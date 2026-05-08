"بدون نموذج تشغيل للذكاء الاصطناعي، لن تتمكن من البقاء في هذا العالم": DevOps في مؤتمر Think 2026

في مؤتمر IBM Think لهذا العام المنعقد في بوسطن، اجتمع صناع القرار في مجال DevOps لمواجهة الواقع الصارخ لتكنولوجيا المعلومات في عام 2026: وهو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد جزء من تخصصهم، بل أصبح هو التخصص ذاته.
على مدار العقد الماضي، تطورت ممارسات DevOps لتشمل أساليب قابلية ملاحظة أكثر دقة وتعمقاً من أي وقت مضى. تتطلب وفرة البيانات وحجمها الكبير الذي تجمعه تلك الأدوات حلولاً مؤتمتة قوية — وذلك لفهم واستيعاب تلك البيانات من جهة، واتخاذ إجراءات بناءً على الرؤى التي توفرها من جهة أخرى.
ولكن بينما تسرع أدوات قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه العملية، فإنها تزيد أيضاً من التعقيد والتكلفة والمخاطر التشغيلية.
في مؤتمر Think، قدم قادة الـ DevOps في IBM أدوات جديدة للتخلص من التعقيدات وتنسيق العمل عبر البيئات المتزايدة التعقيد.
كما ذكر Arvind Krishna، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، في خطابه الرئيسي يوم الثلاثاء: "لا تهم النماذج حقاً ما لم تكن الركيزة الأساسية صحيحة" — ويهدف مسار DevOps المتطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على قوة تلك الركيزة الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. بعض الامتيازات الرئيسية:
"سوف تشهد المؤسسات دخول مليار تطبيق جديد خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي،" هذا ما صرّح به Dinesh Nirmal، نائب رئيس أول لقطاع البرمجيات في شركة IBM، خلال خطاب رئيسي ألقاه يوم الثلاثاء، مضيفاً أن "كل تطبيق يتم وضعه في حاويات سيحتوي على المئات، إن لم يكن الآلاف، من الخدمات المصغرة" التي قد يديرها مليارات من الوكلاء.
"كيف ستوفر مستوى تحكم لإدارة هؤلاء الوكلاء؟ ما هي طبيعة التواصل الذي سيتم بين هؤلاء الوكلاء، ومن يملك صلاحية الوصول إليهم؟ ما نوعية البيانات التي يصل إليها هؤلاء الوكلاء؟"
وفي نفس اليوم، ناقش قادة أتمتة IBM نموذجاً جديداً لمراقبة الأنظمة تكنولوجيا المعلومات الوكيلة والتحكم بها، مستلهمين ذلك من حقيقة بسيطة واحدة: وهي أن حجم وسرعة الإشارات قد تجاوزا قدرة الاستجابة البشرية. توفر منصة IBM Concert طبقة تشغيلية مشتركة عبر التطبيقات والبنية التحتية والشبكات والأمن، مما يحول محيطاً من البيانات إلى مصدر متجدد ومستمر للحقيقة فيما يخص التطبيقات والبنية التحتية والعلاقات بينهما.
تجمع Concert بين مجموعة من إمكانات IBM، بما في ذلك IBM Instana و Turbonomic و CloudPak for AIOps، وغيرها الكثير، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع الأدوات الحالية — وليس بديلاً عنها — لتوفير رؤية شاملة بمقدار 360 درجة لبيئة الأعمال المعقدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كُشف الستار هذا الأسبوع عن أداة DevOps أخرى تَعِدُ بجعل منصة Concert أكثر قوة وكفاءة، وذلك عبر ميزة عرض البيانات بصورة مرئية فورية: HCP Terraform بدعم من Infragraph.
Infragraph عبارة عن قاعدة بيانات فورية للرسوم البيانية، توفر للشركات معلومات حول البنية التحتية والتطبيقات والبيانات والأمن في بيئة سحابية هجينة. عند استخدام Concert و HCP Terraform المدعومين بواسطة Infragraph معاً، تكون الرؤى المستخلصة من Concert مبنية على رسم بياني للموارد يتم تحديثه باستمرار، مما يعكس الحالة الراهنة للبنية التحتية والعلاقات بين المكونات.
"إن التشغيل على نطاق واسع هو ما يهم حقاً،" كما قال Nirmal أثناء استعراضه لعمل الأداتين معاً على خشبة المسرح يوم الثلاثاء. "لقد قمت بتصوير البيانات مرئياً باستخدام Infragraph، وسحبت تلك البيانات إلى Concert، والآن يمكنك فهمها، واتخاذ القرار، والبدء بالتنفيذ."
بالطبع، ومع زيادة التعقيد تزداد المتطلبات الأمنية — وقد أعلن فريق IBM Concert أيضاً عن منتج جديد يهدف إلى التحديد المستمر لنقاط الضعف ضمن بيئات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الوكلاء. مع IBM Concert Protect and Secure Coder، توسع IBM نطاق الإدارة المستمرة للثغرات لتشمل سير عمل المطورين مباشرةً من خلال حلقة بسيطة: اكتشاف الثغرات عبر جميع البيئات، وتقييم التهديدات باستخدام تسجيل درجات المخاطر، ومعالجة تلك التهديدات عبر مسارات عمل مؤتمتة، ثم التعلم من تلك البيانات لتحسين المنصة نفسها.
كما استعرض خبراء IBM كيف يمكن لمنصة Instana — وهي أداة قابلية الملاحظة الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، والمدمجة حالياً ضمن منصة Concert تحت مسمى Concert Observe — أن تواجه التحديات الجديدة المتعلقة بالتعقيد ونطاق العمل. قدّم Jacob Yackenovich، مدير إدارة المنتجات في Instana، يوم الثلاثاء عرضاً توضيحياً حول كيفية قيام IBM Instana بتقديم اكتشاف تلقائي لمكونات الذكاء الاصطناعي ورؤية شاملة عبر البيئات الهجينة، مما يساعد المؤسسات على الانتقال من أسلوب حل المشكلات القائم على رد الفعل إلى عمليات مدارة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
ولكن، بينما تُعد قابلية الملاحظة أمراً حيوياً، فإن الأنظمة الوكيلة تتطلب نسيجاً أوسع من أدوات المراقبة والعمليات لتتبع مدى تعقيدها في الوقت الفعلي. في عصر يوم الأربعاء، ناقشت جلسة نقاشية Yackenovich من Instana مع قادة من شركتي Marriott و Honda كيف يمكن للمطورين الآن إنشاء "نسيج أتمتة موحد"، وذلك من خلال دمج المنصة مع أدوات مثل Ansible للتجهيز و Concert لأتمتة عمليات الشبكة.
من خلال بناء نسيج من أدوات DevOps التي تعمل بانسجام، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تنسيق سير عمل حتمي، ومدفوع بالأحداث، ووكيل عبر البيئات الهجينة من خلال نظام موحد قائم على السياسات؛ مما يضمن تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بصلاحيات الوصول الصحيحة في الوقت المناسب.
في عام 2026، ستحتاج الشركات إلى ممارسات DevOps منسقة ومتكاملة وشاملة، وذلك لمواكبة الموجة العارمة من أنظمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي التي تغمر البنية التكنولوجية. وكان هذا الشعور بالإلحاح، قبل كل شيء، جلياً هذا العام في مؤتمر Think، إلى جانب إلقاء نظرة على بعض أدوات IBM المصممة لمواجهة هذا التحدي.
"مقابل كل عملية وصول بشرية في المؤسسة، سيكون هناك 120 كيانًا غير بشري سيصلون إليها،" هذا ما صرّح به Nirmal، نائب رئيس أول لقطاع البرمجيات، يوم الثلاثاء.
"كيف ستطبق ميزة الوصول المتميز عليها؟ وما هي استراتيجيتك لإدارة الهوية والوصول [IAM]؟ وكيف ستدير السياسات؟ لهذا السبب أنت بحاجة إلى نموذج تشغيلي للذكاء الاصطناعي... وهذا هو التحدي الذي ستواجهه الشركات في السنوات الخمس المقبلة."
"بدون نموذج تشغيل للذكاء الاصطناعي، لن تتمكن من البقاء في هذا العالم."
