تأثير المضاعفة

عندما لا يتم تعريف التقدم بشكل واضح، يفقد تبنّي الذكاء الاصطناعي زخمه، ويتحول إلى مجموعة أدوات منفصلة بدلًا من أن يصبح جزءًا من طريقة عمل المؤسسة.



لقد رأينا ذلك بشكل مباشر. قد يتم إطلاق حل بشكل ناجح في إحدى وحدات الأعمال ويبدو وكأنه قد تم حله. لكن عند محاولة نقله إلى مكان آخر، يبدأ بالتفكك. قد تساعد عملية الأتمتة على تبسيط العمل في مجال معين، لكنها تشكِّل عائقًا في مجال آخر. ما يبدو نجاحًا مبكرًا قد يتعثر تحت ضغط تعقيد المؤسسة بالكامل.