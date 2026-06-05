العائد الوهمي على الاستثمار

تم تصميم معظم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتلبية المتطلبات قصيرة المدى. أما المؤسسات الأعلى أداءً فتبني بهدف إحداث تحوُّل حقيقي.
ما الذي يميز برامج الذكاء الاصطناعي الناجحة؟ المؤسسات الأعلى أداءً لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة أو كاستثمار لمرة واحدة. بل تعمل على دمجه في صميم نموذج التشغيل، ما يُعيد تشكيل أساليب العمل وآليات اتخاذ القرار. وهذا الفرق جوهري.
اليوم، ما يقرب من نصف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ما زال يتركز على الكفاءة التشغيلية. وهو أمر ضروري، لكنه لم يَعُد كافيًا. أعلى العوائد تتحقق عند تجاوز مجرد تحسين الكفاءة، والتركيز على النمو والابتكار، وإعادة تصميم مهام سير العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي في جوهره.
IBM IBV
المؤسسة في عام 2030
وبينما يتركَّز 47% من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي اليوم على الكفاءة، يتوقع المديرون التنفيذيون أن يتم توجيه ثلثَي هذا الإنفاق بحلول 2030 نحو ابتكار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال. “
ما يميز تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية العائد عن منخفضة العائد أقل تعقيدًا مما يبدو. يركِّز العديد من المؤسسات على التحسين في المجالات الأسهل لإظهار التقدم، لا في المجالات الأكثر تأثيرًا. قد يتفق المديرون التنفيذيون على أن الذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيل النتائج، لكن غياب المسؤوليات الواضحة يعوق عمليات إعادة التصميم الأعمق ويدفع الاستراتيجيات نحو ضغوط المدى القصير.
ومع توسُّع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، تتسع مساحة المخاطر أيضًا. يقول 96% من المديرين التنفيذيين إن تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد احتمالية حدوث اختراق أمني خلال ثلاث سنوات. وفي غياب الحوكمة، تتراكم على المؤسسات التزامات مالية تتزايد مع كل تدفق بيانات بلا مسؤولية واضحة وكل نموذج غير خاضع للرقابة.1
هذا ليس عامل خطر ثانويًا. بل يُعَد أحد أبرز أسباب الفشل. عندما تكون المسؤوليات موزعة لكنها غير محددة بوضوح، تختبئ المخاطر وتظهر متأخرة. وقد يظهر ذلك في صورة تعثُّرات غير متوقعة أثناء النشر، أو تعديلات بنائية لاحقة، أو تكاليف معالجة إضافية.2
أكثر من نصف المؤسسات توسِّع استخدام الذكاء الاصطناعي دون ضوابط أساسية لإدارته. عندما تقتصر الحوكمة على وثائق السياسات دون أن تنعكس داخل مهام سير العمل، تضطر الفِرق إلى إبطاء العمل لابتكار ضوابط مؤقتة أو الاستمرار من دونها. وفي الحالتين، ترتفع تكلفة التصحيح لاحقًا.
ماذا لو أصبحت الحوكمة عاملًا لتسريع التقدم بدلًا من إبطائه؟ تُشير الأبحاث إلى أن الضوابط الواضحة تقلل العوائق عبر إزالة الغموض. والمديرون التنفيذيون الذين يستثمرون مبكرًا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته يحققون أداءً تشغيليًا أقوى، ومستويات أمان أعلى، وتبنّيًا أسرع، ليس رغم وجود الضوابط، بل لأن اتخاذ القرار يصبح أكثر وضوحًا.
يعتمد نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو فشلها على مواضع استخدامها. تركِّز المشروعات التجريبية منخفضة العائد على تحسينات منخفضة المخاطر، بدلًا من القرارات ومهام سير العمل التي تصنع النتائج الفعلية.
يتوقع العديد من المديرين التنفيذيين أن يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نتائج الأعمال، لكن استراتيجياتهم ليست مصممة لدعم هذا الطموح. وبحكم تصميمها لتلبية متطلبات قصيرة المدى بدلًا من تحقيق قيمة متراكمة، نادرًا ما تمتد هذه الجهود إلى مهام سير العمل الحيوية. والنتيجة هي مجموعة من المبادرات الآمنة التي تقل نتائجها عن مستوى الطموحات المرتبطة بها.
تفتقر معظم الشركات إلى إطار عمل واضح ومتكامل للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، بما في ذلك الحوكمة. ويعود نحو ربع المشروعات التجريبية غير الناجحة إلى هذه الفجوة.
في غياب الحوكمة المناسبة، تتزايد الفوضى. ولا يوجد مسار واضح للتوسع. ومن دون آلية للتنسيق بين مختلف التخصصات، تتشتت مسؤولية النتائج. وتظل البيانات معزولة داخل أقسام منفصلة. وتحقق المشروعات التجريبية نتائج أقل من المتوقع، بينما تنشغل الفِرق بردود الأفعال بدلًا من معالجة التحديات التشغيلية الأساسية. ونتيجةً لذلك، تبقى المشكلات الحقيقية دون معالجة.
تظل المخاطر كامنة تحت السطح، ولا تظهر إلا عندما تصبح معالجتها أكثر تكلفة.
معهد IBM Institute for Business Value، IBM، 2025
يعزو المديرون التنفيذيون أكثر من ربع مكاسب الكفاءة في الذكاء الاصطناعي، أي 27%، إلى قوة الحوكمة. “
القول إننا نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي ليس نقطة بداية سليمة. ماذا لو اتفقنا بدلًا من ذلك على كيفية تحوُّل مؤسساتنا لتحقيق النجاح، وركَّزنا على النتائج المطلوبة؟ ماذا لو أصبحت النتائج هي المعيار - البوصلة التي تسترشد بها القيادات لتحديد مهام سير العمل الذي يجب إعادة تصميمه وفي أي المجالات؟
وعند التعمق في هذه الأسئلة، قد تجد نفسك أمام واقع تصبح فيه الحوكمة عاملًا لتسريع التقدم. تُظهر الأبحاث باستمرار أن الضوابط المصممة بشكل جيد تجعل المؤسسات أكثر سرعة وفاعلية.
يحقق المديرون التنفيذيون الذين يستثمرون في حوكمة الذكاء الاصطناعي أرباحًا تشغيلية أعلى، ونتائج أمنية أقوى، ومعدل تبنٍّ أسرع. التفويضات الواضحة تمنح الفِرق الثقة لاتخاذ قرارات حاسمة.
بين المؤسسات ذات النضج المرتفع في الحوكمة، تعتمد 68% منها على حالات استخدام منخفضة المخاطر ومعتمدة مسبقًا، ما يُتيح للفِرق التنفيذ دون الحاجة إلى مراجعات مخصصة.3 توفِّر المراقبة الفورية والمعايير الواضحة للقيادات الثقة اللازمة للتحرك.
يضيف الذكاء الاصطناعي مخاطر امتثال جديدة، مثل التحيُّز، وفجوات قابلية التفسير، وانحراف البيانات. ويجب بناء الضوابط داخل مراحل التطوير والنشر والمراقبة لتحقيق توسُّع أسرع. يعزو المديرون التنفيذيون 27% من مكاسب الكفاءة في الذكاء الاصطناعي إلى قوة الحوكمة.4
تحوِّل مجالس الحوكمة ذات الصلاحيات الواضحة في اتخاذ القرار إدارة المخاطر إلى ميزة تنافسية. وتُشير 71% من الشركات التي طبَّقت ذلك إلى تحقيق تحسُّن بنسبة 23% في الأمن، وزيادةً بنسبة 20% في تفاعل الموظفين، وارتفاعًا بنسبة 18% في تبنّي الذكاء الاصطناعي.3
يقول 79% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في الإيرادات بحلول 2030. ومع هذه الثقة، لماذا لا تحقق 95% من المؤسسات أي عائد قابل للقياس؟
الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. إنها البنية التحتية التي تقوم عليها الاستراتيجية. تتحرك المجموعات التي تتوسع بشكل مستدام بإعادة تصميم كيفية الحركة.
بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد.
1 تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025: فجوة الإشراف على الذكاء الاصطناعي، IBM Security وPonemon Institute، IBM، 2025.
2 تحويل إعادة الابتكار إلى واقع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي: من التجربة إلى الأثر، Accenture Research، Accenture، 2025.
3 التقدم بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي: كيف تزيد الحوكمة من سرعة التنفيذ، IBM Institute for Business Value، IBM، 2025.
4 توجُّهات حوكمة الذكاء الاصطناعي: كيف تزيد الحوكمة من سرعة التنفيذ، IBM Institute for Business Value، IBM، 2025.