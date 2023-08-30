أدوات اختبار البيانات: القدرات الرئيسية و6 أدوات يجب أن تعرفها

الهدف الأساسي من استخدام أدوات اختبار البيانات هو تحسين الجودة العامة لأصول البيانات في المؤسسة. من خلال تحديد التناقضات أو الأخطاء أو التكرارات داخل مجموعة البيانات في وقت مبكر من عملية التطوير، تمكن هذه الأدوات الفرق من معالجة المشكلات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلات أكثر أهمية قد تؤثر على العمليات التجارية.
في بيئة الأعمال سريعة الوتيرة في عصرنا هذا، حيث يجب اتخاذ القرارات بسرعة بناءً على معلومات دقيقة، يصبح الوصول إلى البيانات الموثوقة والجديرة بالثقة أمرًا بالغ الأهمية. توفر أدوات اختبار مجموعة البيانات رؤى حول الأخطاء أو التناقضات المحتملة داخل مجموعات البيانات، ما يسمح بإجراء التصحيحات اللازمة بسرعة وتمكين عمليات صناعة القرار بسرعة أكبر وأكثر ثقة.
تتطلب قوانين حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، من الشركات التي تتعامل مع بيانات العملاء الحساسة الالتزام الصارم بلوائح محددة فيما يتعلق بتخزين البيانات واستخدامها. يمكن أن يساعد تنفيذ ممارسات اختبار البيانات القوية على ضمان الامتثال مع تقليل المخاطر المرتبطة بعقوبات عدم الامتثال.
من خلال تحديد وحل مشكلات جودة البيانات في وقت مبكر، يمكن لأدوات اختبار البيانات تقليل الوقت والموارد المبذولة على عمليات التحقق اليدوي بدرجة كبيرة. تترجم هذه الكفاءة المتزايدة إلى توفير في التكاليف للمؤسسات من خلال تقليل الحاجة إلى موظفين إضافيين أو خدمات خارجية مكلفة لإدارة الأصول.
تُعد البيانات الموثوق بها عاملاً أساسيًا في توليد رؤى مفيدة تدعم صناعة القرار التنظيمي. تُعد البيانات عالية الجودة والموثوقة ضرورية لاستخلاص استنتاجات مفيدة توجه عملية صنع القرارات الإستراتيجية داخل المؤسسة. من خلال استخدام أدوات اختبار البيانات، يمكن للشركات المساعدة على ضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة ونتائج أفضل.
عندما تثق الفرق في جميع أنحاء المؤسسة في دقة مجموعات البيانات، يصبح التعاون أكثر فعالية، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الإنتاجية بوجه عام. يؤدي تنفيذ الممارسات القوية لاختبار البيانات إلى تعزيز ثقافة الشفافية حيث يشعر أعضاء الفريق بالثقة في الاعتماد على عمل بعضهم بعضًا في أثناء العمل على تحقيق الأهداف المشتركة.
فيما يلي بعض أهم قدرات أدوات اختبار البيانات الحديثة.
يجب أن توفر أداة اختبار البيانات الجيدة مجموعة واسعة من خيارات التحقق لضمان أن مجموعة بياناتك تلبي جميع المتطلبات. ويتضمن ذلك التحقق من القيم الفارغة والتكرارات والتناقضات بين السجلات أو الجداول ذات الصلة والامتثال للقواعد أو القيود المحددة مسبقًا.
إن القدرة على إنشاء سيناريوهات اختبار مخصصة هي ميزة مهمة، لأنها تتيح لك تخصيص الاختبارات وفقًا لمتطلبات أو حالات الاستخدام العمل المحددة. على سبيل المثال، توفر الحلول المتقدمة قوالب اختبار قابلة للتخصيص يمكن تكييفها بسهولة بناءً على احتياجات المشروع الفردية.
يجب أن تتكامل أدوات اختبار البيانات بسلاسة مع عناصر مختلفة ضمن مسار بياناتك الحالي، مثل عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، وقواعد البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها الكثير، ما يتيح لك أتمتة فحوصات الجودة في مراحل مختلفة من دون تدخل يدوي.
يجب أن تحتوي أدوات اختبار البيانات على قدرات تصور فائقة، ما يسهل على المستخدمين تفسير نتائج اختباراتهم، وفهم سبب مشكلات البيانات وتأثيرها، والحصول على معلومات قابلة للتنفيذ يمكن أن تساعد على معالجتها.
يجب أن تحدد أدوات اختبار البيانات الفعالة الأخطاء في مجموعة بياناتك وتوفر معلومات تشخيصية مفصلة لمساعدتك على تحديد السبب الأساسي لهذه المشكلات. يمكن أن يكون الكشف اليدوي عن الأخطاء مرهقًا وعرضة للأخطاء عند التعامل مع مجموعات بيانات واسعة.
يجب أن تكون الأداة قادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات من دون المساس بمستوى الأداء أو الدقة. مع نمو بيانات المؤسسة، من الضروري أن يتمكن الحل المختار من التوسع وفقًا لذلك مع الاستمرار في تقديم نتائج موثوقة.
يجب أن تسهل أدوات اختبار البيانات التعاون بين أعضاء الفريق من خلال السماح لهم بمشاركة حالات الاختبار والنتائج والتقارير بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد ميزات التحكم في الإصدار على ضمان تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على الاختبارات بصورة فعالة، ما يتيح للمستخدمين الرجوع إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر أو مقارنة الإصدارات المختلفة بمرور الوقت.
IBM® Databand هو أداة فائقة وشاملة لاختبار البيانات تقدم مجموعة واسعة من الميزات والوظائف. وتوفر قدرات لتحليل البيانات، وتنقيتها، والتحقق من صحتها، وتحويلها، بالإضافة إلى التكامل، وترحيل البيانات، وإدارتها.
