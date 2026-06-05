الإخفاق الذي كلَّف مليارات الدولارات

لماذا تنفق 95% من المؤسسات المليارات على الذكاء الاصطناعي دون أي عائد، وما الذي توصَّلت إليه الـ 5% الأخرى.1

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رسم توضيحي لفارس تسقط عنه الغمامات فوق رقعة شطرنج.

توقعات كبيرة

يُدرك معظم الرؤساء التنفيذيين أن تحولًا جذريًا قد بدأ. فأربعة من كل خمسة يتوقعون أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في نمو الإيرادات بحلول 2030. يتدفق رأس المال، وتوجد توجيهات واضحة لتبنّي التقنية، وفي معظم المؤسسات هناك بالفعل العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. هذا الطموح في مكانه الصحيح.

لكن الطموح وحده لا يحقق العوائد. تُشير الأبحاث إلى أن نحو 95% من المؤسسات لا تحقق تأثيرًا ملموسًا يُذكر من الذكاء الاصطناعي التوليدي 

وليس ذلك لأن التقنية لم تنجح، بل لأن الهياكل التنظيمية غير مهيأة لتمكينها عمليًا.

ما الذي تفتقده معظم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي

الانقسام

كل قائد في الإدارة العليا يتخذ القرار الصحيح ضمن نطاق مسؤوليته. لكن عند تنفيذها بشكل مستقل، فإن هذه الأولويات تدفع المؤسسة في اتجاهات مختلفة. والنتيجة هي حالة من الانحراف، وكلما طال عدم تسميتها أو الاعتراف بها، أصبح من الأصعب عكسها.
السلالم المركزية في مكاتب IBM بشارع One Madison Ave، نيويورك
النتيجة %91 من المديرين التنفيذيين يقولون إن التوافق التنظيمي
أمر بالغ الأهمية.2

الجميع متفق على أهمية هذا الأمر. لكن الفجوة تكمن في التنفيذ. كل قائد يعمل ضمن تفويض صحيح، لكن هذه التفويضات تم تصميمها لتحقيق التميز الوظيفي، وليس لتحقيق التنسيق عبر الوظائف الذي يتطلبه الذكاء الاصطناعي. والاتفاق على المستوى القيادي لا يتحول تلقائيًا إلى انسجام على أرض الواقع.

 1 من كل 7 أو أقل يؤكِّد بقوة وجود حالة من التوافق التنظيمي.2

هذا الانفصال ليس اختلافًا في الرأي، بل هو حالة من الانحراف التدريجي. الأولويات ذات النوايا الجيدة تبدأ بالتباعد عند الانتقال إلى التنفيذ. ويتراكم هذا العائق بصمت في شكل دورات تنفيذ أطول، وجهود مكررة، واستراتيجيات تفقد تماسكها قبل أن تصل إلى فِرق التنفيذ.

 %27 من المديرين التنفيذيين يقولون إن شركاتهم قامت بتحديث مهام سير العمل.³

ثلاث من كل أربع مؤسسات ما زالت تشغِّل الذكاء الاصطناعي فوق أدوات مجزأة تتراكم فيها ديون التكامل، حيث تصبح تكلفة عدم التوافق أكثر وضوحًا وإدراكًا. سير العمل المحدَّث ليس مجرد ترقية تقنية، بل هو البنية التحتية التي تحدد إذا ما كانت مكاسب الذكاء الاصطناعي ستبقى معزولة أم ستتراكم عبر الأعمال.
الحل

المؤسسات التي تتقدم في هذا المجال حوَّلت التوافق إلى ممارسة تشغيلية من خلال توضيح المسؤوليات، وتوحيد آليات ربط البيانات والعمليات، ودمج الحوكمة داخل مهام سير العمل. وهذا ما يعنيه بناء مؤسسة أكثر ذكاءً: أن تعزز الأنظمة الأساسية بعضها.
لقطة بزاوية منخفضة لرجال ونساء من محترفي الأعمال يقفون بالقرب من درابزين في مركز مؤتمرات.

انتبه لفجوة (عدم) التوافق
 

من الصعب فهم هذا التحدي من منظور واحد فقط. عبر المؤسسة، تعمل كل وحدة أعمال على دفع أولوياتها الخاصة، سواء أكان ذلك حماية رأس المال، أم دفع النمو، أم بناء جاهزية البيانات، أم تحديث البنية التقنية. تصطدم فِرق المخاطر والامتثال مع فِرق النمو. تصطدم الأهداف طويلة المدى بعائد الاستثمار السريع. لا تتفق فِرق التكنولوجيا وعمليات الموارد البشرية حول كيفية تحويل التجارب الأولية إلى تطبيقات فعلية.


وهذه فجوة يمكن أن تتسلل منها العوائق والانحرافات، عبر أولويات حسنة النية لكنها لا تتقارب فعليًا. أكثر من نصف المديرين التنفيذيين يعترفون بأن تبنّي الذكاء الاصطناعي يُخرج شركاتهم عن حالة التوافق التنظيمي.
انعكاسات حضرية: مبانٍ مكتبية في مدينة كبرى.

تفويضات متنافسة، تكاليف خفية

من المحتمل أنك رأيت هذه الأعراض: إعادة العمل، وفِرق تُعيد بناء ما هو موجود بالفعل في أماكن أخرى، وتباطؤ في سرعة النشر، والتحدي الكبير المتمثل في دمج التقنيات الجديدة داخل الأنظمة القديمة أو ربط صوامع البيانات. وهي تحديات تطرح سؤالًا: هل من الأفضل العودة إلى نقطة البداية؟


هذه مؤشرات على أن تكلفة التنفيذ غير المنسق تتراكم في الهوامش، وتستهلك طاقة أفضل الكفاءات.

عرض تقديمي يقدمه مهندس باستخدام شاشات رسومية على شاشة تفاعلية.

ما الذي يصنع الأعمال الأكثر ذكاءً

حوَّلت المؤسسات الرائدة التوافق إلى نهج عمل فعلي. فقد وضَّحت المسؤوليات بين مختلف الوظائف، ووحَّدت آليات ربط البيانات والعمليات، ودمجت الحوكمة داخل مهام سير العمل.

هذا هو المقصود ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً: جعل الأنظمة والعمليات الأساسية أكثر ذكاءً وترابطًا بما يمكِّنها من دعم بعضها، بحيث تصبح المؤسسة أكثر جاهزية لتبنّي الأدوات الجديدة والاستفادة منها.

 

كيفية تحقيق التقدم مواءمة الأدوار والتمويل والحوافز حول هدف مشترك

توضيح المسؤول عن اتخاذ القرارات، وكيفية تحرُّك التمويل بين مختلف التخصصات، وإذا ما كانت الحوافز تكافئ النتائج أم تقتصر على التنفيذ فقط.

 القياس على مستويين زمنيين في وقت واحد

ثلثا المديرين التنفيذيين يحققون الأهداف قصيرة المدى عبر إعادة توجيه الموارد من المبادرات طويلة المدى، وهو نهج يُضعف الأساس على المدى البعيد. والقياس المتوازن بين المدى القصير والطويل هو ما يساعد على كسر هذه الحلقة.

 جَعْل إعادة الاستثمار جزءًا من نموذج التشغيل

تفقد المشروعات التجريبية للذكاء الاصطناعي زخمها لغياب مسار واضح لتمويل المرحلة التالية. إعادة الاستثمار المنظمة هي ما ينقل المبادرات من مجرد إثبات للمفهوم إلى نتائج فعلية.

مدرجات ملعب Fenway Park 
مقالة مميزة الفجوة بين طموحات الذكاء الاصطناعي والمساءلة على مستوى الإدارة العليا الطموحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرتفعة، لكن المساءلة هي النقطة التي يبدأ عندها فقدان التركيز سريعًا. ورغم تسارع الاستثمارات، فإن غياب التوافق على مستوى الإدارة العليا يمنع المؤسسات من تحويل الجهود إلى نتائج. سد هذه الفجوة هو ما يميز بين تحقيق التقدم وتعثُّر المبادرات. الوصول إلى المقالة الوصول إلى المقالة
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رسم توضيحي لأسنان تقضم عملة ذهبية للذكاء الاصطناعي.
العائد الوهمي على الاستثمار

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اكتشاف مستوى التوافق
رسم توضيحي لثلاث بطّات مصطفّة وبطة واحدة مختلفة.
آلية تدفق العمل

الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. بل هي البنية التحتية التي تعمل عليها الاستراتيجية. المؤسسات التي تتوسع بشكل مستدام تُعيد تصميم طريقة تدفق العمل.

 

 فهم الاستراتيجية
رسم توضيحي لعملة ذكاء اصطناعي تتحول وتتضاعف.
تأثير المضاعفة

بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد. 

 

 تجميع النظام
اتخِذ الخطوة التالية
 

الاستراتيجية لا قيمة لها إذا لم تصمد أمام الواقع. لا تفوِّت الدفعة القادمة من الرؤى المكتسبة بصعوبة حول المساءلة والقيود والتداعيات في عصر الذكاء الاصطناعي المتغير باستمرار.

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