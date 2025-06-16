هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تصبح مستقلة؟ هذا هو الرهان وراء شركة Simular، شركة ناشئة تصنع وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم استخدام الحواسيب كما يفعل البشر. ناقشت IBM Think أجهزة الحواسيب الوكيلة مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Simular، Ang Li، الذي عمل في Google DeepMind وقطاع القيادة الذاتية في Baidu.

وفقًا لما قاله Li، عندما نتفاعل مع الكمبيوتر، يقضي البشر الكثير من الوقت في القيام بحركات غير مجدية. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجراها مع فريقه، فإن المستخدم العادي يقضي ما يصل إلى خمس ساعات يوميًا في المتوسط في تحريك الفأرة فقط.

وقال في مقابلة مع IBM Think: "لوحة المفاتيح والفأرة ليسا طبيعيين". "وجيلنا ما زال معتادًا على ذلك، لكن الجيل السابق لم يكن معتادًا عليه، وربما لن يفعله الجيل التالي." وبدلاً من ذلك، قال Li، يجب أن ننظر إلى الداخل ونفهم كيفية تعامل البشر لتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي. "تحاول التقنية أن تخلق شيئًا يسهل التواصل معه، مثل الكلام الصوتي، وتحاول أن تجعل هذه الآلة تتصرف مثل البشر، حتى نتمكن من التفاعل بطريقة أكثر طبيعية."