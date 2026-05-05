تقديم منصة IBM Concert: سد الفجوة بين الرؤى واتخاذ الإجراءات

منصة Concert هي منصة العمليات التي تربط بين البيانات والسياق والإجراءات عبر بيئتك - ما يمكّن الفرق من الانتقال من رؤى إلى العمل بشكل أسرع.

تاريخ النشر 5 مايو 2026

كان من المفترض أن يبسِّط الذكاء الاصطناعي عمليات تقنية المعلومات.  وبدلاً من ذلك، كشف عن مشكلة أعمق: فالشركات تولد رؤى أكثر من أي وقت مضى، لكن قدرتها على التصرف بناءً عليها لم تواكب الوتيرة. 

عبر البيئات الهجينة، تعتمد الفرق على أدوات مجزأة للملاحظة، والتحسين، والأمان، والعمليات. يوفر كل نظام إشارات، ولكن لا يوجد سياق مشترك. وتكمن الفجوة في التنفيذ، وهي فجوة متزايدة بين ما تعرفه الفِرق وما يمكنها فعله حيال ذلك. لا تزال الحوادث تستغرق وقتًا طويلاً لحلها. ومن الصعب التنبؤ بالتكاليف، إذ تتراكم المخاطر بهدوء. وتقضي الفرق وقتًا أطول في تجميع السياق بدلاً من اتخاذ الإجراءات. 

تم تصميم منصة IBM Concert لمعالجة هذه الفجوة. 

منصة موحدة للعمليات الهجينة

توفر منصة Concert طبقة تشغيلية مشتركة عبر التطبيقات والبنية التحتية والشبكات والأمن.

بدلاً من عرض الإشارات في أدوات منفصلة، تقوم منصة Concert بربطها في نظام واحد - حيث يتم مواءمة البيانات والسياق والقرارات في الوقت الفعلي.

يوجد في جوهرها نموذج بيانات موحد يستوعب باستمرار الإشارات من جميع أنحاء البيئة والعلاقات بين الأنظمة. وهذا يتيح لكل من البشر والذكاء الاصطناعي ما يلي: 

  • الاستعلام عبر النطاقات
  • فهم التأثير على مستوى النظام
  • التصرف بسرعة مع السياق المشترك 

تعمل Concert بالتزامن مع أدواتك الحالية، وليس بدلاً منها. وتنشئ طبقة مشتركة تربط البيانات والسياق وسير العمل عبر التطبيقات، والبنية التحتية، والشبكات، وأنظمة الأمان والعمليات، والموردين. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر معًا، تعمل منصة Concert على توسيع قيمة ما هو موجود بالفعل في بيئتك بدلاً من استبداله.

القدرات عبر دورة الحياة التشغيلية

ستجمع منصة Concert القدرات عبر محفظة IBM في منصة معيارية لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وهذا يشمل: 

  • Concert Observe: رؤية كاملة في الوقت الحقيقي عبر التطبيقات، والبنية التحتية، والشبكات، والذكاء الاصطناعي، مدعومة من IBM Instana وSevOne.
  • Concert Optimize : تحسين مستمر للأداء والتكلفة، بما في ذلك تحسين وحدة معالجة الرسومات، مدعومًا بتقنية IBM Turbonomic.
  • Concert Operate: كشف وتحقيق واستجابة موحدة للحوادث، مدعومة من IBM Cloud Pak for AIOps. 
  • Concert Protect: ثغرات أمنية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر تحدد وتحدد الأولويات ويمكنها توليد معالجة تلقائية لإصلاح الشيفرة الضعيفة أو تحديث نظام التشغيل والبرمجيات الوسيطة والحزم والصور، مما يضع مجموعة في موقع “shift left” للأمان عبر SDLC.
  • Concert Resilience: رؤى موثوقية عبر الخدمات والتبعيات لمساعدة مجموعة على قياس مرونة والتحول من العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية.
  • Concert Workflows: تنسيق وأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية عبر الفرق والأدوات والبيئات.

وقد تم إثبات هذه القدرات بشكل فردي. ومجتمعة ستتمكن من إنشاء نظام منسق حيث تُنير الرؤى في مجال ما الفهم واتخاذ الإجراءات في مجال آخر. النتائج هي تحول من التفاعل داخل الأدوات المنعزلة إلى العمل بفهم مشترك للنظام بأكمله، حيث يتم تنسيق الرؤى والسياق والإجراءات عبر طبقات مجموعة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تحسين استمرارية الأعمال.

