وكما ذُكر سابقًا، فإن تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) يستند إلى تسعة مبادئ تم تحديدها في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRR). ولكنها توضح وتضيف تفاصيل بشأن الشركات التي يجب عليها الإبلاغ (أكبر 1000 شركة مدرجة في البورصة الوطنية من حيث القيمة السوقية) وما يجب عليها الإبلاغ عنه (أنواع مختلفة من الإفصاحات).

يتألف كل مبدأ من مبادئ الإفصاح الحكيم من عنصرين، المؤشرات الأساسية ومؤشرات القيادة. وتُعد المؤشرات الأساسية إلزامية وتشمل بيانات عن العوامل البيئية مثل الطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات. فضلًا عن الأثر الاجتماعي لعمليات الشركة، إلى جانب تفاصيل تدريب الموظفين حول هذه المبادئ.

أما مؤشرات القيادة، من ناحية أخرى، فهي طوعية وتستهدف الشركات "التي تطمح إلى التقدم إلى مستوى أعلى في سعيها لأن تكون مسؤولة اجتماعيًّا وبيئيًّا وأخلاقيًّا"، كما هو مذكور في إطار عمل إعداد التقارير. ويشمل ذلك برامج التوعية بالأخلاقيات لشركاء سلسلة القيمة، وتقييمات دورة حياة المنتجات والخدمات، وبرامج حماية الموظفين مثل التأمين وبرامج الانتقال. وتتضمن مؤشرات الريادة أيضًا تقارير متقدمة عن التنوع البيولوجي واستهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق 3 والإفصاحات المتعلقة بسلسلة التوريد.

واعتبارًا من يونيو 2023، يتألف إطار عمل تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) من 140 سؤالًا—98 سؤالًا عن المؤشرات الأساسية و42 سؤالًا عن مؤشرات القيادة.

وفيما يلي المبادئ التسعة والإفصاحات الخاصة بها المطلوبة في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR):

وينبغي أن تتصرف الشركات وتدير نفسها بنزاهة وبطريقة أخلاقية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وتشمل مؤشرات الأداء وجود سياسات لمكافحة الفساد والرشوة، وتفاصيل الإجراءات التنظيمية ضد المؤسسة، وتفاصيل الشكاوى المتعلقة بتضارب المصالح. وينبغي على الشركات توفير السلع والخدمات بطريقة مستدامة وآمنة. وتتضمن مؤشرات الأداء استثمارات لتحسين التأثيرات البيئية والاجتماعية، وتفاصيل إجراءات الاستصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص، وتفاصيل خطط مسؤولية المنتج الممتدة وتقييمات دورة الحياة. وينبغي أن تحترم الشركات رفاهية جميع الموظفين وتعززها، بما في ذلك الموظفون في سلاسل القيمة الخاصة بها. وتتضمن مؤشرات الأداء النسبة المئوية للموظفين المشمولين بالتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، واستحقاقات الأبوة، واستحقاقات الرعاية النهارية واستحقاقات التقاعد؛ ومقدار إمكانية الوصول للعمال ذوي القدرات المختلفة والنسبة المئوية للعمال المنضمين إلى النقابات. يتعين على الشركات احترام مصالح جميع الأطراف المعنية والاستجابة لها. وتتضمن مؤشرات الأداء وجود مجموعات الأطراف المعنية التي تشمل الأشخاص الضعفاء والمهمشين، وعدد قنوات التواصل المستخدمة وتواتر المشاركة، وتفاصيل عمليات التشاور. يجب أن تحترم الشركات حقوق الإنسان وتعززها. وتتضمن مؤشرات الأداء النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا تدريبًا على قضايا حقوق الإنسان، والنسبة المئوية للعاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة مقارنة بمتوسط باقي القطاعات. يتعين على الشركات احترام البيئة وبذل الجهود لحماية البيئة واستعادتها. وتتضمن مؤشرات الأداء استهلاك الكهرباء والوقود على أساس سنوي، وسحب المياه حسب المصدر (مثل المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه البحر)، وانبعاثات الهواء (مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة) وتقييمات الأثر البيئي. يتعين على الشركات، عند مشاركتها في التأثير على السياسة العامة والتنظيمية، أن تفعل ذلك بطريقة مسؤولة وشفافة. وتتضمن مؤشرات الأداء عدد الارتباطات بالاتحادات التجارية والصناعية، وتفاصيل القضايا المتعلقة بالسلوك المانع للمنافسة، وتفاصيل مواقف السياسة العامة التي تنادي بها المؤسسة. يتعيّن على الشركات تحسين النمو الشامل والتنمية العادلة. وتتضمن مؤشرات الأداء تفاصيل تقييمات الأثر الاجتماعي، ومعلومات عن المشروعات التي تنطوي على إعادة التأهيل وإعادة التوطين، وتفاصيل سياسات المشتريات التي تنحاز إلى الفئات المهمشة أو الضعيفة. يتعين على الشركات التعامل مع المستهلكين وتقديم القيمة لهم بطريقة مسؤولة. وتتضمن مؤشرات الأداء آليات شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم وتفاصيل عمليات استدعاء المنتجات المتعلقة بالسلامة ووجود سياسات للأمن السيبراني وخصوصية البيانات.

ومع انتقال الهند إلى إعداد تقارير إلزامية حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يهدف تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR) إلى تحسين الامتثال والاتساق والتواصل بشأن الإفصاحات غير المالية.