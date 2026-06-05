القيادة في Think

في ليلة النزال، يحدِّد التوقيت والدقة والأداء كل شيء - ليس فقط للمقاتلين. تطبِّق UFC الخطة نفسها على البث المباشر. ومع IBM، درَّبت المنظمة الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى في الوقت الفعلي لكل نزال، ما أدى إلى رفع مستوى التحليل على أكبر منصة في MMA. تعرَّف على كيفية اجتماع البيانات والذكاء الاصطناعي والهدف لتحويل الأداء وسرد القصص وتجربة المشجعين بسرعة.