروعات التي تنطوي على إعادة التأهيل وإعادة التوطين، وتفاصيل سياسات المشتريات التي تنحاز إلى الفئات المهمشة أو الضعيفة.
  9. يتعين على الشركات التعامل مع المستهلكين وتقديم القيمة لهم بطريقة مسؤولة. وتتضمن مؤشرات الأداء آليات شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم وتفاصيل عمليات استدعاء المنتجات المتعلقة بالسلامة ووجود سياسات للأمن السيبراني وخصوصية البيانات.

ومع انتقال الهند إلى إعداد تقارير إلزامية حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يهدف تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR) إلى تحسين الامتثال والاتساق والتواصل بشأن الإفصاحات غير المالية.