سير العمل القائم على الوكلاء الذي يحول الرؤى إلى إجراءات

تقدم منصة Concert، التي هي حالياً قيد المعاينة، تدفقات عمل وكيلة تنسق التحقيق واتخاذ القرار والتنفيذ عبر الأنظمة، وهي في الغالب الأدوات التي تستخدمها المؤسسات بالفعل. وكلاء Concert: 

  • ربط الإشارات عبر السجلات والمقاييس والأحداث والتنبيهات 
  • تحديد الأسباب الأساسية المحتملة
  • التوصية بأفضل الإجراءات التالية؛ تنفيذ سير عمل المعالجة مع وجود العنصر البشري في حلقة اتخاذ القرار

تبقى فرق العمل تحت السيطرة - التقييمات الإجراءات والموافقة عليها وإدارتها - مع الحفاظ على الشفافية وقابلية التدقيق والرقابة البشرية.

مصممة لسيناريوهات العالم الحقيقي

تم تصميم منصة Concert لدعم التحديات التشغيلية الشائعة: 

استجابة أسرع للحوادث مع إمكانية مراقبة شاملة من Concert Observe

تم تصميم Concert  لربط الإشارات عبر المجالات وتحديد السبب الأساسي وشرح ما حدث ولماذا، ومن ثم العمل جنبًا إلى جنب مع الفرق لدفع الحل، بدءًا من الإجراءات الموصى بها إلى إنشاء الإصلاحات المقترحة وتنسيق التقييمات والموافقة من خلال سير العمل الحالي.

إدارة تكاليف الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات باستخدام Concert Optimize

تربط Concert طلب التطبيقات باستخدام البنية التحتية لتوضيح ما الذي يدفع تكاليف وحدة معالجة الرسوميات، وأين قد تنشأ القيود، وكيف تؤثر قرارات الموارد على الأداء.

انحراف البنية التحتية والمخاطرة مع منصة Concert وHCP Terraform، المدعومة من Infragraph

تقارن Concert تعريفات البنية التحتية ككود مع البيئة الحية لتحديد انحراف ذي معنى وإعطاء الأولوية للمعالجة بناءً على تأثير التطبيق. عند دمجها مع HCP Terraform المدعوم من Infragraph، تستند الرؤى إلى رسم بياني موارد محدث باستمرار يعكس الحالة الحالية للبنية التحتية والعلاقات بين المكونات. توفر طبقة البيانات الموحدة هذه عرضًا واضحًا ومتصلاً لما هو موجود وكيفية ربطه، ما يحسن دقة التحليل ويتيح معالجة أكثر فعالية. HCP Terraform المدعوم من Infragraph حاليًا في مرحلة المعاينة. 

عبر هذه السيناريوهات، توفر Concert نموذجًا متسقًا: سياق مشترك، وذكاء منسق، واتخاذ إجراءات موجهة.  

تجربة تشغيلية تكيفية

تحل منصة Concert  محل لوحة المعلومات الثابتة بواجهة فائقة التخصيص تعكس الظروف في الوقت الفعلي حتى يتمكن المستخدمون من التصرف بسرعة عبر الوكلاء. 

  • يرى التنفيذيون السلامة وتأثير الأعمال
  • يتم إطلاع المشغلين والمهندسين على المشكلات والحوادث والقرارات الحساسة
  • يمكن للفرق الانتقال بسهولة من الرؤى إلى اتخاذ إجراءات
لقطة شاشة لواجهة المستخدم (UI) لنظرة عامة على لوحة معلومات أداء IBM Concert
لقطة شاشة للوحة معلومات نظرة عامة على هندسة موثوقية الموقع (SRE) لمنصة IBM Concert

تم التصميم بما يتوافق مع الواقع الهجين، ويجري التقديم بشكل معياري

تم تصميم منصة Concert للبِيئات الهجينة غير المتجانسة والمختلطة ويتم تقديمها في نهج معياري. يمكن للمؤسسات:  

  • البدء من حيث يرون القيمة الأكبر لتحقيق نتائج سريعة، و
  • التكامل مع أدواتهم الحالية للحفاظ على الاستثمارات السابقة و
  • التوسع تدريجياً مع مرور الوقت لتحقيق فوائد تجارية متزايدة.

وهذا يسمح للمؤسسات باعتماد منصة Concert دون تعطيل، مع التوسع في اعتمادها على مستوى المؤسسة. 

من الرؤى إلى اتخاذ الإجراءات - وما يأتي بعد ذلك

لا يتعلق تطور عمليات تكنولوجيا المعلومات بإضافة مزيد من لوحات المعلومات أو التنبيهات، بل يتعلق الأمر بتقليل الجهد البشري المطلوب لفهم ما يحدث وتنسيق ما يجب القيام به بعد ذلك.

تقدم منصة IBM Concert نموذجًا جديدًا للعمليات: نموذجًا تكون فيه الرؤى مرئية، ويتم مشاركة السياق، وربط الإجراءات عبر الأنظمة.

مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور البنية التحتية وإدارة التطبيقات، توفر منصات مثل منصة Concert الأساس لعمليات أكثر استقلالية ومرونة - مع إبقاء الأفراد تحت السيطرة بقوة. 

Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation