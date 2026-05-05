الإعلان عن IBM Concert Secure Coder: إدماج الأمان منذ لحظة كتابة التعليمات البرمجية

يسرّع الذكاء الاصطناعي وتيرة تطوير البرمجيات، وفي الوقت نفسه يعيد تشكيل حجم المخاطر الأمنية وسرعة تفاقمها. ومع زيادة حجم التعليمات البرمجية التي تنتجها المؤسسات، وتوسعها في اعتماد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتزايد عدد الثغرات المحتملة بوتيرة تفوق قدرة العمليات التقليدية على إدارتها. ويدفع هذا التحول المؤسسات إلى إعادة النظر في نهجها تجاه الأمان عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. لكن هذا لا يعني البدء من الصفر. فالمؤسسات الرائدة، بما في ذلك IBM، تتابع هذه الاتجاهات منذ فترة، وتستثمر في الأتمتة، ومعالجة الثغرات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وممارسات الأمان التي تضع المطورين في المقام الأول، سعيًا إلى الحفاظ على تقدمها.
في مؤتمر Think 2026، كشفت IBM عن منصة Concert الجديدة المصممة لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء. ويُعد Concert Protect جزءًا من هذه المنصة الجديدة، إذ يساعد المؤسسات على الانتقال من ممارسات أمنية مجزأة إلى إدارة التعرض للمخاطر بشكل مستمر. وانطلاقًا من هذا الأساس، يمدّ طرح IBM Concert Secure Coder هذه القدرات إلى تجربة المطورين مباشرة، بما يمكّن الفرق من التعامل مع المخاطر في مرحلة أبكر وبفاعلية أكبر.
ويدخل الأمان الآن مرحلة جديدة.
فأصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على كشف الثغرات الأمنية المحتملة عبر بيئات تقنية واسعة ومعقدة، بوتيرة تتجاوز ما صُممت له أساليب الفرز والمعالجة التقليدية.
وهذا لا يعكس إخفاقًا من فرق الأمن، بل يعبّر عن السرعة التي يتطور بها هذا المشهد. كما يشير إلى أن الأساليب التقليدية لم تُصمَّم أصلًا للتعامل مع اكتشاف الثغرات بالحجم والسرعة اللذين يفرضهما الذكاء الاصطناعي. ولا يكمن التحدي الذي تواجهه المؤسسات اليوم في عدم وضوح الرؤية. بل في القدرة على التحرّك: تحديد ما يستحق الأولوية، وتنسيق الاستجابة، وتقليص مستوى الانكشاف قبل أن يتحول الخطر إلى أثر فعلي.
وفي أبريل 2026، ظهر مؤشر لافت على السرعة التي تتقدم بها قدرات الاكتشاف.إذ أفادت التقارير بأن نموذج Mythos من Anthropic كشف آلاف الثغرات الأمنية غير المعروفة سابقًا عبر أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية، ومع ذلك لم يُعالَج سوى أقل من 1% منها.
ووصف البعض ذلك بأنه "منعطف بالغ الأهمية في الأمن الإلكتروني"، بينما رأى آخرون فيه دليلًا على اتساع الفجوة بين الاكتشاف والاستجابة.
وبالنسبة إلى معظم المؤسسات اليوم، لم تعد المشكلة في العثور على الثغرات الأمنية، بل في تحديد أيها أكثر أهمية فعلية ثم إصلاحها قبل أن تعطل الأعمال.
ويُسرّع الذكاء الاصطناعي مشهد الثغرات الأمنية بدرجة كبيرة: فالمزيد من التعليمات البرمجية يُكتَب بوتيرة غير مسبوقة، والمزيد من الثغرات يُكتشَف تلقائيًا، وكلا الأمرين يحدثان على نحو متزايد بسرعة الآلة. لكن المعالجة ما تزال تتم بوتيرة بشرية. فمعظم المؤسسات تتعامل بالفعل مع عشرات الآلاف من مواطن التعرض عبر أدوات وفرق تعمل في جزر منفصلة، مع اعتماد كبير على الفرز اليدوي، ومهام سير عمل غير مترابطة، ودرجات مخاطر ثابتة.
والنتيجة معروفة: بطء في المعالجة، وإغفال لمخاطر عالية الأثر، وتراكم في الدين التقني، وانقطاعات كان يمكن تجنبها. والآن أضف إلى هذه البيئة قدرات الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فالمشكلة ليست في أن هذه الأدوات تكتشف الثغرات الأمنية، بل في أنها تُربك أنظمة لم تُصمَّم أصلًا للتعامل معها واتخاذ إجراء بشأنها. وتنظر IBM إلى الأمر على هذا النحو: يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يضاعف بصورة كبيرة حجم الثغرات الأمنية التي يجري كشفها. تساعد Concert المؤسسات على إدارة هذا الحجم بوضوح، وتحديد أفضل للأولويات، واتخاذ إجراءات مؤتمتة.
وللعمل بفاعلية في هذا الواقع الجديد، لم تعد المؤسسات بحاجة إلى أدوات فحص فقط. بل تحتاج إلى نظام لإدارة التعرض المستمر. نظام يربط بين الاكتشاف، وتحديد الأولويات، والمعالجة ضمن حلقة مؤتمتة وخاضعة للحوكمة. وهذا بالضبط ما صُمم IBM Concert Protect لتقديمه. فبدلًا من التعامل مع الأمان بوصفه نقطة تحقق متأخرة، يجعل IBM Concert Protect الأمان قدرة مستمرة تمتد عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، من التعليمات البرمجية إلى وقت التشغيل.
وفي صميم ذلك حلقة بسيطة لكنها فعالة:
ومن خلال IBM Concert Secure Coder، توسّع IBM نطاق إدارة التعرض المستمر ليصل مباشرة إلى مهام سير عمل المطورين. ويضع Secure Coder إمكانات الاكتشاف، وتحديد الأولويات، والمعالجة في اللحظة التي تُكتب فيها التعليمات البرمجية، لا بعد أيام أو أسابيع.
فلم يعد المطورون بحاجة إلى انتظار طلبات السحب، أو فحوصات المسارات، أو وقوع حوادث في بيئة الإنتاج. بل باتوا يرون المخاطر وسبل معالجتها في الوقت الفعلي، من داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE). ويتيح ذلك للفرق ما يلي:
ولا يُعد Secure Coder مجرد أداة للمطورين. بل يمثل الحلقة الأخيرة في دورة حياة إدارة الانكشاف المستمرة، حيث تُكتشَف المخاطر مباشرة داخل التعليمات البرمجية أثناء عمل المطورين، ثم تُربط هذه المخاطر وتُحدَّد أولوياتها على مستوى البيئة الأوسع من خلال Concert. ومن هذه النقطة، تُؤتمت المعالجة عبر المسارات والبنية التحتية، ومع مرور الوقت تستطيع المؤسسات قياس النتائج ومواصلة تحسين وضعها الأمني.
وتمثل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Mythos، خطوة مهمة إلى الأمام في اكتشاف الثغرات الأمنية. لكن الاكتشاف ليس سوى البداية. فهذه الأدوات قادرة على توليد كميات هائلة من النتائج واقتراح معالجات محتملة، لكنها لا تستطيع التحقق من المعالجة، أو تحديد أولوياتها، أو إخضاعها للحوكمة، أو تحويلها إلى عمليات قابلة للتنفيذ على نطاق المؤسسات.
وهنا يأتي دور IBM Concert Protect، إذ يعمل على مستوى أعلى من هذه الطبقة. فهو يستوعب النتائج الواردة من أي مصدر للاكتشاف، سواء كان مدعومًا بالذكاء الاصطناعي أو تقليديًا، ثم يحولها إلى إجراءات مؤتمتة، خاضعة للحوكمة، ومحددة الأولوية. وهذا هو الفارق بين مجرد معرفة أن لديك مشكلة تتعلق بالثغرات الأمنية، وبين معالجتها فعليًا على نطاق واسع.
وتغفل بعض الطروحات المبالغ فيها جوهر المسألة: فالتحدي الحقيقي لا يكمن في أن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف المزيد من الثغرات الأمنية، بل في أن كثيرًا من المؤسسات لا تزال تطوّر آليات التعامل معها بفاعلية وعلى نطاق واسع. ويمثل هذا التحول أيضًا حافزًا قويًا للمؤسسات كي تحدّث عملياتها الأمنية، وتدمج الأمان في مراحل أبكر من التطوير، وتعتمد نهجًا أكثر أتمتة وارتكازًا على النتائج.
IBM Concert Protect يغيّر هذا الواقع. ومن خلال الربط بين الاكتشاف والتقييم والمعالجة عبر دورة حياة تطوير البرمجيات، ومع بدء ذلك الآن من أول سطر في التعليمات البرمجية، يحوّل Concert فيض الثغرات الأمنية إلى وضوح تشغيلي وإجراءات مؤتمتة.
وفي عصر التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يمثّل الاكتشاف سوى البداية. أما الخطوة التالية، فتتمثل في بناء المرونة من خلال الأتمتة، وتحديد الأولويات، وإدماج الأمان في بيئة عمل المطورين.