هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تصبح مستقلة؟ هذا هو الرهان وراء شركة Simular، شركة ناشئة تصنع وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم استخدام الحواسيب كما يفعل البشر. ناقشت IBM Think أجهزة الحواسيب الوكيلة مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Simular، Ang Li، الذي عمل في Google DeepMind وقطاع القيادة الذاتية في Baidu.
وفقًا لما قاله Li، عندما نتفاعل مع الكمبيوتر، يقضي البشر الكثير من الوقت في القيام بحركات غير مجدية. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجراها مع فريقه، فإن المستخدم العادي يقضي ما يصل إلى خمس ساعات يوميًا في المتوسط في تحريك الفأرة فقط.
وقال في مقابلة مع IBM Think: "لوحة المفاتيح والفأرة ليسا طبيعيين". "وجيلنا ما زال معتادًا على ذلك، لكن الجيل السابق لم يكن معتادًا عليه، وربما لن يفعله الجيل التالي." وبدلاً من ذلك، قال Li، يجب أن ننظر إلى الداخل ونفهم كيفية تعامل البشر لتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي. "تحاول التقنية أن تخلق شيئًا يسهل التواصل معه، مثل الكلام الصوتي، وتحاول أن تجعل هذه الآلة تتصرف مثل البشر، حتى نتمكن من التفاعل بطريقة أكثر طبيعية."
تتصور Simular مستقبلاً تعمل فيه أجهزة الكمبيوتر كأنظمة مستقلة تمامًا. قال Li: "الجميع يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يتصرف مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، أو السيارات ذاتية القيادة." "وأشعر أنه بالتأكيد أحد الاتجاهات، ولكن ماذا لو تمكنت أجهزة الكمبيوتر من القيام بكل العمل الذي أقوم به؟ وهذا بالفعل ذكاء مستوى ذكاء بشري". يعتقد Li أن هذا ممكن الآن، بفضل التطورات التكنولوجية مثل إطاراتالعمل مفتوحة المصدر وأنظمة الوكلاء المتعددين.
أطلقت Simular على macOS في وقت سابق من هذا العام كمتصفح أصلي، بهدف تولي المهام العادية والمتكررة التي يمكن أن تعيق الأشخاص في عمل غير مُرضٍ أو مؤثر. وبدلاً من العمل على السحابة، يعمل وكيل Simular محليًا عبر متصفح WebKit أصلي، ويعمل بشكل مستقل خلف الكواليس ويسمح للمستخدمين بالتدخل في أي وقت.
في رؤية Li، سيبقى البشر على اطلاع دائم ويتعايشون مع الوكلاء. وقال: "ما زال الوكلاء يرتكبون الكثير من الأخطاء، لذا من المهم أن تكون لدى البشر القدرة على التدخل على الفور." "فالأمر مثل الرئيس التنفيذي للشركة. إذا كنت ترغب في إرسال راتب أو إرسال أموال إلى شركة أخرى، فأنت بحاجة دائمًا إلى شخص ما للتوقيع، أليس كذلك؟"
إن التصفح الوكيل هو مساحة مزدحمة، والمنافسة محتدمة هذا العام. افتتحت شركة المتصفح للتو متصفح Dia، وهو منتجها الخاص للتصفح الوكيل لمستخدمي منتجها الرئيسي السابق، Arc.
قال Josh Miller، الرئيس التنفيذي لشركة The Browser Company، في بودكاست حديث: "الذكاء الاصطناعي سيغير طريقة تفاعلنا مع الكمبيوتر لدينا والأشياء التي نلجأ إليه من أجلها."
في يناير، أطلقت OpenAI المشغّل، وهو وكيل مستقل للمهام المستندة إلى المتصفح. وبعد بضعة أسابيع، أعلنت شركة Perplexity عن متصفح الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وهو Comet، والذي لم يتم إطلاقه بعد. قال Aravind Srinivas، الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة Perplexity، في مقابلة مع موقع The Verge في أبريل الماضي: "السبب في قيامنا بعمل المتصفح هو أنه قد يكون أفضل طريقة لبناء الوكلاء".
Li، الذي نشر ورقة بحثية مع هذا الفريق في خريف العام الماضي حول إطار عمل وكيل مفتوح يستخدم أجهزة الكمبيوتر كالبشر، يرى وتيرة الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوكيل تتقدم بسرعة. وقال: "أعتقد أنه من الجيد أن مزيدًا من الناس يعملون على هذا."
وهو مقتنع بأن البشر، في المستقبل القريب، سيتمكنون ببساطة من التركيز على الابتكار الإبداعي. وقال: "إذا كانت التكنولوجيا جيدة بما فيه الكفاية، فسيحمل كل شخص صندوقًا صغيرًا أو شيئًا أصغر حجمًا". "ثم ما عليك سوى التحدث إلى الصندوق، وسيقوم الصندوق بالمهمة نيابةً عنك. وليس عليك النظر إلى الشاشات. وهذا هو المستقبل الذي أراه."
