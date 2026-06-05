القيادة في Think
أجندة القيادات لسد الفجوة بين طموحات الذكاء الاصطناعي وتأثيره الفعلي. أربع وجهات نظر. قصة مترابطة واحدة.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
يدان مرسومتان تُشير كل منهما في اتجاه متعامد فوق خلفية صفراء.

من الأنظمة المعزولة إلى الأكثر ذكاءً

يتعثر تقدُّم الذكاء الاصطناعي ليس بسبب التقنية، بل بسبب كيفية تصميم المؤسسات حوله. تستكشف هذه السلسلة تحولات القيادة في الاستراتيجية والمخاطر والثقافة والقيمة، والتي تحوِّل استثمارات الذكاء الاصطناعي المبعثرة إلى ميزة مؤسسية تراكمية.
رسم توضيحي لفارس تسقط عنه الغمامات فوق رقعة شطرنج.
الإخفاق الذي كلَّف مليارات الدولارات

يقول 79% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في الإيرادات بحلول 2030. ومع هذه الثقة، لماذا لا تحقق 95% من المؤسسات أي عائد قابل للقياس؟

 فهم الفجوة
رسم توضيحي لأسنان تقضم عملة ذهبية للذكاء الاصطناعي.
العائد الوهمي على الاستثمار

الفرق بين النشر عالي العائد ومنخفض العائد غالبًا ما يعود إلى سؤال واحد: هل تواءمت القيادة حول ما يجب تغييره لتحقيق النجاح؟

اكتشاف مستوى التوافق
رسم توضيحي لثلاث بطّات مصطفّة وبطة واحدة مختلفة.
آلية تدفق العمل

الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. بل هي البنية التحتية التي تعمل عليها الاستراتيجية. المؤسسات التي تتوسع بشكل مستدام تُعيد تصميم طريقة تدفق العمل.

 فهم الاستراتيجية
رسم توضيحي لعملة ذكاء اصطناعي تتحول وتتضاعف.
تأثير المضاعفة

بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد.

 تجميع النظام

مقالة مميزة
لماذا يستمر ازدهار الذكاء الاصطناعي في التعثر منتصف الطريق
الاستفادة الحقيقية من وعد الذكاء الاصطناعي تتطلب تحولًا على مستوى المؤسسة بالكامل. لكن ما الذي يجعل تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة أعمال أمرًا صعب... اعرف المزيد
ثلاثة أشخاص يصعدون سلالم مكتبية.
المخطط
لقد استثمرت في الذكاء الاصطناعي. فأين العوائد؟
تعرض الصورة مكتبًا حديثًا بتصميم مفتوح، يعكس بيئة عمل تعاونية وبسيطة.
IBM IBV
عام 2030 أقرب مما يبدو. كيف يمكنك تصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي؟
تعرض الصورة مكتبًا حديثًا بتصميم مفتوح، يعكس بيئة عمل تعاونية وبسيطة.
المقال
صعود منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي وعائد الاستثمار الخاص به
Aili McConnon
غرفة الأخبار
إعادة تشكيل الإدارة العليا: المسار السريع نحو 2030
المقال
ما يلزم لبناء أساس بيانات جاهز للذكاء الاصطناعي: رؤى من Think 2026
Alice Gomstyn
المقال
عودة الدرجات الوظيفية الأولى مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للوظائف المبتدئة
Aili McConnon
المقال
تهديدات الأمن الإلكتروني في 2026: آراء X-Force وخبراء الصناعة
Judith Aquino
نمط هندسي تجريدي لأشكال ثُمانية الأضلاع متحدة المركز بالأحمر والأسود والرمادي والأبيض مع تقسيم قطري في المنتصف.

شركة UFC تعمل على سد الفجوة بين الحدث والرؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي

في ليلة النزال، يحدِّد التوقيت والدقة والأداء كل شيء - ليس فقط للمقاتلين. تطبِّق UFC الخطة نفسها على البث المباشر. ومع IBM، درَّبت المنظمة الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى في الوقت الفعلي لكل نزال، ما أدى إلى رفع مستوى التحليل على أكبر منصة في MMA. تعرَّف على كيفية اجتماع البيانات والذكاء الاصطناعي والهدف لتحويل الأداء وسرد القصص وتجربة المشجعين بسرعة.

 

شاهِد خطة اللعب أثناء التنفيذ
حيث تلتقي توقعات الذكاء الاصطناعي مع واقع المؤسسات

لا تفوِّت تحليل قرارات القيادة التي تشكِّل نتائج الذكاء الاصطناعي، وتعرَّف على كيفية مساهمة التوافق والمساءلة والبنية في تحويل الجهود المبعثرة إلى ميزة مستدامة.

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  2. الإخفاق الذي كلَّف مليارات الدولارات