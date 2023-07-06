بدأ تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR) الصادر عن الحكومة الهندية يدخل حيز التنفيذ من عام 2023، وهو إطار عمل لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وتمثل هذه المعايير الجديدة لإعداد التقارير تطورًا عن المبادئ التوجيهية الطوعية التي أصدرتها وزارة شؤون الشركات الهندية لأول مرة في عام 2009، والتي تم تنقيحها في تقرير مسؤولية الأعمال لعام 2012.
وقد صمَّم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الأوراق المالية في الهند، نظام الإبلاغ عن التقارير المالية الجديد ليكون قابلًا للتشغيل البيني مع أطر عمل الإبلاغ الأخرى المقبولة دوليًّا. مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
ويُعد تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة أول إطار عمل في الهند يتطلب من الشركات الهندية تقديم مقاييس كمّية بشأن العوامل المتعلقة بالاستدامة، اعتبارًا من السنة المالية 2023، بالنسبة للشركات المؤهلة، من أبريل 2022 إلى مارس 2023.
توفر الوثيقة التوجيهية الصادرة عن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) تفاصيل ثلاثة أنواع من الإفصاحات: الإفصاحات العامة، وإفصاحات الإدارة والعمليات، والإفصاحات القائمة على المبادئ.
وكما ذُكر سابقًا، فإن تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) يستند إلى تسعة مبادئ تم تحديدها في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRR). ولكنها توضح وتضيف تفاصيل بشأن الشركات التي يجب عليها الإبلاغ (أكبر 1000 شركة مدرجة في البورصة الوطنية من حيث القيمة السوقية) وما يجب عليها الإبلاغ عنه (أنواع مختلفة من الإفصاحات).
يتألف كل مبدأ من مبادئ الإفصاح الحكيم من عنصرين، المؤشرات الأساسية ومؤشرات القيادة. وتُعد المؤشرات الأساسية إلزامية وتشمل بيانات عن العوامل البيئية مثل الطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات. فضلًا عن الأثر الاجتماعي لعمليات الشركة، إلى جانب تفاصيل تدريب الموظفين حول هذه المبادئ.
أما مؤشرات القيادة، من ناحية أخرى، فهي طوعية وتستهدف الشركات "التي تطمح إلى التقدم إلى مستوى أعلى في سعيها لأن تكون مسؤولة اجتماعيًّا وبيئيًّا وأخلاقيًّا"، كما هو مذكور في إطار عمل إعداد التقارير. ويشمل ذلك برامج التوعية بالأخلاقيات لشركاء سلسلة القيمة، وتقييمات دورة حياة المنتجات والخدمات، وبرامج حماية الموظفين مثل التأمين وبرامج الانتقال. وتتضمن مؤشرات الريادة أيضًا تقارير متقدمة عن التنوع البيولوجي واستهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق 3 والإفصاحات المتعلقة بسلسلة التوريد.
واعتبارًا من يونيو 2023، يتألف إطار عمل تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR) من 140 سؤالًا—98 سؤالًا عن المؤشرات الأساسية و42 سؤالًا عن مؤشرات القيادة.
وفيما يلي المبادئ التسعة والإفصاحات الخاصة بها المطلوبة في تقرير مسؤولية الأعمال والاستدامة (BRSR):
ومع انتقال الهند إلى إعداد تقارير إلزامية حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يهدف تقرير مسؤولية الأعمال واستدامتها (BRSR) إلى تحسين الامتثال والاتساق والتواصل بشأن الإفصاحات غير المالية.
بفضل استخدام IBM Envizi، يمكن للمؤسسات تبسيط الطريقة التي تجمع بها بياناتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها والإبلاغ عنها، ما يتيح لها الامتثال بكفاءة أكبر لمتطلبات أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المختلفة.
حيث يساعد Envizi المؤسسات على:
