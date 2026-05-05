تقديم منصة IBM Concert: سد الفجوة بين الرؤى واتخاذ الإجراءات

منصة Concert هي منصة العمليات التي تربط بين البيانات والسياق والإجراءات عبر بيئتك - ما يمكّن الفرق من الانتقال من رؤى إلى العمل بشكل أسرع.
كان من المفترض أن يبسِّط الذكاء الاصطناعي عمليات تقنية المعلومات. وبدلاً من ذلك، كشف عن مشكلة أعمق: فالشركات تولد رؤى أكثر من أي وقت مضى، لكن قدرتها على التصرف بناءً عليها لم تواكب الوتيرة.
عبر البيئات الهجينة، تعتمد الفرق على أدوات مجزأة للملاحظة، والتحسين، والأمان، والعمليات. يوفر كل نظام إشارات، ولكن لا يوجد سياق مشترك. وتكمن الفجوة في التنفيذ، وهي فجوة متزايدة بين ما تعرفه الفِرق وما يمكنها فعله حيال ذلك. لا تزال الحوادث تستغرق وقتًا طويلاً لحلها. ومن الصعب التنبؤ بالتكاليف، إذ تتراكم المخاطر بهدوء. وتقضي الفرق وقتًا أطول في تجميع السياق بدلاً من اتخاذ الإجراءات.
تم تصميم منصة IBM Concert لمعالجة هذه الفجوة.
توفر منصة Concert طبقة تشغيلية مشتركة عبر التطبيقات والبنية التحتية والشبكات والأمن.
بدلاً من عرض الإشارات في أدوات منفصلة، تقوم منصة Concert بربطها في نظام واحد - حيث يتم مواءمة البيانات والسياق والقرارات في الوقت الفعلي.
يوجد في جوهرها نموذج بيانات موحد يستوعب باستمرار الإشارات من جميع أنحاء البيئة والعلاقات بين الأنظمة. وهذا يتيح لكل من البشر والذكاء الاصطناعي ما يلي:
تعمل Concert بالتزامن مع أدواتك الحالية، وليس بدلاً منها. وتنشئ طبقة مشتركة تربط البيانات والسياق وسير العمل عبر التطبيقات، والبنية التحتية، والشبكات، وأنظمة الأمان والعمليات، والموردين. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر معًا، تعمل منصة Concert على توسيع قيمة ما هو موجود بالفعل في بيئتك بدلاً من استبداله.
ستجمع منصة Concert القدرات عبر محفظة IBM في منصة معيارية لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وهذا يشمل:
وقد تم إثبات هذه القدرات بشكل فردي. ومجتمعة ستتمكن من إنشاء نظام منسق حيث تُنير الرؤى في مجال ما الفهم واتخاذ الإجراءات في مجال آخر. النتائج هي تحول من التفاعل داخل الأدوات المنعزلة إلى العمل بفهم مشترك للنظام بأكمله، حيث يتم تنسيق الرؤى والسياق والإجراءات عبر طبقات مجموعة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تحسين استمرارية الأعمال.
تقدم منصة Concert، التي هي حالياً قيد المعاينة، تدفقات عمل وكيلة تنسق التحقيق واتخاذ القرار والتنفيذ عبر الأنظمة، وهي في الغالب الأدوات التي تستخدمها المؤسسات بالفعل. وكلاء Concert:
تبقى فرق العمل تحت السيطرة - التقييمات الإجراءات والموافقة عليها وإدارتها - مع الحفاظ على الشفافية وقابلية التدقيق والرقابة البشرية.
تم تصميم منصة Concert لدعم التحديات التشغيلية الشائعة:
تم تصميم Concert لربط الإشارات عبر المجالات وتحديد السبب الأساسي وشرح ما حدث ولماذا، ومن ثم العمل جنبًا إلى جنب مع الفرق لدفع الحل، بدءًا من الإجراءات الموصى بها إلى إنشاء الإصلاحات المقترحة وتنسيق التقييمات والموافقة من خلال سير العمل الحالي.
تربط Concert طلب التطبيقات باستخدام البنية التحتية لتوضيح ما الذي يدفع تكاليف وحدة معالجة الرسوميات، وأين قد تنشأ القيود، وكيف تؤثر قرارات الموارد على الأداء.
تقارن Concert تعريفات البنية التحتية ككود مع البيئة الحية لتحديد انحراف ذي معنى وإعطاء الأولوية للمعالجة بناءً على تأثير التطبيق. عند دمجها مع HCP Terraform المدعوم من Infragraph، تستند الرؤى إلى رسم بياني موارد محدث باستمرار يعكس الحالة الحالية للبنية التحتية والعلاقات بين المكونات. توفر طبقة البيانات الموحدة هذه عرضًا واضحًا ومتصلاً لما هو موجود وكيفية ربطه، ما يحسن دقة التحليل ويتيح معالجة أكثر فعالية. HCP Terraform المدعوم من Infragraph حاليًا في مرحلة المعاينة.
عبر هذه السيناريوهات، توفر Concert نموذجًا متسقًا: سياق مشترك، وذكاء منسق، واتخاذ إجراءات موجهة.
تحل منصة Concert محل لوحة المعلومات الثابتة بواجهة فائقة التخصيص تعكس الظروف في الوقت الفعلي حتى يتمكن المستخدمون من التصرف بسرعة عبر الوكلاء.
تم تصميم منصة Concert للبِيئات الهجينة غير المتجانسة والمختلطة ويتم تقديمها في نهج معياري. يمكن للمؤسسات:
وهذا يسمح للمؤسسات باعتماد منصة Concert دون تعطيل، مع التوسع في اعتمادها على مستوى المؤسسة.
لا يتعلق تطور عمليات تكنولوجيا المعلومات بإضافة مزيد من لوحات المعلومات أو التنبيهات، بل يتعلق الأمر بتقليل الجهد البشري المطلوب لفهم ما يحدث وتنسيق ما يجب القيام به بعد ذلك.
تقدم منصة IBM Concert نموذجًا جديدًا للعمليات: نموذجًا تكون فيه الرؤى مرئية، ويتم مشاركة السياق، وربط الإجراءات عبر الأنظمة.
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور البنية التحتية وإدارة التطبيقات، توفر منصات مثل منصة Concert الأساس لعمليات أكثر استقلالية ومرونة - مع إبقاء الأفراد تحت السيطرة بقوة.
